Институт Росатома планирует начать переработку электронного лома для получения драгметаллов

АО «ВНИИХТ» (входит в научный дивизион Росатома) приступил к реализации инвестиционного проекта по переработке компонентов электронных плат. Институт намерен разместить на площадке своего Опытного химико-технологического завода (ОХТЗ) линию по переработке электронного лома с получением на выходе концентратов, содержащих металлы, в том числе, и драгоценные, такие как золото, серебро, никель, медь, и другие вторичные продукты. Об этом сообщила пресс-служба АО «Наука и инновации».

По словам директора ОХТЗ Михаила Семина, основное отличие инновационной технологии, по которой собираются перерабатывать вторсырье на ОХТЗ от существующих, – в ее эффективности и безотходности. Производство предполагает применение специального оборудования, препятствующего потере мелких частиц перерабатываемого лома и позволяющего вернуть их обратно в цикл переработки. Немаловажным фактором является и экологичность проекта – после переработки лома на ОХТЗ практически не будет оставаться вредных отходов.

«Проект инвестиционный, - рассказала начальник управления инновационного развития АО «ВНИИХТ» Ляна Шоранова. – Окупаемость – ориентировочно 4 года. В настоящее время мы приступили к строительно-монтажным работам. Готовим цех, где будем монтировать технологическую линию, закупаем импортное оборудование». По словам Ляны Олеговны, завершение работ планируется к лету следующего года, а уже к концу 2019 года будет изготовлена первая партия концентрата из переработанного лома. На сегодняшний день ряд компаний уже выразили заинтересованность как в продукции ОХТЗ, так и в разработанной там технологии, и заявили о готовности внедрить ее у себя на предприятиях.

Основными поставщиками сырья для нового проекта, как ожидается, станут предприятия атомной отрасли, которые будут отдавать на ОХТЗ списанное оборудование. Хотя, по словам Шорановой, потенциальными поставщиками могут стать любые предприятия, заинтересованные в утилизации накопившегося у них электронного лома.

Отметим, что в России ежегодно образуется около до 1,5 миллиона тонн электронного лома, что составляет около 5% от общемировых объемов. Большая часть его «утилизируется» на свалках, что приводит к загрязнению окружающей среды. Между тем, по данным Института переработки лома, одна тонна электронного лома старых ПК содержит больше золота, чем можно добыть из 17 тонн золотой руды.