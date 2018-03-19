Англоязычные СМИ обсуждают российские президентские выборы. Комментаторы, в первую очередь, подчеркивают два момента: во-первых, большую явку и рекордную избирательскую поддержку действующему российскому президенту Владимиру Путину; и во-вторых, то, что это всё находится в контексте недавнего обострения отношений с Западом.

Победа Путина на российских выборах была совершенно блестящей, пишет Financial Times. Возможно, отчасти такому успеху поспособствовала Британия, которая устроила России дипломатический скандал буквально накануне выборов в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Можно допустить, что этот скандал оказался очень полезен, с точки зрения мобилизации избирателей. Британия чрезвычайно прямолинейно обвиняет российское руководство в разработке и использовании химического оружия (нервно-паралитических веществ). Москва на это отвечает, что химическое оружие было уничтожено в точном соответствии с международными соглашениями.

Работа общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Любимов Андрей/АГН "Москва"

Помимо этого, FT отмечает, что на выборах, возможно, имели место нарушения. При этом она ссылается на отчеты НКО «Голос», а также на наблюдения своих собственных корреспондентов. Эти наблюдения, впрочем, оспариваются другими присутствовавшими в том же месте и в то же время людьми, как отмечается в том же материале.

По итогам голосования, пишет The Economist, Путин был щедрым большинством голосов переизбран на второй подряд срок. Но на самом деле, напоминает автор, он управляет страной с 1999 г., когда он был выдвинут Борисом Ельциным, то в качестве президента, то в качестве премьер-министра. Автор подчеркивает, что победа была вполне честной: по некоторым независимым подсчетам на основе экзит-поллов, доля голосов в поддержку Путина была даже чуть больше, чем получалось по официальным подсчетам.

Правда, некоторые критики Путина все равно не будут признавать эти выборы, называя их непоказательными на том основании, что к участию в них не допустили «главного лидера оппозиции» Алексея Навального. Насколько законно или незаконно не допустили Навального, автор судить не берется, однако подчеркивает, что Ксения Собчак, которая выступала в качестве кандидата для либералов, то есть в каком-то смысле, взамен Навального, получила очень небольшую долю поддержки.

BBC пишет, что западные лидеры отреагировали на победу Путина крайне сдержанно, а незападные, наоборот, поздравляют. Китайские президент Си Цзиньпин, например, оказался в числе поздравляющих и подчеркнул важность стратегического сотрудничества между Россией и Китаем. Также поздравления поступили от Казахстана, Белоруссии, Венесуэлы, Боливии и Кубы. Западные страны не спешили реагировать из-за очередного обострения в отношениях. Обострение произошло в последние недели по итогам отравления в Британии Скрипаля, в чем британское правительство обвинило Россию.

Владимир Путин и Си Цзиньпин kremlin.ru

Немецкий министр иностранных дел выразил сомнения в том, что выборы были честными, но добавил, что хочет сохранять диалог с Россией. Главный внешнеполитический деятель ЕС Фредерика Могерини вообще игнорирует тему выборов и говорит о неприемлемости отравления. Между тем, отмечает автор, выборы были в своем роде выдающимися. Уровень поддержки Путина вырос по сравнению с его предыдущей победой в 2012 г., как выросла по сравнению с прошлыми президентскими выборами и явка.