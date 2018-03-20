События последних недель перед выборами (от Олимпиады в Корее до истории со Скрипалем) показывают, что давление на нашу страну все усиливается. Тем интереснее посмотреть на то, как реагируют на ситуацию крупные российские компании. Вышедший на днях отчет «Роснефти» в этом смысле очень показателен, в части двух основных вопросов: достаточно ли эффективно компании преодолевают это политическое давление и готовы ли они к его усилению.



Что касается второго вопроса - 2017 год стал знаковым для «Роснефти». Компания завершила цикл стратегических приобретений и утвердила стратегию, которая нацелена на достижение технологического лидерства. В 2017 году была реализована пятилетняя программа преобразований, в результате которой «Роснефть» приобрела свой современный облик. Теперь Компания переходит к новому этапу. Стратегия «Роснефть-2022», утвержденная Советом директоров Компании, задает ориентиры на следующие пять лет. Документ предусматривает увеличение доходности бизнеса и отдачи от основных активов за счет интенсификации их разработки, фокус на реализации ключевых проектов и изменение управленческой модели, что позволит ускоренно тиражировать новые технологии и перевести компанию на качественно новый уровень с учетом вызовов цифровой эпохи. К 2022 году за счет органического роста «Роснефть» намерена довести объем добычи жидких углеводородов до 250 млн. тонн. Реализация стратегии прибавит 15-20% к действующей капитализации компании.

Новая стратегия вызвала положительные отклики акционеров и инвесторов, точно также как и изменения в дивидендной политике Компании, в соответствии с которыми минимальный уровень дивидендных выплат был увеличен с 35% до 50% от чистой прибыли по МСФО. В 2017 году «Роснефть» выплатила дивиденды акционерам в размере 104 млрд руб., в том числе 63,4 млрд руб. по итогам работы за 2016 год и 40,6 млрд руб.- промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2017 года.



Можно только удивляться! Вряд ли можно было предположить, что Игорь Сечин, подготавливая управленческую и технологическую перестройку, ожидал тех событий, которые сегодня происходят в мире. Впрочем, он опытный политик и, вполне возможно, понимал, что после выборов политические ограничения для любых российских компаний, а, тем более, компаний с доминирующим государственным капиталом, будут резко усиливаться. В любом случае, он угадал, поскольку представить себе, что ограничения коснутся продажи нефти и газа, все-таки, на сегодня невозможно. То есть — база создана и ее можно и нужно будет использовать.



Теперь попробуем ответить на первый вопрос. В 2017 году Роснефть продемонстрировала сильные операционные результаты: компания достигла нового рекорда в добыче углеводородов — 281 млн т н.э., превысив уровень 2016 года на 6,5%. Показатели эксплуатационного бурения увеличились на 30 % год к году - до 12 млн м., число новых введенных скважин выросло на 28% - до 3,4 тыс. Доля горизонтальных скважин достигла 36%, а количество горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) увеличилось на 67%. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки сохранилась на уровне 60%. Одним из ключевых достижений 2017 года стал опережающий рост добычи нефти в «РН-Юганскнефтегаз». По итогам года предприятие увеличило производство нефти на 4,5% - свыше 66,5 млн т.

В октябре «Роснефть» объявила об открытии на Хатангском участке нефтяного месторождения с извлекаемыми запасами 81 млн тонн (геологические запасы оцениваются в 298 млн тонн). Бурение на Таймыре началось в апреле, а уже в июле глава Компании Игорь Сечин доложил Президенту РФ Владимиру Путину об открытии новой нефтегазовой провинции. В целом в результате проведения геологоразведочных работ в 2017 году открыто 162 новых залежи и 31 месторождение с запасами на уровне 233 млн т.н.э.

Еще одно стратегическое направление работы «Роснефти» - газовый бизнес. По итогам 2017 года добыча газа составила 68,4 млрд кубометров, увеличившись на 2 % год к году. Компания подтвердила свой статус крупнейшего независимого производителя газа в России и заняла по этому показателю шестое место в мире среди публичных компаний. В ближайшие три года Компания планирует увеличить долю на российском газовом рынке до 20% при добыче 100 млрд. кубометров.

«Роснефть» продолжает увеличивать свою роль как проводника российского влияния в мире: компания закрыла сделку по приобретению 49 % акций Essar Oil Limited, что позволило ей выйти на один из наиболее динамично развивающихся мировых рынков. Ключевой актив EOL - нефтеперерабатывающий завод «Вадинар» - по объемам переработки является вторым в Индии, а по уровню технологической сложности входит в десятку лучших заводов мира. Основными источниками синергии станут возможность переработки тяжелой нефти из Венесуэлы и кросс-поставки нефтепродуктов на рынки АТР. В периметр сделки также вошел глубоководный экспортно-импортный порт и розничная сеть АЗС, в которую входит на данный момент более 4 тысяч заправок. По мнению экспертов, активы такого масштаба и качества редко доступны на рынке, что делает сделку уникальной. «Роснефть» стала участником проекта по освоению одного из самых крупных в мире газовых месторождений – Зохр, который реализуют на шельфе Египта ее давние партнеры Eni и BP. На Зохр приходится более 30% запасов газа Египта. Сделка позволит российской компании расширить свое присутствие в регионе Ближний Восток – Европа и стать одним из ведущих игроков на рынке сжиженного природного газа.



Теоретически, можно много продолжать писать о конкретных успехах, но для краткой оценки приведенных данных уже достаточно, а желающие могут обратиться к официальным отчетам. Для меня же, как для наблюдателя, важно, что несмотря на все политические проблемы, «Роснефть» в 2017 году подтвердила свой статус крупнейшей в мире публичной нефтегазовой компании, как по объемам добычи, так и по ресурсной базе. Органический коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов в 2017 году составил 184 %. Компания превосходит конкурентов и по себестоимости добычи: затраты на баррель нефтяного эквивалента около 3 долларов.



Собственно, единственным (относительным) слабым местом, на которое бьют все критики (не удосуживаясь, впрочем, приводить другие цифры, поскольку они опровергают их мнение) является задолженность компании. Но при это совокупная задолженность не превышает аналогичных показателей у сравнимых компаний, а волатильность в денежных потоках, свойственная крупным компаниям на этапе приобретения активов, «Роснефти» удалось благополучно преодолеть.

По итогам 2017 года компания обеспечила плановое погашение всех долговых обязательств. В том числе - и это очень важный показатель для кредитной истории Роснефти - был полностью погашен кредит, взятый на приобретение ТНК-BP. Компания является первоклассным заемщиком, о чем свидетельствует, в том числе высокий кредитный рейтинг инвестиционного уровня, присвоенный ей агентством Moody's. В общем, можно констатировать, что «Роснефть» может с оптимизмом смотреть в будущее!