Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность словами российского лидера о новых разработках в области вооружения. Ранее о том, что у США нет никакой защиты от российского гиперзвукового оружия, заявил председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен (об этом сообщило издание The Business Insider).

Как сообщает газета The New York Times, ссылаясь на рассказ высокопоставленного сотрудника американской администрации, Трамп выражал обеспокоенность заявлениями Путина о разработке в России «неуязвимых» межконтинентальных ракет и ядерных торпед, которые могут обойти оборону США.

Джон Хайтен DoD News/flickr.com

Между тем об этих ракетах речь шла в Послании президента Федеральному собранию, которое Путин огласил еще 1 марта, и поначалу слова российского лидера о пяти новых видах современного оружия, которые разработаны в России, не вызвали большого интереса в США. Во всяком случае, это не стало поводом для телефонного разговора глав государств.

В то же время Трамп обсуждал ядерную угрозу со стороны России с главами Франции, Германии и Великобритании. Он обращал внимание на то, что в последнее время тон заявлений Путина стал умеренным — российский президент говорил о необходимости не допустить новую гонку вооружений.

Однако после выборов президента России, состоявшихся 18 марта, на которых победил действующий президент России Владимир Путин (по данным, полученным Центральной избирательной комиссией РФ после обработки 99% процентов протоколов, он набрал свыше 76,67% голосов), вопрос о звонке российскому лидеру стал особенно актуальным.

По сведениям американских СМИ, Трампа активно отговаривали от поздравлений. В частности, не делать этого просили советники президента США, передает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Трамп проигнорировал мнение советников и 20 марта поздравил Путина, а в Госдепартаменте заявили, что США и Россия должны быть на связи друг с другом как две ядерные супердержавы.

По словам источника The New York Times, в разговоре с Путиным американский президент отметил, что его администрация выделила 700 млрд долларов на совершенствование вооруженных сил США, и что Америка выиграет любую гонку вооружений с Россией.

Тем не менее, сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал поступок Трампа, написав на собственном сайте, что «американский президент не может вести за собой свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах».

Джон Маккейн Zach Frailey/flickr.com

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. По его мнению, для того, чтобы отозваться на сообщения о новом российском оружии не сразу, у Вашингтона были сразу две причины.

«Думаю, что здесь сыграли роль два момента. Первое и самое главное обстоятельство, из-за которого Штаты сразу не отреагировали на известия о новом российском оружии: они должны были просчитать ситуацию, понять, насколько слова российского президента о наличии и возможностях нового российского оружия соответствуют действительности.

На краю Chairman of the Joint Chiefs of Staff Follow/flickr.com

Дело в том, что в таких вопросах часто бывают элементы блефа: Штаты сами в свое время очень хорошо блефовали со «звездными войнами». Советский Союз на это неправильно отреагировал, повелся, и это угробило его экономику.

Так что, думаю, реакция и была не сразу именно потому, что шел анализ имеющейся информации, шло получении информации новой – о наличии этого оружия у России, его состоянии и возможностях. Естественно, это заняло некоторое время.

А вторая причина – это необходимость как-то смягчить ту критику в адрес Трампа изнутри страны, со стороны американских элит за то, что он поздравил Путина. Эти поводы совместили, чтобы, по возможности, получить дополнительные информационные козыри для ответа на критику в адрес Трампа за то, что он поздравил Путина.

Но здесь у Трампа другого выбора не было, что бы ни говорили там, как бы ни спекулировали, что Трамп не станет поздравлять Путина с победой. Поздравление с победой на выборах – это не вопрос личного отношения глав государств. Это значит, что лидер того государства, которое поздравляет, выражает волю народа и уважение народа этого государства по отношению к выбору народа другого государства, лидер которого избран. Это не вопрос личных симпатий.

Так что Трамп от этого уклониться не мог. Не поздравляют только тех лидеров, которых считают избранными незаконно – а это значит, что с ними на международной арене не будут иметь дела, они просто являются персонами нон грата. Но при всем негативном отношении к Путину, которое сейчас существует, он не может на мировом уровне быть персоной нон грата – в силу роли и возможностей России.

Владимир Путин kremlin.ru

Поэтому не поздравить Путина Трампу было нельзя. А чтобы иметь какие-то козыри и отвечать на критику в связи с этим поздравлением, т решили, что нужно совместить тему поздравлений с темой вооружений. Да, полностью это Трампа от нападок не оградило, но у него именно не было другого выхода – он действовал в системе тех ограничений, которые существуют. Он не мог не поздравить – это был бы нонсенс мировой дипломатической практики.

Если страна признает выборы в другой стране легальными, то победителя выборов нельзя не поздравить, вне зависимости от того, нравится он тебе или нет. Повторю: если ты его не поздравляешь, это значит, что ты с этим лидером просто не намерен иметь дела. А как можно не иметь дела с Путиным следующие шесть лет?», — сказал Павел Салин.