Тестовый автомобиль, принадлежащей компании Uber, сбил насмерть пешехода в американском штате Аризоне. За рулем этой машины находился человек, но система управления была полностью автоматизирована, и машина ехала самостоятельно. СМИ очень заинтересовались этой историей.

Смертность от автокатастроф, пишет Financial Times, составляет более миллиона человек в год по всему миру. В США автомобили ежедневно сбивают в среднем по 16 пешеходов в день. Сторонники беспилотных автомобилей обычно указывают на эти цифры, настаивая на том, что автоматическое управление более безопасно (в отличие от водителя, автопилот трудно отвлечь, и он не может устать). Но даже самые уверенные фанаты беспилотных автомобилей допускали, что в какой-то момент такая машина собьет человека.

Кадр с места ДТП в Аризоне youtube.com

Этот момент настал значительно раньше, чем рассчитывали производители, развивающие это направление. Таких немало: разработками занимаются технологические компании и автопроизводители; в этой отрасли создаются стартапы, строящие полностью автоматизированные системы. Но лишь немногие выступили с публичными заявлениями после этого инцидента. Большинство молча опасаются, что эта история подорвет развитие автоматизации — по крайней мере, общественность теперь будет относиться к ней гораздо более настороженно. Их задачей теперь будет разработать такие технологии, которые будут заведомо более безопасными, и убедить в этой безопасности потребителей.

Компании вроде Uber и Waymo (принадлежит компании Alphabet) уже начали использовать эти технологии в деле. С одной стороны, это позволяло производителям испытывать свои разработки на практике, получая данные из настоящего опыта. Но с другой стороны, здесь может возникнуть вопрос, не были ли эти испытания преждевременными. Опыт измерялся в милях. Символической вехой здесь считалось 100 млн. миль, которые в общей сложности должны были успешно (и главное без жертв) проехать беспилотные машины. Инцидент произошел задолго до достижения этой вехи.

Тестирование прототипов автомобилей Uber в Сан-Франциско Diablanco/Wikimedia Commons

Разбирательством в этом деле будет заниматься аризонский суд, которому нужно будет установить, кто виноват в убийстве пешехода — Uber или человек за рулем. Но эта ситуация заинтересовала и другие ведомства. В частности, ее теперь исследуют два американских федеральных агентства, которые занимаются контролем за транспортной безопасностью. Также к этому подключилось калифорнийское ведомство, которое осуществляет надзор над испытанием беспилотных машин на уровне штата.

В ходе этих расследований, скорее всего, будут разбираться с тем, какая из частей систем отказала и стала причиной катастрофы; «видела» ли машина пешехода и как она интерпретировала его поведение; была ли у автоматизированной системы возможность ручного управления. Пока ответы на эти вопросы еще не появились, зато появились призывы затормозить производство, которое стало теперь больше напоминать испытания на живых людях, а не внедрение в жизнь средств повышения безопасности.

Автоуправляемый Lexus (концерн Toyota) David Berkowitz/flickr.com

Bloomberg в связи с этим отмечает, что крупные автопроизводители, и в первую очередь, Volvo, затаились. Volvo поставляет Uber автоуправляемые машины, которые он использует для предоставления своих услуг. В ноябре Uber решил купить у Volvo 24 тысячи машин, на которые он планировал установить свои собственные сенсоры и программное обеспечение для беспилотного управления. Теперь сделка может пойти прахом. Также о сотрудничестве с Uber подумывала Toyota. В частности, руководство рассматривало перспективу купить у Uber программное обеспечение для беспилотной навигации в рамках разработки автоуправляемых электромобилей