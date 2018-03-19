Топ новостей 19 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ЦИК заявил о победе Владимира Путина на выборах президента с рекордным процентом, избранный президент обозначил задачи своего нового срока, а Великобритания обвинила РФ в абсурдных заявлениях по делу Скрипаля.

Владимир Путин на выборах получил больше голосов, чем кто бы то ни было и он сам до того. Всего за Путина проголосовали 76,6% избирателей или более 56 млн человек. На втором месте - Павел Грудинин (11,82%), далее следуют Владимир Жириновский (5,68%), Ксения Собчак (1,66%), Григорий Явлинский (1,04%), Борис Титов (0,75%), Максим Сурайкин (0,68%), Сергей Бабурин (0,65%). Предварительная явка на выборах составила 67,47%.

Путин идёт на новый срок, обгоняя Брежнева по времени нахождения у власти pic.twitter.com/er0sSDvjJD — недруги за бугром (@Lndcalling) 19 марта 2018 г.

В Кремле не стали дожидаться результатов выборов и еще вчера начали подготовку к инаугурации. В нашем распоряжении оказалась схема расположения столов на праздничном банкете — стол Путина на ней называют столом «П»https://t.co/wE5Z7yovCN pic.twitter.com/nXd9YO4vnF — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 19 марта 2018 г.

Важная картинка для запоминания. Через пару месяцев эти провалившиеся кандидаты снова придут к нам с песней, звучащей с 2008 года. Давайте поддержим "демократов" на выборах в Москве или Питере. Нет. Они и не демократы, и не либералы.Они нужны для того, чтобы мы всегда проигрывали pic.twitter.com/SKKXEaBO9f — Alexey Navalny (@navalny) 19 марта 2018 г.

В.Путин на пресс-конференции / kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба обозначил основные задачи на новый срок. Он заявил, что основной будет внутренняя повестка, в том числе - рост экономики, «развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства… инфраструктуры», а также обеспечение обороноспособности.

Путин: Основное для нас - внутренняя повестка дня. Развитие здравоохранения, образования, промышленного производства, других важнейших направлений, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни наших граждан pic.twitter.com/SKQPLDScLt — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 марта 2018 г.

Путин ранее заявил, что пока не планирует реформировать Конституцию страны. Он также отметил, что не собирается быть президентом «до 100 лет».

Путин на вопрос об еще одном следующем сроке: Это смешно! Давайте посчитаем, что ж мне до ста лет тут сидеть? pic.twitter.com/6vfkp72KMg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2018 г.

Путин заявил, что начал «предметно думать» о составе будущего правительства.

Путин об изменениях в правительстве и возможной смене премьера: Я об этом предметно начинаю думать с сегодняшнего дня. Обо всех изменениях будет объявлено после инаугурации pic.twitter.com/FHJmwIoiLT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2018 г.

Он также прокомментировал дело об отравлении Сергея Скрипаля, заявив, что у РФ нет таких отравляющих веществ, она готова к сотрудничеству, а все обвинения считает «чушью, бредом, нонсенсом».

That #Putin had to work so hard to drive voter turnout shows the Russian people know his claim to power is a sham. The US stands with all Russians yearning for freedom. #RussiaElections2018 https://t.co/Ztj2KogmYn — John McCain (@SenJohnMcCain) 18 марта 2018 г.

За африканскими процентами последуют африканские зарплаты, не сомневайтесь — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 19 марта 2018 г.

Борис Джонсон, глава МИД Великобритании / flickr.com

Борис Джонсон назвал опровержения официальных лиц РФ в связи с отравлением Сергея Скрипаля «становятся все более абсурдными». Дмитрий Песков, между тем, выразил уверенность, что «рано или поздно» Лондону придется отвечать «за эти голословные обвинения» в отравлении, «нужно будет или их чем-то подкрепить — какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения».

Путин о деле Скрипаля: Если бы это было боевое вещества, люди погибли бы на месте. Чушь, бред и нонсенс такие выходки накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо! pic.twitter.com/fQdtuS5ZVv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2018 г.

"На Западе не учли наш менталитет. Скандалом со Скрипалем британцы мобилизовали народ, подняли явку и сплотили россиян вокруг Владимира Путина" https://t.co/G0Ww13Xczz Отсюда сам собой напрашивается вывод о том, что на Востоке «наш менталитет» учли с большой выгодой для Путина — Сергей Митрохин (@mitrokhin) 19 марта 2018 г.

В.Путин и Д.Песков с журналистами / kremlin.ru

Кремль заявил, что Владимир Путин имеет понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию России. Дмитрий Песков пояснил, что исполнение плана уже оформляется с помощью поручений. «Конечно, наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей, которые предстоит и которые возможно с точки зрения президента открыть», — заявил он.

План Путина вновь миражом всплывает в информационном поле. Что мы о нем знаем? Только то, что он грандиозный и впечатляющий. — Куплю гравицаппу (@alisaporteriana) 19 марта 2018 г.

У Путина есть впечатляющий план по развитию страны, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его-то он и будет выполнять в течение следующего срока.

Что это за план, Песков не говорит. Может, Песков в очередной раз несёт пургу, как недавно признавался президент? pic.twitter.com/VRkBuuKhTl — OpenEconomy (@OpenEconomyNews) 19 марта 2018 г.

Петр Порошенко назвал результаты по выборам президента России в Крыму сфальсифицированными. «Ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова. ..И говоря известным российским фразеологизмом это "филькина грамота"», — отметил он, пояснив, что Кремль будет использовать эти данные «в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, а против всего мира». Предварительно, явка составила около 71,5%. За Владимира Путина отдали голоса более 92% проголосовавших в Крыму и более 90% из тех, кто голосовал в Севастополе.

И высокой явкой - 71,5%, и подданными за Путина голосами - более 92 %! - жители Крыма подтвердили результаты крымского референдума-2014 в пользу воссоединения с Россией. Передав тем самым "привет горячий" Порошенко: ему давно пора забыть о Крыме. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 марта 2018 г.

Футбольные болельщики / pixabay.com

Россия и Белоруссия могут ввести временный договор, если не успеют до лета ратифицировать соглашение о взаимном признании виз. Эти меры нужны, чтобы болельщики, спортсмены и журналисты, въезжающие в РФ через Белоруссию на ЧМ по футболу, не столкнулись на границе с трудностями.

Будильник на столе / pixabay.com

Жители Волгоградской области проголосовали за выход из московского часового пояса и разницу с Москвой +1 час. По итогам референдума 58,82% проголосовали за изменение часового пояса, 40,16% хотели оставить все как есть. Явка составила 66,38%.

Волгоградская область выбрала Путина и перевод часовых стрелок на час вперед

Явка избирателей в регионе составила около 70% избирателей.https://t.co/bl66yshzPL pic.twitter.com/BsLR9jheMc — VOLGOGRAD.RU (@volgogradru) 19 марта 2018 г.

На Украине бывший боевой летчик и исполняющий обязанности начальника николаевского аэропорта Владислав Волошин совершил суицид у себя дома. Его семья заявила, что летчик находился в подавленном состоянии и «высказывал тревожные намерения». Российские СМИ со ссылкой на свидетеля обвиняли Волошина в катастрофе малайзийского Boeing, который он мог сбить ракетой на штурмовике Су-25.

Комиссия Госдума по этике до 22 марта изучит материалы дела о домогательствах к журналисткам со стороны Леонида Слуцкого. Рассмотрение жалоб будет проходить в закрытом режиме.

А ведь @xenia_sobchak тоже обращалась в комиссию по этике. Надеюсь, она не бросит эту тему! https://t.co/ePYCRp8Deh — Tania Felgengauer (@t_felg) 19 марта 2018 г.

ЦБ подготовил проекты постановлений правительства, согласно которым российские банки смогут не раскрывать данные о своих акционерах, внесенных в санкционные списки за рубежом. Документы подготовлены по итогам встречи представителей банковского сообщества с руководством Центробанка.