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22 марта 2018, 12:59
Россия рубль США финансовый рынок
Антон Табах

Решения ФРС и курс рубля

Джером Пауэлл
Джером Пауэлл
Federalreserve/flickr.com

Федеральная резервная система США подняла ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5–1,75% годовых, возобновив процесс ужесточения монетарной политики. Это решение было принято 21 марта в ходе двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку.

В целом ФРС сейчас оценивает состояние экономики США достаточно оптимистично: Федеральный комитет по открытому рынку отметил, что в последние месяцы число рабочих мест стабильно росло, а уровень безработицы оставался низким, передает информационное агентство РБК. Американские аналитики ожидают, что к концу 2019 года ставка вырастет до 3%, пишет газета «Коммерсантъ». 

Напомним, многие экономисты полагали, что политика Джерома Пауэлла, возглавившего ФРС с середины января 2018 года, окажется достаточно агрессивной. Однако пока эти ожидания не оправдались. В настоящее время российские экономисты строят прогнозы, как скажутся последние решения ФРС на курсе рубля.

 
Присяга Джерома Пауэла
Federalreserve/flickr.com

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Антон Табах, главный экономист «Эксперт РА», доцент ВШЭ и МГУ. По его мнению, рынки отреагировали на повышение резервной ставки достаточно спокойно, поскольку оно полностью совпало с их ожиданиями и по сути продолжило ранее взятый курс.

«Реакция рынков на повышение резервной ставки ФРС США была достаточно спокойной, потому что все эти изменения были уже заложены в цену. После известия о повышении наблюдалось некоторое падение доллара, но в принципе понятно было, что повышение ставок ожидалось, и оно произошло.

В этом году ставки пообещали повысить трижды; если бы сообщили, что повышать будут дважды, это показало бы, что курс ФРС изменяется. Или если бы, наоборот, заявили, что ставку будут повышать четыре раза, и заговорили бы о высоких рисках инфляции, тогда все бы рухнуло. А в том виде, в котором это произошло, все оказалось вполне предсказуемо. Изменилась разве что стилистика: новый глава ФРС Джером Пауэлл отвечает в несколько ином стиле, чем Джанет Йеллен.

 
Прощальная речь Джанет Йеллен
Federalreserve/flickr.com

Что касается того, почему аналитики ожидали от нового руководителя ФРС агрессивной политики, то это связано с тем, что американская экономика быстро растет. В таких случаях главы ФРС обычно действуют быстро и жестко. Но все последние главы ФРС (в течение 30 лет) были академическими или прикладными экономистами, последний банкир во главе ФРС был вообще порядка 40 лет назад. Поэтому все уже забыли, как это выглядит – когда человек, возглавляющий ФРС, думает в первую очередь не о монетарной стабильности, а о состоянии банковского сектора и росте экономики.

С другой стороны, это скорее оттенки чем большие различия. Маловероятно, Пауэлл будет включать печатный станок; а Бернанке и Йеллен тоже беспокоило, не повторится ли Великая депрессия. Но от Пауэлла ждали, что он начнет рассказывать о вреде бурного экономического роста для стабильности, а он этого не стал говорить. Вот все и решили, что он – не «ястреб», а «голубь», что не будет столь агрессивным, как изначально ожидалось.

Выглядит ли реальным прогноз, что к концу 2019 года ставка по операциям на открытом рынке в США вырастет до 3%? При нынешнем уровне инфляции – вполне реально. Если она будет, как и сейчас, составлять около 2% (за февраль 2,2%) и ожидаемая инфляция будет такой же, возможно, ставка будет даже 2,5%, а не 3%; если же инфляция будет приближаться к 3%, то ставка может достигнуть и уровня в 3,5%. Соответственно, если инфляция начнет падать, скорее всего, ставка дойдет до 2% с небольшим – и там остановится.

Это – новое равновесие. Мир слишком долго жил в условиях почти нулевых процентных ставок. Нынешнее поколение банкиров уже не помнит или забыло жизнь при сколь нибудь значимых реальных процентных ставках. Ставок в 5-6% они не помнят и боятся, а ведь в целом все это было и есть нормально.

 
Совещание в здании ФРС
Federalreserve/flickr.com

Что нас ждет? Из-за увеличения ставок по всем валютам будет тренд на укрепление доллара. Но «при прочих равных», в общем случае. А частности могут отличаться. С одной стороны, в России ставки будут падать, а с другой стороны, в США ставки будут подрастать. То есть разница будет уменьшаться; соответственно, исчезает стимул для притока «горячих» денег в Россию.

Едва ли не сильнее чем ставки, на рубль влияет цена на нефть. Почему рубль пока не упал, а даже немного поднялся? Потому что цены на нефть, которые обычно при укреплении доллара скорее падают, остаются высокими. И они держат рубль.

Это как с похудением: если человек хочет сбросить вес, то надо учитывать питание, физические нагрузки и настрой. Если человека сытно кормить и не давать физических нагрузок, он гарантированно разъестся, если сытно кормить и давать нагрузки, то тут уже вступают в силу тонкости: какие нагрузки, в какое время; когда будут кормить, чем будут кормить, какой эмоциональный фон? Вот так же и со ставками и с нефтью для рубля. А что до высоких цен на нефть, то проверено: американские производители, как только цены на нефть заметно вырастают, очень быстро наращивают ее добычу. Да, есть объективные факторы, чтобы цена на нефть не была низкой, но технологии и наличие сланцевой нефти установили некую верхнюю планку ее цены. Условно говоря, спекулятивную цену в 70 долларов за баррель мы увидим, но на отрезке в полгода мы таких средних цен скорее всего не увидим.

 
Атриум здания ФРС
Federalreserve/flickr.com

Поэтому, скорее всего, от ставок нас ждет снижение рубля; от санкций – скорее всего, то же самое; но нефть плюс бюджетная политика, скорее всего, будут подтягивать рубль вверх. И в сухом остатке так: если не случится чего-то катастрофического, не будет и очень больших подвижек, рубль ослабнет к концу года примерно на 5-7%», – сказал Антон Табах. 

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