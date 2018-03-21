Топ новостей 21 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в подмосковном Волоколамске десятки людей обратились в больницы из-за выброса газа на полигоне «Ядрово», МИД РФ собрал зарубежных послов для обсуждения дела Скрипаля, а комитет ГД не нашел нарушений в поведении депутата Слуцкого.

Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили необходимость личной встречи, так как у стран накопилось большое количество проблемных вопросов. Они также затронули тему саммита по КНДР. СМИ сообщали, что Трамп выразил Путину беспокойство из-за нового российского оружия. Однако в Кремле заявили, что стороны договорились не втягиваться в гонку вооружений.

Так кто тут у нас национал-предатель, говорите? pic.twitter.com/6Psk51ngCB — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 21 марта 2018 г.

Не знаю, где нашёл Маккейн тот "российский народ", который был оскорблен звонком Трампа Путину. Наверное, у себя в голове. Трампу, напротив, хватило политической мудрости, чтобы, вопреки мощному давлению, придти к выводу: полный разрыв контактов с Россией - во вред самим США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 марта 2018 г.

Перед звонком Путину Трампу дали документ с надписью большими буквами "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ". Но он не сдержалсяhttps://t.co/gLeUmpTMPG pic.twitter.com/Bpk4zGG7AJ — Лентач (@oldLentach) 21 марта 2018 г.

Учеников нескольких школ подмосковного Волоколамска увезли в больницу на скорой после того, как они почувствовали себя плохо из-за вони, разносящейся с мусорного полигона «Ядрово». Сегодня район накрыло очередной волной неприятного запаха, подтвердила администрация. В Кремле заявили, что президент находится в курсе ситуации. Власти Подмосковья пообещали, что свалку закроют 24 марта. Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе Волоколамска.

Перевожу эту новость на человеческий язык: семья генпрокурора Чайки проверит свалки, на которых зарабатывает семья генпрокурора Чайки. pic.twitter.com/9vWydUqv5O — Alexey Navalny (@navalny) 21 марта 2018 г.

Уже 183 человека обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление после выброса газа в Ядрово, сообщает ТГ Mash. У всех пострадавших одни и те же симптомы — головокружение, слабость, тошнота, дезориентация. pic.twitter.com/NJiyGfqGP9 — Рустем Адагамов (@adagamov) 21 марта 2018 г.

Кстати, самая низкая явка на выборах Путина в Московской области была именно в Волоколамске. Всего 44%. — Николай Левшиц (@nlevshits) 21 марта 2018 г.

Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ / АГН "Москва" / фото: Терещенко Михаил

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу отказался принять участие во встрече в МИД РФ, посвященной отравлению Сергея Скрипаля. На сегодняшнюю встречу МИД позвал всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств. Его позицию поддержал коллега из Франции, США, Германии и Китая. На брифинге МИД РФ заявил, что считает расследование отравления срежиссированным и отрицает причастность Москвы к нему.

"Когда почти два года назад я стал министром иностранных дел, одной из моих целей было протянуть России руку", - говорит глава МИД Великобритании @BorisJohnson, с которым поговорила @ZhannaNemtsova. А что получилось? Целиком #НемцоваИнтервью смотрите здесь https://t.co/WtUGQdnqd1 pic.twitter.com/OSFsL7l9mO — DW (на русском) (@dw_russian) 20 марта 2018 г.

Наверное отвратительно должно быть на душе у "дипломатов" покидающих уютный и свободный Лондон и переезжающих в грязную, упакованную в смирительную рубашку Москву... — Иocиф Лeвинcoн 🇳🇱 (@Osya_Levinson) 21 марта 2018 г.

Сергей Лавров / tvc.ru

Сергей Лавров может уйти с поста главы МИДа из-за усталости. Ему пришлось доработать до выборов президента по личной просьбе Владимира Путина. Среди возможных преемников Лаврова называют одного из действующих заместителей (возможно, Грушко), либо человека извне, возможно, из АП. Сам же министр, скорее всего, не удалится на пенсию, а займет должность, например, в Совбезе России. Кремль назвал эти сообщения спекуляциями.

Лавров устал и просится в отставку. Надеюсь, мне не придётся по его поводу шутить в стиле «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». — Тётя Роза (@Anakoyher) 21 марта 2018 г.

Петр Порошенко поручил правительству в месячный срок разработать поправки, которые касаются, «прежде всего граждан Российской Федерации», а также лиц без гражданства и «выходцев из государств миграционного риска». При принятии поправок россияне должны будут в электронном виде уведомлять украинские власти о намерении посетить Украину.

Все визовые центры Польши в России временно приостанавливают свою деятельность начиная с 27 марта. С 21 марта региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов (Москва - с 23 марта). После этого подача визовых заявлений будет возможна только через Консульский отдел посольства Республики Польша в Москве при условии предварительной регистрации.

С завтрашнего дня визовые центры Польши перестанут принимать заявления. В том числе и в Смоленске. pic.twitter.com/CWs3aRU8Yl — Андрей Игоревич (@Evseenkov1) 20 марта 2018 г.

Комиссия Госдумы по этике заявила, что не считает поведение депутата Леонида Слуцкого нарушающим какие-либо нормы. Глава комиссии назвал поведение журналисток, выступивших с обвинениями в домогательствах, целенаправленным и спланированным в канун президентских выборов.

- Можно ли трогать журналисток за лобок?

- Отвечает депутат Госдумы РФ Слуцкий. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 21 марта 2018 г.

Девушка с пистолетом / pixabay.com

В одной из школ Шадринска Курганской области 13-летняя девочка обстреляла учеников из пневматического пистолета. Семь учащихся получили травмы, одного госпитализировали. Пневматический пистолет девочка взяла дома, им владеет ее отец. Школьница действовала не одна, утверждают очевидцы. Они заявили, что подросток заперла одноклассников в кабинете и открыла по ним стрельбу.

«Вы мне все надоели»: в школе Шадринска 13-летняя ученица расстреляла из пистолета одноклассников

Сегодня утром, 21 марта, тихую жизнь маленького провинциального города Шадринск в Курганской области нарушил вопиющий случай - стрельба в школе... https://t.co/gkl2bO7UeN — МК в Екатеринбурге (@mk_eburg) 21 марта 2018 г.

Московский кремль

АП не планирует новой кампании по досрочным отставкам губернаторов. По данным источников, смена губернаторов может произойти там, где у них в этом году истекают полномочия. Кроме того, в отставку также могут отправить кого-либо из «возрастных» руководителей и тех, кто хочет уйти по собственному желанию.

«Росгосстрах» решил не продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу. В компании это объяснили изменением ее статуса из-за перехода под управление ЦБ, а также отказом РФПЛ от института титульного спонсорства. В РФПЛ же сообщили, что у компании было преимущественное право на продление договора о титульном спонсорстве, но она им не воспользовалась.