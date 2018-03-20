Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что россияне превращаются в «злобных дебилов».

Ничего нового и интересного Захарова не сказала, интересен сам факт ее комментария: представитель Министерства иностранных дел, пусть и не не рабочем месте, а у себя в фейсбуке, комментирует слова музыканта, которые ко внешней политике никакого отношения не имеют. Более того, Макаревичу уже ответили Поклонская, Милонов и даже чеченский министр по национальной политике.

Такое впечатление, что нет в стране других проблем, кроме тех, что создает фейсбук Андрея Макаревича. Хотя, может быть после убедительной победы Путина на выборах, действительно нет?