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20 марта 2018, 14:32
коррупция Муаммар Каддафи Николя Саркози Франция
Илья Карпюк

Такова жизнь

Николя Саркози
Николя Саркози
European People's Party/flickr.com

Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу. Об этом сообщает местная пресса, а также подтверждает Reuters. В настоящий момент идет допрос политика в Нанте по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

Парижская прокуратура начала расследование еще в 2013 году, почти сразу после окончания полномочий Николя Саркози. Оно было связано, помимо прочего, с обвинениями французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина, который говорил, что располагает доказательствами причастности к финансированию предвыборной кампании бывшего французского лидера в 2007 году Ливии, лидером которой на тот момент был Муаммар Каддафи.

 
Муаммар Каддафи и Сильвио Берлускони
EPA/flickr.com

Сам Саркози прежде все эти обвинения отвергал. Более того, свержение режима Каддафи произошло не без поддержки Франции, которую в 2011 году еще возглавлял Саркози — Париж направил к берегам африканской страны авианосец и авиация страны наносила удары по силам сторонников Каддафи.

Однако сейчас, по данным французской прессы, Саркози впервые допрашивают по этому делу. По закону без решения суда задержание Саркози не может продлиться более двух суток.

При этом по информации газеты Le Monde визит бывшего президента республики в отделение полиции был плановым. На допрос он должен был явиться утром 20 марта, а затем отправиться в Дубай на конференцию по вопросам образования. Теперь бывший президент может представить перед магистратами (то есть судьями и прокурорами) для официального предъявления обвинений.

Напомним, Николя Саркози занимал пост министра внутренних дел в 2005-2007 гг, в начале 2007 года был выдвинут на пост президента, а затем и выиграл выборы. Пост главы государства Саркози занимал до 2012 года, когда проиграл выборы социалисту Франсуа Олланду.

В ноябре 2016 года Зияд Такиддин рассказал о том, что с конца 2006 года по начало 2007 года он «перевез наличными из Триполи в Париж» 5 млн евро. Все эти средства, по словам предпринимателя, сначала были переданы самому Саркози и занимавшему на тот момент должность главы его штаба Клоду Геану. Впоследствии деньги получил Саркози уточнял Такиддин. ​В Ливии в отношении бизнесмена, как уточняет газета, шло расследование по статьям о «соучастии в подкупе иностранного публичного должностного лица» и «соучастии в незаконном присвоении государственных средств Ливии».

 
Зияд Такиддин
Nikosdjail/Wkimedia Commons

Более того, о том, что Саркози получал какие-то деньги из Ливии говорилось в записной книжке бывшего ливийского министра нефти Шукри Мухаммада Ганема.. Также о связи Каддафи и Саркози рассказал бывший финансист экс-главы Ливии Бехир Салех. «Каддафи говорил, что он финансировал Саркози. Саркози отверг эти данные. Я больше верю Каддафи, чем Саркози», — заявил он.

 
"Пари Сен-Жермен"
Philippe Agnifili/flickr.com

Отметим, что в прошлом году британская газета The Daily Telegraph сообщала, что Николя Саркози подозревается французской прокуратурой в том, что он за вознаграждение помогал продвигать заявку Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Кроме того, по данным следствия, он оказывал помощь катарской компании Qatari Diar, которая в 2010 года хотела приобрести пакет акций французской компании Veolia. По одной из версий, часть денег Саркози получил во время сделки, в результате которой катарский фонд приобрел долю во французском футбольном клубе «Пари Сен-Жермен».

Сам Николя Саркози всегда отвергал все обвинения.

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