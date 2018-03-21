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21 марта 2018, 16:00
выборы выборы губернаторов Дмитрий Медведев «Единая Россия» отставки-назначения Россия
Алексей Макаркин

Губернаторы и ЕР: ждать ли отставок

Председатель Правительства Дмитрий Медведев
Председатель Правительства Дмитрий Медведев
kremlin.ru

В Кремле не намечают массовых отставок губернаторов к Единому дню голосования, утверждают СМИ. В «Единой России» также не ждут перемен после выборов президента и рассчитывают, что премьер-министр Дмитрий Медведев останется во главе партии. В то же время президент Путин, победивший на выборах 18 марта, анонсировал изменения в правительстве. 

Как заявили три источника информационного агентства РБК, в вопросе о губернаторах речь может идти лишь о точечных заменах. Смена руководителей регионов может произойти только там, где в этом году у губернаторов истекают полномочия; кроме того, могут отправить в отставку кого-нибудь из региональных руководителей старшего возраста и тех, кто сам изъявит желание уйти, пояснили источники. По их словам, представители последней категории тоже существуют.

 
Владимир Путин на встрече с ушедшими в отставку руководителями регионов Российской Федерации. 02.11.2017г.
kremlin.ru

Напомним: осенью 2017 года свои посты покинули сразу 11 глав регионов, к большинству из которых у федерального центра были претензии. В ряде случаев причиной отставки стали конфликты губернаторов с местными элитами. Однако на сей раз подобной «зачистки» не ожидается, уверяют источники. Это, впрочем, не означает, что перемен вовсе не будет: всего же в единый день голосования в сентябре 2018 года выборы пройдут в 20 субъектах Федерации. Прямые выборы пройдут в 17 регионах, а в НАО, Дагестане и Ингушетии изберут глав законодательных собраний.

Что касается ЕР, «партии власти», то своей победой на выборах президент Путин, проходивший как самовыдвиженец, ничем не был ей обязан. Тем не менее, как пишет газета «Ведомости», большинство опрошенных ею представителей «Единой России» и ее фракции в Госдуме высказали мнение, что не видят признаков перемен, и считают, что Дмитрий Медведев сохранит посты и лидера партии, и премьера. 

 
Пресс-конференция в ЦИК Партии по итогам выборов Президента РФ 
er.ru

Между тем Путин уже анонсировал изменения в правительстве России, не указав, впрочем, на каких направлениях они произойдут.

Побеседовать с «Полит.ру» о том, какие кадровые перестановки могут затронуть губернаторский корпус и коснуться ЕР, согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его оценке, массовых отставок действительно нет оснований ожидать.

«Массовые отставок губернаторов накануне Единого дня голосования, видимо, не будет, потому что волна массовых отставок уже прошла. Губернаторский корпус «почистили» достаточно серьезно: в нем появились знаменитые уже технократы, о которых так много говорят. Поэтому проводить новую «чистку» незачем. Ее проведение в таком формате напомнило бы если не конец 1930-х годов (где, понятно, такие процессы заканчивались иначе, не столь комфортно, как сейчас – не в Совете Федерации, а в совсем другом месте), то конец 1980-х. По количеству вылетающих со своих постов было бы что-то похожее.

Да, в конце 1980-х первые секретари обкомов вылетали, появлялись, исчезали, сменялись новыми – и новые тоже исчезали с большой скоростью. Но сейчас, наверное, такой чехарды все-таки не будет. Однако это не значит, что губернаторы полностью защищены. Сейчас выяснилась достаточно интересная вещь: если в центральной России голосование носит достаточно гомогенный характер, то в Сибири и на Дальнем Востоке ситуация иная.  

Интересно, что в гомогенность Центра вошли уже и Москва, и Петербург – они сейчас очень мало отличаются от других регионов Центра России. Понятно, что есть отличие: что выше процент голосов, отданных за Собчак и Явлинского, однако все равно в той же Москве в сумме отдали голосов намного меньше за обоих этих кандидатов, чем отдавали за одного Прохорова в 2012 году. То есть эти отличия носят даже меньший характер, чем ожидалось.

Словом, с Центральной Россией ситуация является более или менее однообразной. С некоторыми нюансами, как я уже сказал, если говорить о либералах, но они не очень здесь значимы для решения судеб в том числе. Но есть проблема Сибири и Дальнего Востока. Она не столь велика по сравнению с проблемами в целом ряде регионов в 2012 году, но она есть. И состоит она в том, что в этих регионах внезапно оказался достаточно высокий процент проголосовавших за Грудинина.

Рекорд здесь установила Якутия, но есть проблемы и еще целого ряда регионов, где Грудинин получил больше 20%. И понятно, что с этим надо будет что-то делать.

Ну, ясно, что есть разные регионы: есть, например, Алтайский край, где губернатор занимает свой пост уже очень давно – по нынешним меркам давно, как минимум. Но есть и регионы такого сорта, где кто-то встал у власти совсем недавно. Вот, например, есть Омская область, где Грудинин получил достаточно много голосов. Но туда только что был назначен и.о. губернатора, который пойдет на выборы в сентябре. Значит, там менять главу региона не будут. Точно так же, как и в Приморском крае, где и.о. губернатора назначен недавно.

 
Губернатор Алтайского края Карлин Александр Богданович
altairegion22.ru

Но есть Якутия, есть Республика Алтай, есть Хабаровский край. Эти регионы, как говорится, находятся «в зоне особого внимания». Или тот же Алтайский край, где губернатор занимает свой пост в течение длительного времени. Там все возможно, если найдется дееспособный мотивированный претендент на замену. То есть, подводя итоги, можно сказать, что не исключены точечные замены, связанные именно с Сибирью и Дальним Востоком – в отдельных регионах именно, не во всех. Да, где-то у Грудинина и в этой части России получился результат, близкий к результатам в Центральной России.

Кроме того, есть регионы, где при совсем иной картине тоже могут быть приняты кадровые решения. Самый яркий пример тут – это Кемеровская область. Там у президента Путина по результатам голосования все замечательно, а у коммунистов традиционно все плохо – там Аман Тулеев ситуацию контролирует. Но, как я понимаю, с ним ведутся переговоры о вопросе преемника, о формате транзита в этом регионе – сообщений по этому поводу очень много. И не исключено, что здесь тоже вскоре придется принимать решения.

Словом, выборы, как я уже сказал, могут влиять на кадровую политику по губернаторскому корпусу, но они не будут единственным критерием, как это у нас часто бывает. Нет, тут будет действовать совокупность причин.

Что касается «Единой России»… Ну, если говорить о Дмитрии Медведеве, то думаю, у него и вправду хороший шанс остаться премьером – а значит, и лидером ЕР. Конечно, если он уходит с поста премьера, то он теряет и пост главы «Единой России». Но если остается, то остается и в партии.

 
Андрей Турчак
er.ru

И там я не думаю, что будут какие-то перемены. Турчак там назначен недавно; Грызлов в последнее время активизировался как председатель Высшего совета. Так что вряд ли и тут можно ожидать каких-то больших изменений. В сущности, по «Единой России» изменение может быть связано главным образом с Медведевым. Но уходит ли он, мы узнаем только в мае. И в любом случае это будет вторично по отношению к возможному уходу с поста премьера», — сказал Алексей Макаркин.

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