Эксперт: Преимущество комплекса, работающего на основе метода сверхпроводящей магнитометрии, заключается в его неинвазивности

В РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие Госкорпорации «Росатом») разработали комплекс для регистрации сверхслабых магнитных полей и методику математической обработки и выделения полезного сигнала, который поможет выявлять центры повышенной магнитной активности в головном мозге человека и животных.



Евгения Лобкаева, начальник научно-исследовательского отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор биологических наук, кандидат технических наук, профессор по специальности «Биофизика»:



Биомагнитные поля, излучаемые головным мозгом, могут быть измерены только в экранированном помещении с помощью специальных сверхпроводящих квантовых интерферометрических датчиков (СКВИДов), обладающих достаточной чувствительностью для их регистрации.



Для визуализации результатов решается обратная задача, заключающаяся в пространственной реконструкции токов, протекающих в головном мозге на основе зарегистрированных источников магнитной активности.



Преимущество комплекса, работающего на основе метода сверхпроводящей магнитометрии (магнитоэнцефалограф), заключается в его неинвазивности, т.е. пассивной регистрации магнитного поля головного мозга при полном отсутствии какого – либо воздействия на организм (в отличие от КТ, МРТ, ПЭТ и др.). Это преимущество делает его абсолютно безопасным и позволяет применять для диагностики и контроля функционального состояния в процессе лечения детей, беременных женщин и больных с психоневрологическими заболеваниями, используя многократную регистрацию и продолжительный мониторинг. Продолжительный мониторинг позволил учёным выяснить, что происходит в мозге человека при нарушении сна.



Эта разработка даст возможность выявлять «центры желаний» у людей с наркологической зависимостью, контролировать и даже управлять их активностью с использованием разработанной в РФЯЦ-ВНИИЭФ технологии низкочастотной магнитотерапии.