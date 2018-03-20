Действующий президент России Владимир Путин победил на выборах главы государства 18 марта 2018 года. Как сообщил Центризбирком после обработки 99,9% протоколов голосования, Путин набрав рекордные 76,68% голосов. Его ближайший соперник Павел Грудинин, выдвигавшийся от КПРФ, набрал 11,78% голосов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил 5,65% голосов избирателей.

Результаты остальных участников выборов на момент подсчета 99,9% бюллетеней таковы: Ксения Собчак (шла от партии «Гражданская инициатива») — 1,68%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,05%, Борис Титов (Партия роста) — 0,76%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,68% и Сергей Бабурин («РОС») — 0,65%.

Явка на выборах, по информации ЦИК, составила 67,47%. Это несколько ниже уровня в 70%, о котором многие политологи рассуждали как о желательном с точки зрения организаторов выборов. В то же время обсуждавшаяся тогда политологами схема предполагала, что «кандидат номер один» покажет более скромный результат, набрав 70% голосов пришедших на выборы избирателей.

Интересно, что на деле достаточно высоким оказался результат Путина в крупнейших городах, Москве и Санкт-Петербурге, где он традиционно бывал ниже, чем в других регионах: на сей раз, по предварительным данным ЦИК, за действующего главу государства проголосовали 70% москвичей и 75% петербуржцев.

Голосование на Казанском вокзале / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

В ходе голосования, по утверждению ЦИК, серьезных масштабных нарушений в стране не отмечалось. Как передает газета «Коммерсантъ», Грудинин и Сурайкин уже поздравили Путина с победой на выборах. Кроме того, Путин уже анонсировал перестановки в правительстве, уточнив, что они произойдут после инаугурации, то есть после 7 мая.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы». По его словам, на сей раз, результаты выборов показали, что высокая явка не страшна власти — напротив, она дала сейчас реальный срез мнения общества, в котором немало лоялистов. Кроме того, стало очевидно, что повестка у таких, к примеру, кандидатов, как Владимир Жириновской, заметно устарела.

Константин Калачев

«Жириновскому, который заметно отстал от Грудинина, набрать больше голосов помешало то, что его повестка не была актуальной. А по поводу явки должен сказать, что где-то она помогала результатам одного кандидата, где-то — результатам другого. То есть, где-то явка при условии честного подсчета голосов дает больший результат среди протестного электората, а где-то — среди лоялистов.

Вот простой пример: Республика Саха. Если бы явка там была 65%, то Путин там получил бы 70%, а Грудинин — 15%. Но как раз то обстоятельство, что явка там составила больше 70%, привело к иному результату. Это были те самые проценты, которые ушли к Грудинину. То есть повышение явки привело к тому, что голосование оказалось более протестным, чем ожидалось (в Республике Саха за Грудинина проголосовали более 27%, а за Путина — 64,38%, сообщает газета «Коммерсантъ» — прим. ред.).

А в Москве случилось наоборот. Надо сказать, что низкая явка всегда способствовала успеху московской оппозиции, а лоялисты оставались дома. А сейчас, когда те избиратели, которые раньше традиционно оставались дома, полагая, что нет никакого смысла идти на выборы, и находили себе другие дела, пришли голосовать, выяснилось, что многие из них поддерживают власть.

Вообще, если выборы честные, возникает вопрос: кого больше приходит голосовать при высокой явке, лоялистов или протестно настроенных граждан? В Якутии пришли голосовать протестники, в Москве — лоялисты.

Вообще высокая явка нередко дает протестные результаты — неслучайно же все последние годы на федеральных, а особенно на региональных выборах явку "подсушивали", желая избавиться от протестников. Так что нынешняя высокая явка сыграла где-то роль положительную, а где-то — отрицательную.

С.Собянин на изарательном участке / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Москва тут — очень интересный пример. Если брать рейтинги отношения к московской власти, то отношение к Собянину у большинства москвичей положительное. Недовольных слышно хорошо, они громкие. Но они представляют собой меньшинство. И они получают некоторое преимущество при низкой явке, что и показали муниципальные выборы в Москве, на которых оппозиция добилась какого-то относительного успеха.

В общем, можно сказать, эти выборы доказали, что высокая явка не опасна для власти. Высокая явка при высоком рейтинге власти дает такой результат: голосование лоялистов растворяет протест. Подчеркну: так происходит там, где отношение к власти в целом положительное. Там же, где есть локальные проблемы, локальный протест, повышение явки может быть обратный результат.

В Петербурге, где также результат Путина был высоким, сработал тот же принцип. Противоречит ли это ожиданиям? Ну, если ожидания строились на соображениях, что где-то там кого-то не любят и если при этом ссылаются на голосование в соцсетях, то проблема в том, что голосование в соцсетях не репрезентативно. Просто активное меньшинство высказывает свою точку зрения, и при низкой явке мы получаем на выборах то самое активное критично настроенное меньшинство. А при высокой явке приходят и лоялисты — и мы получаем реальный срез общественного мнения», — сказал Константин Калачев.