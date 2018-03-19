Многие ожидали, что подсчет голосов в европейской части России снизит процент, который получает Владимир Путин на президентских выборах. Однако даже Москва дала действующему президенту около 70% голосов, а Санкт-Петербург и того больше, 75%.

Но относительные цифры может быть даже не так важны. Во-первых, Владимир Путин получил больше голосов, чем кто бы то ни было (да и он сам) на выборах до того. Более того, в 2018 году впервые действующий президент получает большинство голосов не от пришедших на участки, а от списочного состава избирателей, то есть почти всего взрослого населения страны. Всего за Путина проголосовали 76,65% избирателей или более 56 млн человек.

Голосование на выборах президента РФ на избирательном участке на Казанском вокзале Авилов Александр/ АГН "Москва"

Даже в центре Москвы, на самых оппозиционных, казалось бы, участках, Владимир Путин получал 50-60% голосов при достаточно приличной явке.

После подсчета 99% голосов на втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,82%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил 5,68% голосов. За Ксению Собчак проголосовали 1,66% избирателей, Григорию Явлинскому отдали свои голоса 1,04% избирателей. Борис Титов набрал 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, а Сергей Бабурин — 0,65%.

На пресс-конференции в своем выборном штабе Владимир Путин заявил, что не собирается реформировать Конституцию страны, а также интересно ответил на вопрос, собирается ли он участвовать в выборах 2030 года. «Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите, — это немножко смешно. Давайте посчитаем: я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет», — сказал Путин.

Также он сказал, что о всех кадровых решениях он сообщит после инаугурации, а пока начнет «предметно» о них думать. В том числе это касается кандидатуры на пост главы правительства.

До посещения своего штаба Путин выступил на митинге-концерте на Манежной площади в столице, который проходил под лозунгом «Россия. Севастополь. Крым». «Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат!» — поблагодарил президент.

Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве kremlin.ru

Владимир Жириновский уже заявил, что недоволен предварительными результатами президентских выборов в России. Это он сказал, когда ЦИК подсчитал только половину протоколов и у лидера ЛДПР было 6,34% голосов, а у Павла Грудинина — 13,39%. Жириновский пожаловался, что на выборах «нет равных условий для всех кандидатов». Помимо этого лидер ЛДПР заявил о вбросах бюллетеней на участках по всей стране. Официально жаловаться на это, по мнению Жириновского, бесполезно.

А вот Ксения Собчак, которая, напомним, собирается строить свою партию на базе «Гражданской платформы», заявила, что не претендовала на роль единого кандидата от оппозиции. «[Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь] Соболь, или [бывший глава московского штаба Навального Николай] Ляскин, или [глава штаба Алексея Навального Леонид] Волков — любой достойный человек мог бы быть таким кандидатом. Я совершенно не претендовала на эту роль в одиночестве. Я просто видела, что мы катимся в бездну с этим бойкотом, который выгоден только одному человеку — [Алексею] Навальному», — сказала Собчак.

Ранее, напомним, Собчак во время личной встречи с Навальным предложила ему сотрудничать с ее новой Партией перемен, которую она создает с бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым. На эти слова Навальный ответил: «Я не хочу быть частью той карикатурной оппозиции, которую ты изображаешь вместе с Путиным».

Ксения Собчак в Общественном штабе в день выборов президента РФ Любимов Андрей/АГН "Москва"

Между тем за Ксению Собчак проголосовали более миллиона человек — сама она считает крайне важным то, что этот барьер был преодолен.

Интересно, что коллеги Владимира Путина из западных стран не спешат поздравлять его с победой — по всей видимости сказываются напряженные отношения, которые еще больше усложнились после отравления в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Зато свои поздравления уже отправили, например, президенты Казахстана и Азербайджана Нурсултан Назарбаев и Ильхам Алиев.