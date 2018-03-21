За три последних года число банков в России сократилось на треть и в ближайшие годы этот процесс никуда не денется. Останутся на плаву только государственные банки и те немногие частные банки, которые найдут деньги на цифровизацию, кибербезопасность и получат доступ к госсредствам. Остальным придется либо уйти с рынка, либо согласиться на поглощение. Об этом говорится в очередном докладе Standard & Poor's.

Офис "ОФК банка" youtube.com

Так, как раз в среду Банк России ввел временную администрацию в «ОФК банк» и наложил мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. Решение принято «в связи с неустойчивым финансовым положением» банка и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», пояснил ЦБ. Самым крупным акционером «ОФК банка», по данным на 3 июля, был Николай Егоров, однокурсника президента России Владимира Путина, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Ему принадлежало 25% акций.

По данным Центрального банка, на 1 декабря 2017 года в стране действовали 567 кредитных организаций, на 1 декабря 2014-го — 842. За первые два месяца этого года лицензии лишились еще 16 банков. «Мы полагаем, что в 2018 году эта тенденция сохранится, но число банков будет снижаться более низкими темпами», — прогнозируют эксперты из S&P. В зоне риска, в первую очередь, частные банки с уставным капиталом менее 50 млрд рублей, многие из них не выживут, говорится в докладе.

Офис московского «ПартнерКапиталБанка», лишенного лицензии Центробанком РФ АГН "Москва"

Один из главных факторов давления на небольшие частные банки — уровень развития технологий и кибербезопасность. Банковское дело становится все более высокотехнологичным бизнесом, доля расходов на IT все время возрастает, так что структуры, которые и так еле сводят концы с концами, могут просто не потянуть.

У госбанков, которым принадлежит около двух третей всего банковского сектора, будет другое соревнование — за получение господдержки.

На этом поприще пока успешнее всего выступает Россельхозбанк. Осенью прошлого года зампред правления РСХБ Кирилл Левин обещал, что в 2018 году банк не будет обращаться за помощью, но уже в марте банк «сорвался». За 2017 год РСХБ сократил убыток в три раза, с 58,9 до 19,5 млрд рублей, но все-таки вынужден обратиться за новой порцией господдержки.

Здание РСХБ в Саратове Иосипенко А.Д./Wikimedia Commons

Не стоит забывать и о санкциях. Ранее их влияние компенсировалось ростом розничных и корпоративных депозитов. В S&P отмечают, что банки и корпорации нуждаются во внешних источниках фондирования, поскольку внутренние источники «остаются ограниченными, недостаточно развитыми, краткосрочными и волатильными». Но выход на международные финансовые рынки ограничен и, кроме того, уровень внешней задолженности, хотя и снижается, все еще остается значительным, что не может не отражаться на стоимости фондирования за рубежом.

Более позитивно выглядит ситуация в сегменте кредитования физических лиц. Рост здесь может составить 13-15% в текущем году против 11% в прошлом году. При этом почти половина этого роста ранее пришлась на ипотечное кредитование. В 2017 году портфель ипотечных кредитов увеличился на 13% — его объем превысил 5 трлн руб. По оценке S&P, в этом году рост составит 8-10%. За 2013-2017 годы доля ипотечных кредитов в совокупных портфелях розничных кредитов банков увеличилась с 26% до 49%.

После 2018 года усиление конкуренции в сегменте потребительского кредитования подвигнет банки к тому, чтобы увеличивать клиентскую базу за счет клиентов «с более низким уровнем доходов и предлагать продукты, сопряженные с более высоким уровнем рисков, что может обусловить увеличение долговой нагрузки домохозяйств и повышение кредитных рисков в будущем».

Но розничные и корпоративные клиенты при этом могут начать искать альтернативные варианты сбережений (например, прямой выход на финансовые рынки или приобретение недвижимости), что приведет к замедлению роста депозитов и в целом окажет давление на стабильность ресурсной базы.