«Коммерсантъ»: «Победенный перерыв». После финиша кампании за столом встретились победитель и проигравшие.

«Платное ТВ оценят в зрителях»: стоимость каналов предлагают привязать к их аудитории.

«Минфин расширяет налоговое сознание»: Налоговый кодекс предлагается дополнить шестью обязательными платежами.

«Ведомости»: «За счет чего Владимир Путин установил выборный рекорд». Впервые в истории России победитель президентских выборов получил более половины голосов всех избирателей.

«Товарный знак "Открытие" остался у бывших владельцев группы»: «Открытие холдинг» оценивает его стоимость в $1 млрд.

«Чиновников озадачило поручение Путина о кадастре»: можно ли сделать так, чтобы кадастровая стоимость никогда не превышала рыночную.

РБК: «Бенефициары под прикрытием». ЦБ меняет правила раскрытия информации об акционерах банков.

«"Оливковая ветвь" пустила корни»: как Турция использует свои военные успехи в Сирии.

«Вслед за любовью появятся дети»: «СТС Медиа» планирует запустить новый нишевой телеканал.

«Известия»: «Исторический максимум». Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом.

«Минобороны доплатит женам офицеров за жизнь в отдаленных гарнизонах»: пособия получат безработные супруги офицеров и солдат-контрактников.

«Нарушителей ПДД не пустят за руль»: новые поправки в УПК коснутся тех, кто проходит по уголовному делу.

«Газета.ru» в статье «Если завтра война: что России терять в Британии» пишет как дело Скрипаля отразится на экономическом сотрудничестве России и Британии.

«Кандидаты в президенты: как проиграть, но остаться в истории». Как проигравшие выборы кандидаты в президенты строят карьеру.

«Влезай в жилет — а то убьет: как эксперты оценили правило ПДД». Эксперты прокомментировали обязанность надевать светоотражающие жилеты.

«The Economist объясняет: как технологии меняют отношения людей с океанами» (The Economist explains: How technology is changing humans’ relationship with the oceans). Возможны технологии, которые были бы в интересах обеих сторон.

Bloomberg: «Британия и ЕС согласовали переход по итогам Brexit'а, но ирландское недоразумение остается» (UK and EU Agree to Brexit Transition as Irish Puzzle Persists). Британия добилась сделки, которая позволит ей выиграть время в переговорах об отделении от ЕС. Правда, не все проблемы еще нашли решение.

The Wall Street Journal: «ЕС пообещал провести расследование о том, как "Фейсбук" обращается с пользовательскими данными» (EU Pledges to Probe Facebook’s Handling of User Data). ЕС заявил о намерении расследовать то, как "Фейсбук" распоряжается данными своих пользователей, после того как эта соцсеть сообщила, что она выясняет, насколько правомерны обвинения фирмы, сотрудничавшей с предвыборным штабом нынешнего президента США Дональда Трампа, в том, что она незаконно хранила пользовательские данные.

The Telegraph: «Британия и ЕС заключили сделку о Brexit-переходе, а Ирландия заявила, что переговоры "двигаются вперед"» (UK and EU to strike Brexit transition deal as Ireland says talks are 'moving forward'). Ирландский министр иностранных дел намекнул на возможность прорыва в переговорах об отделении Британии от ЕС.

The Guardian: «Британия должна доказать причастность России к отравлению шпиона или извиниться, говорит Кремль» (UK must prove Russian role in spy poisoning or apologise, Kremlin says). Москва требует доказательств, в то время как министры иностранных дел стран ЕС призывают Россию сотрудничать по расследованию отравления.

Reuters: «Побочный эффект. Как Трамп поверг в хаос канадскую систему приема беженцев» (Collateral damage: How Trump threw Canada's refugee system into turmoil). Канада находится под прикрытием трех океанов, а с юга у нее находятся США. Благодаря этому она долгие годы имела роскошь выбирать, каких беженцев ей принимать. В итоге у нее не налажен учет прибывающих.