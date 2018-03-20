В Росатоме разработали прибор для выявления центров желаний в мозге

Специалисты Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) разработали комплекс для регистрации сверхслабых биомагнитных полей в мозге живых организмов. Об этом сообщило РИА Новости.



Комплекс, работающий на основе метода сверхпроводящей магнитометрии, способен неинвазивно регистрировать сверхслабые магнитные поля.



«Эта разработка даст возможность выявлять центры желаний и даже управлять ими», – пояснили РИА Новости создатели комплекса.



Магнитные поля, излучаемые головным мозгом, в миллионы раз слабее магнитного поля Земли и потому могут быть зарегистрированы только с помощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, обладающих достаточной чувствительностью.



Результатом проведения магнитоэнцефалографии (МЭГ) являются большие массивы данных, несущие информацию о процессах, происходящих в головном мозге. В ходе обработки этих данных перед исследователем ставится обратная задача, заключающаяся в пространственной реконструкции источников различных МЭГ-сигналов в коре головного мозга, что позволяет отследить и работу центра желаний.