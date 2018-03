Топ новостей 19 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ЦИК заявил о победе Владимира Путина на выборах президента с рекордным процентом, избранный президент обозначил задачи своего нового срока, а Великобритания обвинила РФ в абсурдных заявлениях по делу Скрипаля.

Владимир Путин на выборах получил больше голосов, чем кто бы то ни было и он сам до того. Всего за Путина проголосовали 76,6% избирателей или более 56 млн человек. На втором месте - Павел Грудинин (11,82%), далее следуют Владимир Жириновский (5,68%), Ксения Собчак (1,66%), Григорий Явлинский (1,04%), Борис Титов (0,75%), Максим Сурайкин (0,68%), Сергей Бабурин (0,65%). Предварительная явка на выборах составила 67,47%.

Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба обозначил основные задачи на новый срок. Он заявил, что основной будет внутренняя повестка, в том числе - рост экономики, «развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства… инфраструктуры», а также обеспечение обороноспособности.

Путин ранее заявил, что пока не планирует реформировать Конституцию страны. Он также отметил, что не собирается быть президентом «до 100 лет».

Путин заявил, что начал «предметно думать» о составе будущего правительства.

Он также прокомментировал дело об отравлении Сергея Скрипаля, заявив, что у РФ нет таких отравляющих веществ, она готова к сотрудничеству, а все обвинения считает «чушью, бредом, нонсенсом».

That #Putin had to work so hard to drive voter turnout shows the Russian people know his claim to power is a sham. The US stands with all Russians yearning for freedom. #RussiaElections2018 https://t.co/Ztj2KogmYn