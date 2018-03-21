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В школе Волоколамска ученикам стало плохо из-за вони с полигона «Ядрово»

Пятерых учеников школы №2 подмосковного Волоколамска увезли в больницу на скорой после того, как они почувствовали себя плохо из-за неприятного запаха, разносящегося с мусорного полигона «Ядрово». Об этом сообщает ТАСС.

Сообщалось, что город накрыло очередной волной неприятного запаха с «Ядрово», из-за чего часть учеников почувствовали себя плохо.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. Дети жаловались на тошноту и головокружение.

Ранее в администрации Волоколамского района в Подмосковье подтвердили выброс газа на полигоне «Ядрово». По словам собеседника агентства, в ночь на 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа.

При этом власти опровергли информацию о распылении газового баллончика в школе и последующей госпитализации детей.

21 марта появилась информация о том, что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в волоколамской школе №2. Сообщалось, что 23 ребенка были госпитализированы с отравлением, еще 16 получили медицинскую помощь на месте.

Антиновость

В Шадринске школьница обстреляла одноклассников из пневматики

В одной из школ Шадринска Курганской области 13-летняя девочка обстреляла одноклассников из пневматического пистолета. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в школе №15. Сообщается, что пневматический пистолет, которым владеет ее отец, школьница принесла из дома.

Как рассказал РБК одноклассник стрелявшей, инцидент произошел на уроке географии. У одной из учениц заболела голова и учительница вышла из класса, чтобы оказать необходимую помощь. В это время другая ученица 7-го "В" вместе со своей подругой забежала в класс с пистолетом и начала стрелять по одноклассникам.

Пистолет / pixabay.com

Ученик сообщил, что один школьник был ранен в голову, все остальные получили синяки и ссадины. После инцидента завуч забрал пистолет и вывел ученицу из класса, затем приехала полиция. Занятия продолжились в обычном порядке.

При этом одноклассники девочки не смогли назвать причину ее поступка, так как конфликтов в классе не было.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.





Непонятная новость

На Урале женщину будут судить за досрочный выход на пенсию

В Магнитогорске будут судить женщину, которая по фальшивой справке досрочно вышла на пенсию. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

За два с половиной года женщина незаконно получила от Пенсионного фонда РФ более полумиллиона рублей.

По данным следствия, уроженка Магнитогорска, последние годы постоянно проживающая в Чехии, незаконно оформила досрочную пенсию, используя фальшивые документы о работе на Крайнем севере.

По закону граждане, имеющие 15-летний стаж работы на севере вправе выйти на пенсию на пять лет раньше установленного пенсионного возраста. Женщинам, имеющих двух и более детей, для этого достаточно 12-летнего стажа.

Незаконная схема раскрылась после того, как в Пенсионном фонде провели выборочную проверку представленных документов и выяснили, что ни в одном из указанных в справке предприятий Чукотки женщина никогда не работала. В результате она была задержана во время очередного визита в Россию, сразу признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб.

По факту фальсификации было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере, предусматривающей наказание на срок до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении изготовителя фальшивых справок выделено в отдельное производство.

Ассорти

Во Владивостоке задержан первый замглавы таможни Дальнего Востока

Первый замначальника по таможенному контролю Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров задержан по делу о контрабанде. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что Федоров был отправлен под конвоем в Москву, где в отношении него будет избрана мера пресечения.

Сергей Федоров, первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России

Федоров стал фигурантом уголовного дела, в рамках расследования которого ранее были арестованы глава ЗАО «Дальзавод Терминал» Родион Тихонов, четверо связанных с ним предпринимателя и замначальника таможенного поста «Морской порт Владивосток» Евгений Романченко.

По версии следствия, фигуранты дела организовали ввоз в Россию десятков контейнеров с тканями и шубами под видом дешевых стройматериалов. Ущерб от их деятельности, по предварительным данным, может исчисляться сотнями миллионов недополученных таможенных платежей.

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Краснодарского подростка оштрафовали за тушение сигареты об икону

Горячеключевский суд в Краснодаре назначил 18-летнему подростку штраф в 30 тысяч рублей за публичное осквернение предметов религиозного почитания. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

Подростка судили по статье об умышленном публичное осквернение предметов религиозного почитания.

7 февраля полиция начала проверку в отношении Егора Гришина после того, как он опубликовал в соцсети фото, где тушит сигареты об икону на ограде храма святого архангела Михаила в станице Мартанской города Горячий Ключ.

Позже полиция попыталась задержала подростка, однако в ходе задержания тот начал сопротивляться, поэтому ему пришлось отсидеть девять суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Сам подросток раскаялся и сказал, что в тот момент в него вселился бес.

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Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга снесут 24 марта‍

Недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут 24 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского метрополитена.

Подготовка к сносу башни в Екатеринбурге

Ранее администрация города постановила перекрыть движение поездов на период сноса на одном из участков.

На период с 9:00 (7:00 мск) до 11:30 (9:30 мск) 24 марта закрывается движение электропоездов от станции метро «Площадь 1905 года» до станции метро «Ботаническая» в обоих направлениях.

Движение электропоездов от станции метро «Проспект Космонавтов» до станции метро «Площадь 1905 года» сохраняется.

Недостроенная телебашня высотой 220 метров является одним из самых известных объектов в Екатеринбурге. Ее строительство началось в 1983 году, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия финансирования.