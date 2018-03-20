Топ-менеджер Росатома возглавил Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда

Новую федеральную структуру - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда возглавил топ-менеджер Росатома Николай Соломон. В числе основных целей ФЦК – повышение производительности труда на 25% на 850 предприятиях России к 2025 году. Ранее Н. Соломон занимал должность Первого заместителя генерального директора по корпоративным функциям – главного финансового директора Госкорпорации «Росатом» и курировал вопросы повышения производительности труда в атомной отрасли. Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации «Росатом».



На протяжении последних лет Росатом демонстрирует активный рост производительности труда. С 2011 года этот показатель в атомной отрасли вырос в 2,4 раза (с 2,4 млн рублей до 5,8 млн рублей на каждого работника). Этот внушительный результат стал возможным за счет развертывания Производственной системы Росатома, внедрения культуры постоянных улучшений и других проектов, которые были реализованы командой Госкорпорации при участии Н. Соломона.



Уникальный опыт топ-менеджера Росатома будет высоко востребован ФЦК при решении задач в масштабах всей России.



Должность генерального директора ФЦК Н. Соломон будет совмещать с работой в Госкорпорации на позиции Спецпредставителя по развитию Производственной системы Росатома (ПСР) в России. Эта должность создана в Росатоме для решения широкого круга задач, включая распространение лучших практик ПСР за контуром атомной отрасли - в федеральных органах исполнительной власти, других госкорпорациях и российских частных компаниях.



Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) создан по решению президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам для реализации приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». На сегодня в программе участвуют 14 пилотных предприятий из 7 регионов. Основными задачами ФЦК являются разработка стратегий повышения производительности труда и контроль их реализации, отбор предприятий для участия в программе и их поддержка в достижении результатов программы, а также оценка соответствия результатов предприятий критериям выделения финансовой помощи.