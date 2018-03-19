Видео дня. Путин выступает на Манежной площади

Владимир Путин отпраздновал победу на выборах, выступив поздно вечером перед сторонниками на Манежной площади Москвы.

«Вы наша общая команда, я член вашей команды, и все, кто сегодня голосовал, — это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях», — заявил избранный президент.

Он добавил, что «очень важно сохранить это единство», а также «привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать за других кандидатов».

«Для того, чтобы двигаться вперед, нам нужно ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны», — объяснил руководитель страны.