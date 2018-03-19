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Волгоградцы решили отказаться от московского времени

Жители Волгограда 18 марта проголосовали за изменения часового пояса в регионе. Об этом сообщает «Российская газета».

К настоящему моменту областной ЦИК обработал 100 процентов бюллетеней. Явка составила на голосовании за определение часового пояса, которое прошло параллельно с президентскими выборами, составила 66,38 процента.

За сохранение московского времени в регионе высказались 40,16% жителей Волгоградской области. При этом 59% волгоградцев проголосовали за перевод стрелок на один час вперед.

Антиновость

В Калмыкии скончался сорвавшийся с высоты воздушный акробат цирка Запашного

В больнице Элисты скончался воздушный акробат Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного. Об этом сообщается на официальной странице цирка во «ВКонтакте».

Сообщается, что в ночь на 19 марта перед транспортировкой из Элисты до Ростов-на-Дону у Мартынова остановилось сердце.

24 февраля во время выступления в Элисте Мартынов сорвался с высоты и ударился головой о манеж, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии. Причиной падения Мартынова стал незакрепленный карабин.



Непонятная новость

Кировчане проголосовали за кота на выборах

Несколько жителей Кировской области решили отдать свои голоса за кота на прошедших 18 марта президентских выборах. Об этом сообщает Newsler.ru.

Голосование за кота / newsler.ru

Как сообщил кировский юрист Ярослав Михайлов на своей странице в соцсети, некоторые жители области решили испортить бюллетень необычным образом. Михайлов опубликовал несколько снимков бюллетеней, на которых избиратели нарисовали отдельную графа за вымышленного кандидата - кота Юрия.

Он отметил, что таким способом уклониться от голосования решили пять кировчан.

По предварительным данным, 70,41% жителей Кировской области проголосовали за Владимира Путина. Явка в Кировской области составила 62,75%.





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Верховный суд подтвердил арест правозащитника Титиева

Глава отделения чеченского «Мемориала» правозащитник Оюб Титиев останется под арестом до 9 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Петра Заикина.

Таким образом, Верховный суд отклонил апелляцию защиты Титиева.



По словам адвоката, за время пребывания под арестом состояние здоровья Титиева ухудшилось, c 16 марта он жалуется на боли в желудке. В ближайшее время его должен осмотреть врач.



Жители Екатеринбурга выбрали объекты для благоустройства

В Екатеринбурге подвели итоги голосования за проекты общественных территорий, подлежащих обязательному благоустройству в 2018 году. Об этом сообщает znak.com со ссылкой на мэрию города.

Проект презентации набережной Исети в Екатеринбурге

Голосование прошло в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

По итогам голосования, первое место заняла набережная Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО. На втором месте — набережная Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева. На третьем месте — сквер у здания Оперного театра, на четвертом — парк Зеленая Роща.

Перечень объектов благоустройства был составлен по итогам опроса населения, в котором приняли участие 9 тысяч 256 человек.

В Екатеринбурге снесут мечеть у недостроенной телебашни

Мечеть «Нур-Усман», расположенная около недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга, может быть снесена раньше самой телебашни. Об этом сообщает znak.com.

В 2017 году мечеть была признана незаконной постройкой, в связи с чем суд постановил ее снести.

Незаконная постройка в центре Екатеринбурга

Позднее земельный участок, на котором находится временная мечеть, был передан в во владение компании «Ледовая арена», которая будет строить ледовый дворец ХК «Автомобилист» на месте телебашни. 1 марта компания подала заявление в суд, в котором требует сделать ее правоопреемников по делу об освобождении занимаемого мечетью участка.

Поскольку мечеть находится в зоне возможного обрушения телебашни, она, вероятнее всего, будет снесена раньше.

Ранее сообщалось, что демонтаж башни запланирован на 24 марта.