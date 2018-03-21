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21 марта 2018, 11:30
Алексей Кудрин выборы регионы Россия ФоРГО
Симон Жаворонков

Первые планы

Алексей Кудрин
Алексей Кудрин
Strelka Institute for Media/flickr.com

Бывший министр финансов и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин написал для «Коммерсанта» статью, в которой очень сжато изложил свою программу реформ в России, которую можно провести после завершения выборов.

Кудрин пишет, что следующая избирательная кампания начнется не позже лета 2020 года, так как парламентские выборы намечены на 2021 год. «Логика предвыборных кампаний неумолима, перед выборами политики всегда думают только об одном: как не насторожить избирателя», — отметил Кудрин.

 
Совещание о перспективах развития гражданской микроэлектроники
kremlin.ru

«А значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка. За эти два года надо делать все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых — "эти меры непопулярны"», — уверен глава ЦСР.

Главной задачей нового правительства Кудрин назвал «немедленный запуск реформы государственного управления», так как существующая система госуправления «не способна на решение задач, стоящих перед страной».

Вторая задача, уверен Кудрин — это наращивание вложений в образование, медицину и инфраструктуру.

«Наконец, третья задача — транспарентность и предсказуемость политики. Граждане и бизнес устали от неясности. Какими будут налоги? Будет ли реформироваться пенсионная система? Станет ли меньше проверок для бизнеса?» — написал Кудрин.​

Напомним, перед выборами ЦСР разрабатывал реформу госуправления: расходы на функционирование госаппарата предполагалось снизить с 2,5 до 1,74% ВВП, а уровень цифровизации повысить с 5–10 до 50%. ЦСР также предлагал сократить число самих чиновников на треть.

Между тем в близком к Кремлю Фонде развития гражданского общества прошел «круглый стол», на котором эксперты не только хвалили победителя и его команду, но и строили прогнозы на будущее. Как пишет «Газета.ru», прозвучала мысль, что в ближайшее время будет вестись «негласная игра» по интерпретации результатов выборов. От ее итогов может зависеть судьба как региональных, так и федеральных политиков.

 
Леонид Давыдов
civilfund.ru

О кадровых выводах по итогам кампании заговорил Леонид Давыдов. По его словам, в ходе кампании регионы также вступили в соревнование между собой, кто как выступит относительно соседей. В частности, они состязались по явке. Эксперт считает, что в ближайшее время до инаугурации будет множество интерпретаций полученных результатов, и судьба ряда политических игроков напрямую может зависеть от объяснения цифр, полученных по итогам голосования.

По подсчетам эксперта, в абсолютном исчислении лидерами по приросту явки по сравнению с выборами 2012 года стали Краснодарский край, Москва, Московская область, Ставропольский край и Пермский край.

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