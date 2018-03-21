Англоязычные СМИ оживленно обсуждают очередной скандал вокруг «Фейсбука». Поводом послужили хаотичные сообщения о неправомерном использовании пользовательских данных аналитической фирмой Cambridge Analytica.

Скандал начался в минувшие выходные. В субботу, пишет Reuters, американская газета New York Times и британская газета Observer написали, что аналитики из компании Cambridge Analytica собрали личные данные о 50 млн. пользователях «Фейсбука», чтобы разработать технику поддержки Дональда Трампа, нынешнего президента США, во время его предвыборной кампании в 2016 г. Ответ на эти сообщения последовал незамедлительно. Генерал-прокурор Массачусетса сразу начал расследование. В Британии этой темой заинтересовалось Управление комиссара по информации, которое тоже начало следствие против Cambridge Analytica.

Александр Никс, генеральный директор, Cambridge Analytica Web Summit/flickr.com

Сам «Фейсбук» еще в пятницу обвинил Cambridge Analytica в нарушении своей политики приватности. Газеты назвали этот эпизод крупнейшей утечкой данных за всю историю «Фейсбука». По версии Observer, эта фирма в начале 2014 г. без разрешения получила пользовательские данные и стала на их основе разрабатывать программное обеспечение, которое прогнозирует избирательское поведение и рассчитывает факторы влияния на него. Материал ссылался на осведомителя, который прежде сотрудничал с этой компанией. Эти 50 млн. пользовательских профилей представляли добрую треть североамериканских пользователей «Фейсбука».

Вся эта история, отмечает Reuters, добавляет остроты продолжающемуся расследованию предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. Теперь придется выяснять, знал ли предвыборный штаб Трампа, какими методами пользовалась Cambridge Analytica для добычи данных.

«Фейсбук», пишет Bloomberg, попытался предотвратить медийный скандал путем его предвосхищения. Но в итоге сам же этот скандал и раздул. Он знал, что две газеты собираются сделать грандиозное событие, в основе которого будет лежать история о том, как аналитическая фирма, которая помогла Трампу стать президентом, имела несанкционированный доступ к личным пользовательским данным. В порядке предупреждающего удара «Фейсбук» сам разослал в СМИ объяснения, почему эту историю нельзя считать утечкой. А также опубликовал в своем блоге пост о том, почему он заблокировал аккаунты Cambridge Analytica.

Результат оказался прямо обратным. Сообщения непосредственно от «Фейсбука» не только не снизили значение сообщений NY Times и Observer, а добавили им весу. Также, вместо того чтобы выставить «Фейсбук» в хорошем свете, оттого что он первый заговорил о проблемах, эти сообщения усугубили у общественности ощущение, что «Фейсбук» занимается какими-то подозрительными правовыми манипуляциями. Сложилось впечатление, будто «Фейсбук» знает об этой истории гораздо больше, чем СМИ, на материалы которых на самом деле опирались его собственные заявления.

В ожидании инвесторского разочарования, отмечает Bloomberg, акции «Фейсбука» в понедельник упали на 6,8% - самое значительное падение с марта 2014 г. Параллельно с этим на «Фейсбук» нахлынула критика со стороны американских и британских парламентариев. Тогда ему пришлось объяснять, что он вовсе не так хорошо осведомлен, как они думают и как могло показаться из его заявлений.

Это далеко не первый случай беспорядочной реакции «Фейсбука» на инфоповод, комментирует Bloomberg. Обычно в таких случаях все начинается с публикации выверенного и взвешенного текста в блоге компании, вслед за чем начинаются уже спонтанные и плохо координированные высказывания в Сети, которые, вместо того чтобы успокоить публику, приводят ее в полное негодование. Ранее в этом году была история о том, как 13 русских пользователей «Фейсбука» якобы манипулировали американскими избирателями. В 2017 г. «Фейсбук» пытался продемонстрировать, как он выявляет происки русских «троллей», но в каждом случае вскрывалась еще более серьезная проблема