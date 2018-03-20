«Угрозы заблокировать Telegram, если не будут выданы частные данные его пользователей, не принесут плодов. Telegram будет отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни», — написал владелец сервиса Павел Дуров на своей странице в сети Twitter.

Таким образом он отреагировал на решение Верховного суда России, отклонившего во вторник иск компании Telegram Messenger. Компания хотела признать недействующим приказ Федеральной службы безопасности о передаче той ключей шифрования сообщений пользователей мессенджера.

Сразу после этого Роскомнадзор сообщил, что Telegram должен передать ключи в течение 15 суток. Об этом сказал и министр связи Николай Никифоров: он посчитал, что если компания не исполнит решение суда, то нарушит российские законы. «Если есть решение суда — оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений», — заявил министр.

Николай Никифоров, министр связи РФ / mskagency.ru

Впрочем, даже если администрация Telegram не исполнит решения суда, мессенджер на территории России не будет заблокирован сразу — нужно будет специальное решение Роскомнадзора, его можно будет обжаловать в суде, а потом подать апелляцию и т. д.

Несмотря на то, что решение Верховного суда, по мнению многих, противоречит Конституции, в которой говорится, что тайна переписки может быть нарушена только по решению суда, в Роскомнадзоре наверняка готовы к блокировке мессенджера — тем более, что конфликт с Дуровым идет уже достаточно давно.

На первый взгляд, заблокировать Telegram достаточно просто — удается же Роскомнадзору блокировать сайты. Конечно, обойти блокировку возможно, но большая часть пользователей предпочитает не «заморачиваться» и посещаемость ресурсов действительно снижается. Наверняка у сотрудников Роскомнадзора уже готово распоряжение для блокировки и веб-ресурсов Telegram, и всех технических доменов, и IP-адреса мессенджера.

Но Дуров еще осенью 2017 года заявил, что в Telegram уже внедрена функция «свобода слова», которая позволит пользователям тех стран, где мессенджер подвергается блокировке, по-прежнему его использовать даже без средств обхода блокировок. Для более продвинутых пользователей есть VPN и прокси, при помощи которых можно обходить блокировки даже в таких странах, как Китай, где цензура в интернете куда более проработана с технической точки зрения.

Павел Дуров / flickr.com

Напомним, в конце июня 2017 года Telegram был внесен в реестр организаторов распространения информации. Тогда Дуров согласился на это при условии, что запись в реестре не повлечет за собой особых последствий. Однако 27 сентября Дуров рассказал о полученных компанией извещениях от ФСБ, из которых следовало, что спецслужба составила на Telegram протокол об административном правонарушении, поскольку команда мессенджера не предоставила властям ключи шифрования. 16 октября мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал за это Telegram на 800 тысяч рублей, Telegram оспорил это решение, но суд 12 декабря отклонил апелляцию.

Напомним, сам Павел Дуров утверждает, что у администрации Telegram нет никаких ключей шифрования от переписки пользователей — они находятся только на самих устройствах. А «секретные чаты» даже не хранятся на серверах компании, так что если у кого-то появится возможность войти в аккаунт с другого устройства, то переписка из такого чата будет недоступна.