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В Екатеринбурге отменят прямые выборы мэра

Екатеринбургская городская дума решила отменить прямые выборы мэра города. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации региона.

Законопроект, предусматривающих поправки в региональном законодательстве, будет внесен в заксобрание Свердловской области в ближайшие дни.

Помимо этого, предлагается новая система формирования думы Екатеринбурга, предусматривающая снижение количества депутатов, избираемых по партспискам.

Согласно новым правилам, мэр Екатеринбурга должен избираться городскими депутатами из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Сейчас в городе действует система, по которой мэр избирается на всенародных выборах и возглавляет гордуму, а администрацией руководит нанятый по конкурсу сити-менеджер.

Сейчас пост мэра занимает оппозиционер Евгений Ройзман, который был избран в 2013 году. Выборы главы города и городских депутатов должны пройти в Екатеринбурге в сентябре этого года.

20 марта на заседании гордумы Ройзман пообещал направить обращение к депутатам заксобрания с просьбой вернуть в Екатеринбурге прямые выборы мэра.

Антиновость

Петербургские школы досрочно уходят на каникулы‍ из-за гриппа



Школы Санкт-Петербурга уходят на каникулы с 21 марта в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета по образованию города.

Горожане в медицинских масках / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Таким образом, весенние каникулы продлятся с 21 марта по 1 апреля. По графику каникулы должны были начаться с 24 марта.

Кроме того, отменяются все массовые культурные, развлекательные и иные мероприятия для детей.

Накануне региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало перенести сроки каникул из-за роста заболеваемости гриппом, так как с 12 по 18 марта заболеваемость гриппом и другими ОРВИ превысила недельные пороговые значения в среднем по населению на 63,5%.

Непонятная новость

В Воронежской области выберут самое красивое село

В Воронежской области стартовал конкурс «Самое красивое село». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Конкурс организован областным правительством и направлен на развитие местного самоуправления в селах, а также повышение привлекательности сельских территорий для туристов и уровня их благоустройства.

Русская деревня / pixabay.com

Села будут оценивать по таким критериям, как особенности застройки, наличию достопримечательностей и привлекательных природных объектов, отсутствию излишней наружной рекламы, интересному пейзажу и озеленению.

Кроме того, будет учитываться и активное участие жителей в благоустройстве и поддержании чистоты села.

Конкурс пройдет сначала на муниципальном, потом на региональном этапе. Село-победитель получит грант в размере 1 млн рублей, а села-призеры - по 150 тысяч рублей.

Итоги конкурса будут подведены в конце ноября 2018 года.

Ассорти

Прокуратура потребовала для историка Дмитриева девять лет колонии‍

Прокуратура запросила наказание в виде девяти лет колонии строгого режима для историка, руководителя карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на его его адвоката Виктора Ануфриева.

Следующее заседание суда назначено на 22 марта. Дмитриев выступит с последним словом 27 марта. Приговор будет оглашен в конце марта.

62-летнего Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии. Следствие сочло порнографическими несколько фотографий приемной дочери историка, хранящиеся в его компьютере, на которых она изображена без одежды. По словам его адвоката, Дмитриев раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения за ее физическим развитием, храня фотографии на своем компьютере и нигде их не публикуя. Когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать: в 2015 году он сделал пару фотографий, а в 2016 году - ни одного снимка.

Дмитриева арестовали 15 декабря 2016 года. В конце января Дмитриева освободили под подписку о невыезде после года и одного месяца пребывания в СИЗО Петрозаводска. Свою вину он не признает.

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Запуск движения через Керченский пролив пройдет в два этапа



Запуск движения через Керченский пролив будет проходить в два этапа. Об этом сообщается на сайте Минтранса.

Крымский мост / most.life

Уже в мае проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов. Открытие движения для грузового транспорта запланировано на конец года.

Такое решение вызвано планами ввести в строй его автодорожную часть моста со значительным опережением. Изначально старт движения автомобилей по мосту был запланирован на декабрь 2018 года.

В мае планируется открыть сквозной проезд на сорокакилометровом автоподходе со стороны таманского берега от федеральной трассы А-290 до Крымского моста.

Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от моста до развязки с трассой «Таврида». Далее движение будет идти по дороге Керчь — Симферополь. К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы «Тавриды» до Симферополя, а также все автоподходы к Крымскому мосту.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край, его длина длина составит 19 километров.

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Канал в пригороде Краснодара стал красным из-за цветения водорослей‍

Вода в водоеме, расположенном в пригороде Краснодара, стала красной из-за цветения водорослей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Елизаветинского сельского поселения Вангелия Полтиди.

«Это канал рядом с дачным массивом. Там, видимо, зацвели водоросли. Каждый год бывает по разному - в этом году красным зацвели, до этого зеленые бывали, желтые, с красными вкраплениями», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, канал остался от старых водоочистных сооружений и ранее был техническим водоемом.

Ранее в соцсетях появились фотографии водоема, вода которого окрашена в ярко-красный цвет. Местные жители предполагают, что вода в канале могла окраситься из-за химикатов.