Другой реакции не ждали, но ею не удовлетворены. С детской непосредственностью отреагировали на решение комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики две героини «Слуцкий-гейта», прославившие участием в секс-скандале неведомые доселе имена свои: продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова.

Есть в наигранной детскости их комментариев плохо замаскированное лукавство. Если другого вердикта не ждали, зачем обратились в Думу? Если не удивлены ответом, почему «немного в шоке», как пишут о «пострадавших» некоторые СМИ?

Вся эта история о домогательствах столетней давности, при всей раздутой вокруг неё шумихе, с самого начала отдавала детским садом, если не яслями…

Три девочки, которым вдруг разонравился мальчик Лёня, решили нажаловаться на него воспитательнице Марь Иванне. Подошли и говорят: «Он нас за косички дёргает». Никто этого не видел, все косички на месте, да и сам Лёня всё отрицает. К тому же, в хулиганствах он не замечен — любит конструктор и настольные игры.

Как в этом случае поступит Марь Иванна? Она может просто прогнать девочек прочь, если они имеют репутацию ябед. Или на всякий случай для всеобщего умиротворения строго погрозит Лёне пальцем. Он мальчик умный, с него не убудет. Однако ставить Лёню в угол или лишать его полдника на основании подобных заявлений она, конечно, не станет.

В истории с Леонидом Слуцким «девочки» попались куда более кровожадные. Достойным наказанием для того, кого они выбрали объектом коллективной атаки, журналисткам виделось ни больше ни меньше как лишение депутатского мандата. То есть позорное изгнание из Думы с «волчьим билетом». Это желание прозрачно читается в их высказываниях.

Для исполнения заветного желания у «девочек» не оказалось решительно ничего, заслуживающего внимания. Одни только устные рассказы и стенограмма некой аудиозаписи предполагаемых поползновений. Сама аудиозапись сейчас якобы проходит фоноскопическую экспертизу у неведомых экспертов — надо полагать, западных. По сути дела, слово «девочек» против слова Слуцкого. И ничего более. Естественно, что комиссия по этике воздержалась от каких-либо решений и оргвыводов.

И ещё об одной примете «детства золотого» в этом смехотворном разбирательстве. После окончания комиссии Дарья Жук пожаловалась журналистам, что её с Фаридой Рустамовой депутаты слушали 50 минут, а Леонида Слуцкого — всего 10. Милые мои, ведь это вы пришли в Госдуму с бездоказательными обвинениями, рассчитывая при этом пустыми словами горы сдвинуть! Чтобы понять, как вы дошли до жизни такой, комиссии и понадобился час без малого. Зато ни одна пострадавшая не может пожаловаться, что её не выслушали.

Ещё один трогательный момент разбирательства. Дарья Жук поведала депутатам, при каких обстоятельствах она решила обнародовать историю о том, как её домогался депутат Слуцкий. Оказывается, продюсер «Дождя» испугалась слухов о том, что телеканал могут лишить аккредитации в Думе за распространение недостоверной информации. Напомним, что первой ласточкой скандала стало именно сообщение «Дождя», в котором упоминались две анонимные жертвы домогательств. Неужто наша героиня не понимает, что в отсутствие каких-либо доказательств её «именное» заявление отнюдь не прибавило всей этой истории правдоподобия?

Будь сотрудницы «Дождя» настоящими патриотками своего телеканала, они бы, вероятно, все вместе дружно заявили бы о том, что в разные годы при разных обстоятельствах стали жертвами домогательств Леонида Слуцкого. Тогда градус ожиданий был бы ещё выше. Но и «шокированных девочек» оказалось бы в разы больше.