Одним из первых документов, который был подписан Владимиром Путины после завершения голосования на выборах президента 18 марта, стал указ о призыве запасников.

В принципе, в периодическом призыве запасников нет ничего удивительного, это даже логично — но у многих создалось впечатление, что время для подписания указа было выбрано не случайно. Получается, что Владимир Путин одновременно рассуждает о том, что с соседними странами необходимо договариваться при помощи дипломатии, и призывает в армию запасников.

Учебно-методические занятия офицеров запаса на полигоне Алабино multimedia.mil.ru

Два пункта указа засекречены — судя по всему, в них говорится о числе призывников. В открытой части документа говорится, что сроки проведения сборов должны согласовываться с властями регионов, за исключением проверочных сборов, которые полностью контролируются Министерством обороны.

С одной стороны, в указе о призыве запасников нет ничего удивительного — его президент подписывает каждый год. Но в марте, по крайней мере за последнее время, он подписан впервые. С 2012 года дважды такой указ подписывался в феврале, один раз в апреле, дважды в июне и один раз в декабре. Таким образом, аргумент о том, что это обычный указ и в его подписании 19 марта нет ничего странного, все-таки не работает.

Учебно-методические занятия офицеров запаса multimedia.mil.ru

Обычно на сборы призывают специалистов тех военных профессий, которые нужны в настоящий момент, для переобучения или повышения квалификации. Как правило, их не более 5 тысяч человек в общей сложности — но точное число засекречено.

Согласно закону, привлеченные к военным сборам получают среднюю заработную плату на своих рабочих местах, а также денежное содержание от Минобороны в зависимости от военной специальности.

Отметим, в феврале «Известия» писали, что российская армия начала полномасштабное формирование мобилизационного резерва. Солдаты и офицеры запаса, заключившие с Минобороны контракт, должны будут каждый месяц посещать специальные занятия и ежегодно проходить военные сборы. Взамен государство гарантирует им ежемесячные выплаты и ряд компенсаций. В случае объявления особого периода резервистами доукомплектуют существующие части, их также используют для формирования новых.

Учебно-методические занятия офицеров запаса multimedia.mil.ru

В 2015 году президент России подписал указ «О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил». Механизм привлечения россиян в новые структуры и условия заключаемых с ними контрактов описаны в законе «О воинской обязанности и военной службе». Там указано, что резервистами могут стать солдаты и офицеры запаса, прошедшие медкомиссию.

За формирование резерва отвечают военкоматы. Но еще не все из них начали соответствующую работу. Однако, к примеру, набор желающих уже идет в Ростовской области — в военкомате города Новошахтинск военнослужащий запаса может заключить контракт на службу в резерве.

Учебно-методические занятия офицеров запаса multimedia.mil.ru

Призвать на службу такого человека могут в любой момент: при объявлении особого или угрожаемого периода, в случае крупных учений, чрезвычайных ситуаций или просто острого дефицита военных специалистов в частях.