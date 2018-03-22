Во вторник корпорация Amazon впервые обогнала корпорацию Alphabet в рейтинге самых дорогих компаний в мире и теперь оказалась на втором месте. Корпорация Apple продолжает занимать вершину рейтинга. СМИ оживленно обсуждают это событие и последовательно ставят его в контекст недавней истории о пользовательских данных и компании Facebook.

Некоторые инвесторы, пишет Wall Street Journal, беспокоятся, что Alphabet начал сдавать позиции из-за действий контрольных служб, которые стали реакцией на скандал вокруг «Фейсбук», который обвиняют в халатном обращении с пользовательскими данными. Amazon, напротив, с самого начала года набирает стоимость, особенно после того, как появились новости, что он планирует выйти на рынок медицинского страхования.

Стенд Alphabet, представляющий способность отслеживать большое количество персональных данных. В центре написано «Мы знаем, где вы» Katchooo/flickr.com

Взлет «Амазона», пишет Financial Times, продолжается уже год, и за это время он прибавил в цене на $350 млрд. Эта динамика уже раньше позволяла допустить скорые перестановки в рейтинге. Она отчасти объясняется агрессивной экспансией «Амазона» за пределы ее основной сферы деятельности (онлайн-торговли) на другие рынки. Во вторник рыночная стоимость «Амазона» составила $768 млрд., в то время как Alphabet стоит $761 млрд., а Apple - $889 млрд.

Авторы тоже указывают на возможную связь этих рейтинговых перемещений с недавней историей о неправомерном использовании личных данных 50 млн. пользователей «Фейсбука». Скандал, первые сигналы которого появились еще на прошлой неделе и который разгорелся в выходные, продолжается до сих пор. Вследствие этого инвесторы быстро поделили технокомпании на две категории — более уязвимые к этому скандалу и давлению на «Фейсбук» и менее уязвимые. Их тревога связана с тем, что по итогам инцидента с данными контролирующие органы могут ограничить возможности «Фейсбука», а заодно и других аналогичных компаний (Alphabet как раз к ним относится), по использованию персональных пользовательских данных.

В пользу этой гипотезы свидетельствует и то, что Twitter тоже упал в цене. Но в его случае, помимо побочного эффекта от скандала с «Фейсбуком», фактором могли быть также претензии со стороны израильского руководства, которому не понравился отказ «Твиттера» удалить комментарии в поддержку агрессии по отношению к Израилю. Сам «Твиттер», впрочем, пока никак не прокомментировал эти обвинения.

Таким образом, инвесторы опасаются, что под ударом сейчас могут оказаться все технологические компании, основной доход которых происходит из таргетированной рекламы, потому что вся эта система опирается, прежде всего, на обработку и использование личных пользовательских данных. Один из инвесторов Alphabet уже высказался о несправедливости такого поворота событий: то, что «Амазон» существует за счет торговли, а не за счет рекламы, вовсе не значит, что он не собирает пользовательские данные; и никто не знает, какие именно данные он собирает и как он их потом использует.

Инвесторы, которые сейчас поддерживают «Амазон», возражают на это, что у него якобы в принципе не может быть такой чувствительной информации, какая есть у рекламирующих корпораций, потому что он не коллекционирует «ваших друзей, политические взгляды, посты и сведения о том, любите ли вы Трампа». Некоторые эксперты также полагают, что история с «Фейсбуком» заденет не только крупные технические платформы, но и вообще рынок онлайн-рекламы.

Напомним, что в январе The Economist опубликовал материал о том, как техногиганты монополизируют рынок и вытесняют конкурентов, но бороться с этим процессом трудно, потому что их главный источник их процветания — это пользовательские данные, а регулирования, касающегося такого рода активов, пока не существует