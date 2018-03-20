Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 марта 2018, среда, 00:02
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В день выборов президента России на Дальнем Востоке выросли заказы на такси
Времена. Арестована семья Романовых, в Саратов приехала делегация Монголии
Синоптики обещают, что Саратов завалит снегом
На должность председателя Хабаровского краевого суда один кандидат - Николай Веретенников
Ночевали в подъезде: пропавшие тюменские подростки нашлись в Челябинске
Дело возбудили в отношении подрядчика в связи с пожаром на нефтяной скважине в Усинске
Не имя красит человека, а человек имя.
При организации питания школьников в Коми в 2017 году не всегда следили за чистотой и калорийностью блюд
В Нарьян-Маре завершился съезд оленеводов
Пермский художник Алексей Илькаев расскажет тюменцам о поиске идей для стрит-арта (ФОТО)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
20 марта 2018, 20:48
Воронежская область Краснодар Крым Республика Карелия Санкт-Петербург Свердловская область
Виктория Дмитриева

#Россия 20.03 Главное

Е.Ройзман
Е.Ройзман
АГН "Москва"

Главная новость

В Екатеринбурге отменят прямые выборы мэра

Екатеринбургская городская дума решила отменить прямые выборы мэра города. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации региона.

Законопроект, предусматривающих поправки в региональном законодательстве, будет внесен в заксобрание Свердловской области в ближайшие дни.

Помимо этого, предлагается новая система формирования думы Екатеринбурга, предусматривающая снижение количества депутатов, избираемых по партспискам.

Согласно новым правилам, мэр Екатеринбурга должен избираться городскими депутатами из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Сейчас в городе действует система, по которой мэр избирается на всенародных выборах и возглавляет гордуму, а администрацией руководит нанятый по конкурсу сити-менеджер.

Сейчас пост мэра занимает оппозиционер Евгений Ройзман, который был избран в 2013 году. Выборы главы города и городских депутатов должны пройти в Екатеринбурге в сентябре этого года.

20 марта на заседании гордумы Ройзман пообещал направить обращение к депутатам заксобрания с просьбой вернуть в Екатеринбурге прямые выборы мэра.

Антиновость

Петербургские школы досрочно уходят на каникулы‍ из-за гриппа

Школы Санкт-Петербурга уходят на каникулы с 21 марта в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета по образованию города.

 
Горожане в медицинских масках / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Таким образом, весенние каникулы продлятся с 21 марта по 1 апреля. По графику каникулы должны были начаться с 24 марта.

Кроме того, отменяются все массовые культурные, развлекательные и иные мероприятия для детей.

Накануне региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало перенести сроки каникул из-за роста заболеваемости гриппом, так как с 12 по 18 марта заболеваемость гриппом и другими ОРВИ превысила недельные пороговые значения в среднем по населению на 63,5%. 

 

Непонятная новость

В Воронежской области выберут самое красивое село

В Воронежской области стартовал конкурс «Самое красивое село». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Конкурс организован областным правительством и направлен на развитие местного самоуправления в селах,  а также повышение привлекательности сельских территорий для туристов и уровня их благоустройства.

 
Русская деревня / pixabay.com

Села будут оценивать по таким критериям, как особенности застройки, наличию достопримечательностей и привлекательных природных объектов, отсутствию излишней наружной рекламы, интересному пейзажу и озеленению.

Кроме того, будет учитываться и активное участие жителей в благоустройстве и поддержании чистоты села.

Конкурс пройдет сначала на муниципальном, потом на региональном этапе. Село-победитель получит грант в размере 1 млн рублей, а села-призеры - по 150 тысяч рублей.

Итоги конкурса будут подведены в конце ноября 2018 года.

 

Ассорти

Прокуратура потребовала для историка Дмитриева девять лет колонии‍

Прокуратура запросила наказание в виде девяти лет колонии строгого режима для историка, руководителя карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на его его адвоката Виктора Ануфриева. 

Следующее заседание суда назначено на 22 марта. Дмитриев выступит с последним словом 27 марта. Приговор будет оглашен в конце марта.

62-летнего Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии. Следствие сочло порнографическими несколько фотографий приемной дочери историка, хранящиеся в его компьютере, на которых она изображена без одежды. По словам его адвоката, Дмитриев раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения за ее физическим развитием, храня фотографии на своем компьютере и нигде их не публикуя. Когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать: в 2015 году он сделал пару фотографий, а в 2016 году - ни одного снимка.

Дмитриева арестовали 15 декабря 2016 года. В конце января Дмитриева освободили под подписку о невыезде после года и одного месяца пребывания в СИЗО Петрозаводска. Свою вину он не признает.

*

Запуск движения через Керченский пролив пройдет в два этапа

Запуск движения через Керченский пролив будет проходить в два этапа. Об этом сообщается на сайте Минтранса.

 
Крымский мост / most.life

Уже в мае проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов. Открытие движения для грузового транспорта запланировано на конец года.

Такое решение вызвано планами ввести в строй его автодорожную часть моста со значительным опережением. Изначально старт движения автомобилей по мосту был запланирован на декабрь 2018 года. 

В мае планируется открыть сквозной проезд на сорокакилометровом автоподходе со стороны таманского берега от федеральной трассы А-290 до Крымского моста.

Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от моста до развязки с трассой «Таврида». Далее движение будет идти по дороге Керчь — Симферополь. К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы «Тавриды» до Симферополя, а также все автоподходы к Крымскому мосту.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край, его длина длина составит 19 километров. 

*

Канал в пригороде Краснодара стал красным из-за цветения водорослей‍

Вода в водоеме, расположенном в пригороде Краснодара, стала красной из-за цветения водорослей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Елизаветинского сельского поселения Вангелия Полтиди.

«Это канал рядом с дачным массивом. Там, видимо, зацвели водоросли. Каждый год бывает по разному - в этом году красным зацвели, до этого зеленые бывали, желтые, с красными вкраплениями», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, канал остался от старых водоочистных сооружений и ранее был техническим водоемом.

Ранее в соцсетях появились фотографии водоема, вода которого окрашена в ярко-красный цвет. Местные жители предполагают, что вода в канале могла окраситься из-за химикатов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Д.Трамп разговаривает по телефону
Кремль подтвердил звонок Трампа Путину с поздравлениями
МИД России
МИД России вызвал всех иностранных послов из-за Скрипаля
Павел Дуров
Дуров объяснил отказ отдать ФСБ ключи к переписке в Telegram
Государственная дума России.
В Думе отказались приравнять сожительство к браку
Последствия взрыва газа в жилом доме в Мурманске
Взрыв газа обвалил три этажа жилого дома в Мурманске
21:21 Вестминстерское аббатство назвало место погребения Стивена Хокинга
21:15 Запрет Росавиации на полеты Ан-148 коснулся только одной авиакомпании
20:49 Ройзман прокомментировал новость об отмене прямых выборов в Екатеринбурге
20:25 Семеро легкоатлетов из РФ подали в IAAF заявки на нейтральный статус
19:47 При взрыве газа в Мурманске погибли двое

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Иосиф Орбели
Мартирос Сарьян. Портрет академика Иосифа Орбели. 1943г.
20 марта 1887 года родился Иосиф Орбели, востоковед, директор Эрмитажа.
19:38 Минфин отчитался об отраженных DDoS-атаках из-за границы
19:28 СМИ отвергли обсуждение в ЕС новых антироссийских санкций из-за Скрипаля
19:02 МИД России вызвал всех иностранных послов в связи с отравлением Скрипаля
18:44 Кремль подтвердил звонок Трампа Путину с поздравлениями
18:40 Российские военные вывели из Восточной Гуты большинство мирных жителей
18:23 Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах
18:16 Чешский МИД вызвал посла РФ для разъяснения слов Захаровой
18:01 В Думе отказались приравнять сожительство к браку
17:43 Путин выразил восхищение победами россиян на Паралимпиаде
17:22 Взрыв газа обвалил три этажа жилого дома в Мурманске
17:12 Дуров объяснил отказ отдать ФСБ ключи к переписке в Telegram
16:53 Госдума подготовила «промежуточный» ответ Великобритании
16:16 Песков назвал заявление Меркель по «делу Скрипаля» не обнадеживающим
16:12 Тофу впервые попал в Америку благодаря Бенджамину Франклину
15:57 СМИ узнали об ошибке в названии программы по разработке «Новичка»
15:48 Высланных из Лондона российских дипломатов проводили «Прощанием славянки»
15:13 СМИ узнали о подготовке отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга
15:08 Ространснадзор предписал приостановить полеты Ан-148
14:59 Польша объявила бойкот ЧМ-2018 по футболу в России
14:52 Telegram отказался выполнять приказ ФСБ
14:35 Володин объяснил отказ Путина от участия в дебатах
14:27 «Аэрофлот» опроверг версию о задержке рейса из-за пьяного пилота
14:18 ЦИК аннулировал итоги выборов президента РФ на семи участках
14:09 В Госдуму внесен законопроект о регулировании краудфандинга
13:41 Шойгу анонсировал изменения 10-летней госпрограммы вооружения
13:33 Прокуратура потребовала для историка Дмитриева девять лет строгого режима
13:26 При взрыве в кишиневском магазине погибли двое
13:19 Астероид-гость приходил из двойной звездной системы
13:13 Последнего в мире самца северного белого носорога усыпили из-за болезни
13:11 В Кремле прокомментировали отказ Трампа поздравить Путина
13:01 Роскомнадзор запустил процедуру возможной блокировки Telegram
12:49 СМИ сообщили о неспособности «Газпрома» обойтись без транзита газа через Украину
12:22 В Англии нашли фундамент собора XI века
12:19 ВС РФ отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБ
12:07 В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты
12:00 Исландия допустила бойкот ЧМ-2018 по примеру Британии
11:47 Демократы и республиканцы США пришли к бюджетному компромиссу
11:42 Владимир Путин проведет «Прямую линию» после инаугурации
11:15 Минтранс разбил открытие автомобильной части Крымского моста на этапы
11:08 Британские дипломаты покинут Россию в конце недели
11:02 Швыдкой поставил условие возвращения Британского совета в Россию
11:00 Прочитан геном редкого ядовитого млекопитающего
10:49 Захарова прокомментировала слова Макаревича о «злобных дебилах»‍
10:41 Николя Саркози задержан по делу о финансировании выборов
10:28 Создатель «Новичка» выдвинул свою версию отравления Скрипаля
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.