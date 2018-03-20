Топ новостей 20 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Роскомнадзор выдвинул Telegram ультиматум по ключам шифрования, во Франции взяли под стражу экс-президента Николя Саркози, в России рекомендовано прекратить полеты на самолетах Ан-148.

Представляющий интересы Telegram юрист «Агоры» Рамиль Ахметгалиев сообщил, что администрация мессенджера не собирается выполнять требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которая ждет предоставления ключей для дешифровки переписки пользователей. Ранее 20 марта Верховный суд РФ отклонил иск Telegram к ФСБ с требованием признать незаконным приказ о передаче ключей для дешифровки пользовательских сообщений. Вскоре после этого Роскомнадзор предупредил администрацию мессенджера о том, что у нее есть 15 дней для выполнения приказа.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

Выборы прошли, так что можно заняться любимым делом - закручиванием гаек. pic.twitter.com/AkSM8g8WDg — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 20 марта 2018 г.

Н.Саркози в суде

Французская полиция задержала бывшего главу республики Николя Саркози по делу о финансировании его избирательной кампании на выборах президента страны в 2007 году. В настоящее время политик находится в отделении судебной полиции во французском городе Нантере, куда его изначально пригласили на беседу со следователями, не оповещая о возможном задержании.

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что ведомство вынесло предписание о приостановке полетов самолетов Ан-148 во всех авиакомпаниях. Басаргин отметил: «Мы в целом делаем предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, которые их эксплуатируют. Есть определенные проблемы».

Снятие флага со здания посольства в Лондоне

Российские дипломаты, вынужденные покинуть Великобританию по требованию премьер-министра страны Терезы Мэй, выехали из здания посольства РФ в Лондоне вместе с членами своих семей под звуки марша «Прощание славянки».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что президент США Дональд Трамп не поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. «Вы знаете, не нужно считать это недружественным шагом, во-первых. Вы знаете, что президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо, отношений с нашими американскими партнерами», — сказал Песков.



Свежий Charlie Hebdo



- Жё мапель Ксения Собчак.. pic.twitter.com/ZGJEk0qYes — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 20 марта 2018 г.

Пленарное заседание / duma.gov.ru

На рассмотрение в Госдуму России внесен законопроект, запрещающий использование цифровой валюты и токенов в качестве средств оплаты. Согласно законопроекту криптовалюта и токен признаются имуществом, однако законопроектом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории России.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова Андрея Макаревича о превращении россиян в «злобных дебилов». «Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Велосипедистка погибшая при столкновении

Глава полиции Темпе — пригорода Финикса (Аризона, США) — не усматривает признаков вины беспилотного автомобиля Uber в гибели велосипедистки, с которой управляемая специальным программным обеспечением машина столкнулась на дороге. Среагировать и избежать столкновения не смог бы и управляющий автомобилем водитель, заявила Сильвия Моир.

Президент Польши Анжей Дуда отказался участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Власти Исландии также рассматривают возможность отказа от посещения матчей и других мероприятий футбольного чемпионата мира. Ранее о бойкоте чемпионата мира по футболу в России как реакции на отравление Скрипаля заявили власти Великобритании.

Белый носорог

Самец северного белого носорога по кличке Судан — последний существовавший в мире представитель этого вида мужского пола — скончался в кенийском заповеднике Ол Педжета. Животное пришлось усыпить после продолжительной возрастной болезни, вылечить которую ветеринары не смогли.