Выброс газа со свалки под Волоколамском, одним из райцентров на западе Московской области, показал: коммуникацю между жителями и властями в кризисной ситуации наладить очень сложно, хотя можно. Впрочем, здоровью десятков детей, которые в среду были доставлены в городскую больницу, это не поможет.

Экология — серьезная проблема для Подмосковья. Многие жители считают, что Москва использует регион в качестве «заднего двора», сваливая на него все экологические проблемы. И свалки или, как их официально называют, полигоны — самое яркое проявление этой проблемы. Столица ежедневно генерирует огромные объемы мусора, которые в основном оседают на подмосковных свалках.

В теории полигон — это не просто свалка, а огромное инженерное сооружение, которое устроено таким образом, чтобы отходы не проникали в окружающую среду, а «компостировались» на месте. В реальности даже власти признают, что полигоны, которые были построены полвека назад, не соответствуют никаким стандартам. Но выбора нет, больше мусор из Москвы вывозить некуда. Эксперименты по сортировке мусора пока остаются экспериментами, причем часто неудачными, а экологически чистые мусоросжигательные заводы пока остаются только на картинках.

В.Путин во время прямой линии / kremlin.ru

Впервые на федеральный уровень проблема подмосковных свалок была поднята в прошлом году, когда во время «прямой линии» Владимира Путина к президенту обратились с просьбой закрыть полигон «Кучино» в деревне Фенино на территории Балашихи, одного из крупнейших городов Подмосковья. Путин пообещал заняться этой историей, но даже ему с первого раза не удалось решить все проблемы.

После этого жители Подмосковья, по всей видимости, поняли, какую стратегию можно использовать для давления на администрацию региона, и накануне президентских выборов в разных городах области прошла целая серия акций с требованием закрытия свалок. Власти тогда практически не обратили на них внимания, и, как выяснилось, зря.

Не прошло и трех дней с момента триумфального переизбрания Владимира Путина на пост президента (Московская область была в лидерах по приросту явки), как проблема свалок перешла совершенно в иную плоскость.

В среду утром сообщения из Волоколамска напоминали сводку из Сирии, где различные стороны в гражданской войне периодически обвиняют друг друга в применении химического оружия.

Митинг против свалок в Волокаламске / bbc.com

Сначала появились сообщения, что более четырех десятков детей в Волоколамске пострадали из-за того, что кто-то применил газовый баллончик в школе. Позже оказалось, что виноват не баллончик, а находящаяся в 5 км от города свалка «Ядрово».

По всей видимости, утром в среду на свалке произошел выброс сероводорода, а может быть еще каких-то газов. Ветер дул в сторону Волоколамска и вскоре запах почувствовали в городе. Позже утверждалось, что для отравления сероводородом нужна крайне высокая концентрация этого вещества — получается, что свалка не является прямой причиной отравления. Но в больницу за день были доставлены 57 детей из трех разных школ, среди симптомов были тошнота, головокружение, рвота и даже носовое кровотечение.

Напротив Центральной районной больницы собрался стихийный митинг родителей и недовольных, и на это не обращать внимание уже было невозможно. Тем более, что в сентябре, всего через полгода, в Подмосковье пройдут выборы губернатора.

В больницу приехал не только глава Волоколамска Евгений Гаврилов, но и губернатор Андрей Воробьев. Гаврилов имел неосторожность подойти к митингующим — его, по свидетельству присутствовавших там журналистов RTVi, зажали в толпе и ударили по голове. Говорят, кто-то даже оторвал градоначальнику капюшон с куртки. Воробьев оказался умнее: он направился сразу в больницу, так что митингующим осталось только метать в его сторону снежки, благо сейчас в Подмосковье небольшой минус и снег очень липкий. ОМОН, который все это время дежурил у больницы, старался не вмешиваться в происходящее.

Жители Волоколамска с главой города Евгением Гавриловым / RTVI

Самое, пожалуй, неожиданное, что Воробьев, в целом, признал свою ответственность хотя бы за разрешение кризиса. Об этом, как передает РБК, он сказал в разговоре с родителями детей в стенах больницы.

«Можно понять накал эмоций и страстей. Это все наша ответственность. Надо оперативно и грамотно решать эти задачи. Мы сейчас найдем решение и будем вас информировать. Мы сейчас прислали специальную бригаду. Врачи сделают заключение, дадут нам свои рекомендации, которым мы будем следовать», — заявил Воробьев. Также он пообещал позаботиться о том, чтобы дети из Волоколамска были отправлены в лагеря.

В разговоре с жителями Воробьев пообещал, что через несколько дней старое «тело» полигона «Ядрово» будет закрыто, а новая площадка, на строительство которой частный инвестор потратил 140 млн рублей, соответствует всем современным экологическим требованием, например ее дно проложено пластиком.

«Не болейте», — пожелал губернатор детям, которые оказались в больнице. К самому губернатору у жителей региона, похоже, сейчас другие пожелания.