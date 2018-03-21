История с отравляющим веществом «Новичок» все более запутывается. Официально Россия вообще отвергает то, что оно когда-либо разрабатывалось. При этом есть химики, которые о нем с удовольствием рассказывают. Британские следователи, по понятным причинам, не спешат публиковать известные им детали, хотя какая-то информация в прессу так или иначе просачивается, о ее достоверности остается только строить догадки.

В любом случае очевидно: репутация России в мире такова, что «отмыться» от этой истории не удастся. Можно во всем обвинять русофобов в Лондоне, пятую колонну внутри страны и кого угодно еще, сути дела это, к сожалению, не меняет. А об отмене санкций и говорить не приходится.