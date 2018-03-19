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19 марта 2018, 13:10
Башар Асад Россия Сирия Турция
Григорий Голосов

Взятие Африна и увязание в сирийской войне

Курдские бойцы
Курдские бойцы
Kurdishstruggle/flickr.com

Турецкая армия при участии сирийской оппозиции установила контроль над сирийским городом Африн. В ответ курдская администрация региона Африн пообещала Турции партизанскую войну по всему региону, сообщает интернет-издание «Газета.Ру» со ссылкой на международное информационное агентство Reuters.

«Наши силы представлены на всей территории Африна. Эти силы будут обстреливать вражеские позиции турецких солдат и их наемников при любой возможности. Они станут для них постоянным кошмаром», — приводит издание перевод заявления курдской администрации.

Напомним, операцию «Оливковая ветвь» в районе Африна турецкие войска начали 20 января. Согласно официальным заявлениям Анкары, с начала операции был установлен контроль над 229 селениями. А во второй декаде марта 2018 года президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что оплот курдского сопротивления вскоре падет, сообщает газета «Коммерсантъ».

 
Курдские бойцы
Kurdishstruggle/flickr.com

Поговорить с «Полит.ру» о ситуации в Сирии и, в частности, в районе Африна, а также о том, кто именно рискует увязнуть в сирийской войне, согласился политолог Григорий Голосов. По его мнению, объявленная партизанская война не слишком беспокоит Турцию, а вот другие страны, включая Россию, в сирийском конфликте вполне могут увязнуть еще больше.

«Как раз Турция не увязает в сирийской войне — в том смысле, что у турецкого руководства есть совершенно конкретные интересы в связи с сирийским конфликтом. Турция заинтересована в том, чтобы предотвратить создание независимого курдском государства, что является целью для всех курдов. Это стратегическая цель, а для реализации этой цели нужно систематически сдерживать курдов. Ну, а в тактическом плане Турция была заинтересована в том, чтобы перекрыть важный участок границы, которая и разделяет Турцию и Сирию в районе Африна.

Эти цели Турция всегда заявляла, а сейчас она реализовала их. Издержки тут понятны: курды хорошо вооружены и обучены. Естественно, они будут сопротивляться, в том числе и вести партизанскую войну, это несомненно. Но на эти жертвы Турция пошла совершенно сознательно, потому что блокирование курдской угрозы есть ее кардинальная политическая цель. И что дальше будет Турция, в общем, тоже понятно: она будет консолидировать контроль в Африне и станет укреплять свои позиции в Идлибе.

 
Реджеп Эрдоган
Recep Tayyip Erdoğan/flickr.com

Турецкие войска уже сейчас находятся в Идлибе — это согласовано, насколько я понимаю, и с Россией, и с Ираном. До последнего времени, однако, турецкое присутствие там не было особенно эффективным, поскольку этот участок Африна как раз разделял Турцию и Идлиб. Там были возможности для сближения войск, но они были ограничены. Сейчас препятствия исчезли, и позиции Турции в Идлибе очевидно укрепятся.

Турция всегда требовала от режима Асада, чтобы он перестал проводить военные операции в Идлибе. Военные операции все же проводились — именно в виду того, что турецкое присутствие там было не очень эффективным. Сейчас, я думаю, у Асада возникнут достаточно большие проблемы с тем, чтобы вести дальше те активные боевые действия в Идлибе, которые в начале этого года и конце года прошлого там велись. Так что и на этом направлении Турция в целом достигла своих целей.

Помимо решения курдской проблемы Турция, естественно, стремится закрепиться в Сирии, стремится блокировать там иранское влияние (хотя турки сотрудничают с Ираном, но они считают то влияние, которое он сейчас оказывает на Сирию, избыточным). В этом отношении турецкие интересы, конечно, прямо расходятся с российскими, потому что Россия прямо поддерживает Асада.

Турция Асада никогда не поддерживала: [президент Турции Реджеп] Эрдоган всегда публично заявлял, что Асад должен уйти. А сейчас для проведения этой повестки дня у Турции появляются несколько лучшие возможности. Вероятно, Асаду будет значительно труднее покончить с сирийской оппозицией теперь, чем до того, как Турция взяла Африн.

 
Президент Башшар Аль-Асад встретился с героями САА 
sana.sy

Что же касается России, то для нее это как раз и означает увязание в конфликте, который она не может разрешить в полной мере. Причем каковы именно интересы России в этом конфликте, сейчас совсем непонятно. Но если учитывать факты, то они как будто состоят в том, чтобы просто сохранять Асада у власти. Зачем это России, нужно ли, я не совсем понимаю.

В настоящее время России выйти из конфликта совсем сложно, потому что Асад ведет операцию в Восточной Гуте. Без России эта операция просто не состоялась бы — уровень участия России там очень высок. А покуда эта операция не завершена, понятное дело, что ни о каком даже снижении участия России в конфликте не приходится говорить. Пока это участие только нарастает.

Высоковероятно, что Запад не сможет вмешаться в ситуацию в Восточной Гуте. Но тогда перед Россией встанет в полный рост проблема Идлиба, потому что Асад все равно будет стремиться его завоевать. Россия должна будет либо прислушиваться к его требованиям, либо нет. Если она не будет прислушиваться, то непонятно, как Асад будет на это реагировать.

 
Более 3500 жителей Восточной Гуты вышли через коридор «Хаммурия»
sana.sy

Если же Запад все-таки найдет способ как-то воздействовать на ситуацию в Восточной Гуте, то это создаст совсем плохие перспективы для российского присутствия в Сирии. Прямое столкновение между Западом и проасадовскими силами пока было только одно — то, которое случилось недавно на восточном берегу Евфрата. Но оно показало колоссальное превосходство западной коалиции и поддерживаемых ею сил над силами Асада», — сказал Григорий Голосов.

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