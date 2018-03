«Коммерсантъ»: «Страховки оторвут от коллектива». Банкам ограничат заработки на страховании заемщиков.

«Зеленый транспорт заряжают от государства»: меры поддержки электромобилей разработают к лету.

«Аграриев наводят на цель»: земельный налог при неправильном использовании участков может сильно вырасти.

«Ведомости»: «Роскомнадзор готов блокировать Telegram». Мессенджер не может и не хочет передавать ФСБ ключи шифрования переписки.

«Адвокаты по гражданским делам смогут комментировать чужие процессы»: запрет теперь остается только для адвокатов по уголовным делам.

«Производитель понравившегося Путину пломбира вошел в тройку лидеров рынка мороженого»: по итогам 2017 года «Коровка из Кореновки» уступает только Unilever.

РБК в материале «Ключ на финиш» задает четыре вопроса о будущем мессенджера Telegram.

«Регионы останутся при своих»: в Кремле не планируют массовых отставок губернаторов после президентских выборов.

«Необеспеченные выходят на первый план»: аналитики S&P оценили потенциал кредитного рынка России в 2018 году.

К чему приведет банковский кризис в Латвии, рассказывается в статье «Судьба нерезидента».

«Известия» в статье «Европейский собес» пишут, почему ПАСЕ грозит кризис из-за отказа России платить.

С чем предстоит столкнуться Турции в курдском Африне рассказывается в материале «Сирийский капкан».

«Облачение власти»: почему политикам тоже приходится следить за модой.

«Газета.ru»: «Утечка данных: как Цукерберг сделал Трампа президентом». Сотрудничавшая с Трампом Cambridge Analytica вмешивалась в выборы.

«Банковский сектор: кого поглотят в ближайшее время»: российским банкам и корпорациям придется погасить $95 млрд внешних долгов.

«Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию». Венгрия осудила Украину за восстановление военной части в Закарпатье.

The Economist: «Вышедшая из-под контроля китайская космическая станция скоро упадет на Землю» (An out-of-control Chinese space station will soon fall to Earth). Но, по всей видимости, никто от этого не пострадает.

Bloomberg: «США ведут следствие по "Фейсбуку", а Британия призывает Цукерберга дать показания» (US Probes Facebook as UK Pushes Zuckerberg to Testify). Деятельность «Фейсбука» оказалась в центре внимания как американских блюстителей неприкосновенности частной жизни, так и конгресса США.

The Wall Street Journal: «"Фейсбуку" грозит расследование ФТК по поводу использования данных фирмой Cambridge Analytica» (Facebook Faces FTC Probe of Data Use by Cambridge Analytica). Федеральная торговая комиссия США расследует историю с использованием данных «Фейсбука» фирмой, которая была связана с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа.

The Washington Post: «Трамп поздравил Путина с переизбранием, сообщает Кремль» (Trump congratulates Putin on his reelection, Kremlin says). Американский Белый дом не торопится комментировать эти заявления.

The Telegraph: «После роковой аварии Uber — конец ли это беспилотных машин?» (After Uber's fatal accident, is it the end for driverless cars?). После сообщений о том, как беспилотный автомобиль Uber сбил насмерть женщину в США, многие засомневались в том, что технологии беспилотного управления в автомобилях нужны.

Al Jazeera: «Может ли ЕС всё же спасти иранскую ядерную сделку?» (Can the EU save the Iran nuclear deal?). Европейские лидеры должны и дальше противостоять попыткам США изолировать Иран.