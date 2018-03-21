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21 марта 2018, среда, 10:17
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21 марта 2018, 08:48
Facebook банковский сектор Латвия Марк Цукерберг Сирия социальные сети США
Илья Карпюк

Заголовки утра. 21 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ»: «Страховки оторвут от коллектива». Банкам ограничат заработки на страховании заемщиков.

«Зеленый транспорт заряжают от государства»: меры поддержки электромобилей разработают к лету.

«Аграриев наводят на цель»: земельный налог при неправильном использовании участков может сильно вырасти.

«Ведомости»: «Роскомнадзор готов блокировать Telegram». Мессенджер не может и не хочет передавать ФСБ ключи шифрования переписки.

«Адвокаты по гражданским делам смогут комментировать чужие процессы»: запрет теперь остается только для адвокатов по уголовным делам.

«Производитель понравившегося Путину пломбира вошел в тройку лидеров рынка мороженого»: по итогам 2017 года «Коровка из Кореновки» уступает только Unilever.

РБК в материале «Ключ на финиш» задает четыре вопроса о будущем мессенджера Telegram.

«Регионы останутся при своих»: в Кремле не планируют массовых отставок губернаторов после президентских выборов.

«Необеспеченные выходят на первый план»: аналитики S&P оценили потенциал кредитного рынка России в 2018 году.

К чему приведет банковский кризис в Латвии, рассказывается в статье «Судьба нерезидента».

«Известия» в статье «Европейский собес» пишут, почему ПАСЕ грозит кризис из-за отказа России платить.

С чем предстоит столкнуться Турции в курдском Африне рассказывается в материале «Сирийский капкан».

«Облачение власти»: почему политикам тоже приходится следить за модой.

«Газета.ru»: «Утечка данных: как Цукерберг сделал Трампа президентом». Сотрудничавшая с Трампом Cambridge Analytica вмешивалась в выборы.

«Банковский сектор: кого поглотят в ближайшее время»: российским банкам и корпорациям придется погасить $95 млрд внешних долгов.

«Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию». Венгрия осудила Украину за восстановление военной части в Закарпатье.

The Economist: «Вышедшая из-под контроля китайская космическая станция скоро упадет на Землю» (An out-of-control Chinese space station will soon fall to Earth). Но, по всей видимости, никто от этого не пострадает.

Bloomberg: «США ведут следствие по "Фейсбуку", а Британия призывает Цукерберга дать показания» (US Probes Facebook as UK Pushes Zuckerberg to Testify). Деятельность «Фейсбука» оказалась в центре внимания как американских блюстителей неприкосновенности частной жизни, так и конгресса США.

The Wall Street Journal: «"Фейсбуку" грозит расследование ФТК по поводу использования данных фирмой Cambridge Analytica» (Facebook Faces FTC Probe of Data Use by Cambridge Analytica). Федеральная торговая комиссия США расследует историю с использованием данных «Фейсбука» фирмой, которая была связана с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа.

The Washington Post: «Трамп поздравил Путина с переизбранием, сообщает Кремль» (Trump congratulates Putin on his reelection, Kremlin says). Американский Белый дом не торопится комментировать эти заявления.

The Telegraph: «После роковой аварии Uber — конец ли это беспилотных машин?» (After Uber's fatal accident, is it the end for driverless cars?). После сообщений о том, как беспилотный автомобиль Uber сбил насмерть женщину в США, многие засомневались в том, что технологии беспилотного управления в автомобилях нужны.

Al Jazeera: «Может ли ЕС всё же спасти иранскую ядерную сделку?» (Can the EU save the Iran nuclear deal?). Европейские лидеры должны и дальше противостоять попыткам США изолировать Иран.

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