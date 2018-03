Топ новостей 20 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Роскомнадзор выдвинул Telegram ультиматум по ключам шифрования, во Франции взяли под стражу экс-президента Николя Саркози, в России рекомендовано прекратить полеты на самолетах Ан-148.

Представляющий интересы Telegram юрист «Агоры» Рамиль Ахметгалиев сообщил, что администрация мессенджера не собирается выполнять требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которая ждет предоставления ключей для дешифровки переписки пользователей. Ранее 20 марта Верховный суд РФ отклонил иск Telegram к ФСБ с требованием признать незаконным приказ о передаче ключей для дешифровки пользовательских сообщений. Вскоре после этого Роскомнадзор предупредил администрацию мессенджера о том, что у нее есть 15 дней для выполнения приказа.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.