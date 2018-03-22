Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
22 марта 2018, четверг, 17:23
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Тюменцы оказались неосведомленными в вопросе заболевания туберкулезом
День борьбы с туберкулезом: что знают тюменцы о «белой чуме»?
Тюменские депутаты предлагают узаконить самострои
Снегопад стал причиной 9-балльных пробок на тюменских улицах
Тюменский школьник выиграл грант Всероссийского конкурса молодежных проектов
Автобус пробил ограждение и вылетел на тротуар в Тюмени
Тюменец-пироман поджег квартиру своей матери
Алексей Илькаев: «Тюмень — отличная площадка для стрит-арта»
ДТП с участием двух автомобилей произошло на перекрестке Янтарная — Линейная в Тюмени
«Болеем за наших!»: финальный этап Кубка мира по биатлону стартует в Тюмени
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
22 марта 2018, 14:21
Владимир Путин Дмитрий Медведев отставки-назначения правительство
Алексей Макаркин

Кабмин: сферы возможного обновления

Заседание правительства
Заседание правительства

На фоне сообщений СМИ о том, что «чистки» губернаторского корпуса и кадровых перестановок в «Единой России» не планируется, особый интерес вызывают предстоящие изменения в правительстве, которые анонсировал президент России Владимир Путин. Путин победил на выборах главы государства 18 марта 2018 года.

О перестановках в правительстве президент России говорил еще в своем Послании Федеральному Собранию, оглашенном им 1 марта 2018 года. После же завершения голосования на президентских выборах 18 марта и оглашения их предварительных итогов на митинге он заявил, что изменения в кабмине «неизбежны», передает газета «Коммерсантъ». Да и сам глава кабмина Дмитрий Медведев 19 марта назвал свое правительство «уходящим».

 
Антон Силуанов, министр финансов РФ / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Между тем, что 21 марта министр финансов Антон Силуанов заявил создании единой «бухгалтерии правительства». По его словам, этим органом, как и полноценной платежной системой должно стать казначейство. На переход к новой роли отводят два года, передает информационное агентство РБК. Возможно, это изменит расстановку сил в макроэкономическом блоке правительства.

Поговорить с «Полит.ру» о том, на каких направлениях можно было бы ожидать кадровых перестановок в правительстве, согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. Дмитрий Медведев, в настоящее время являющийся премьер-министром, с большой вероятностью сохранит этот пост, полагает он. 

 
Алексей Макаркин

«Если бы премьера определяли бы сегодня-завтра, то, скорее всего, это был бы Дмитрий Медведев. Правда, что будет к маю, сказать пока сложно – там возможны неожиданные решения. Но на сегодняшний момент это – наиболее вероятный сценарий. Медведев оправился от удара, полученного весной 2017 года в связи с разоблачениями Алексея Навального – сейчас они уже ушли в историю, в них уже нет остроты. Плюс Медведев лоялен, понятен и предсказуем в своих решениях, к нему не надо привыкать. Так что как вариант это – вполне реально. Что, впрочем, не говорит о вероятности в 100%.

Насчет других решений по правительству я бы тут пошел от стоящих перед ним проблем к людям. Есть, в частности, проблема, кто будет курировать военно-промышленный проект, о котором говорил президент Владимир Путин в его Послании Федеральному Собранию. Итак, кто будет главным куратором промышленности, в том числе – промышленности оборонной? В этой связи говорят о [вице-премьере правительства Дмитрии] Рогозине, говорят о [министре промышленности и торговли Денисе] Мантурове (оба они являются членами действующего правительства, так что тут никакой неожиданности по большому счету нет). Ну, о Мантурове в связи с этим возможным назначением говорят чаще.

Кто будет руководить макроэкономическим блоком? Тут пока нет ясности. Кто будет отвечать за все это? Если говорить о министре экономического развития [Максиме Орешкине], министре финансов [Антоне Силуанове], то у них хорошие возможности сохранить свои посты. Но кто будет главным куратором  блока? В 2017 году говорили о возможности повышения в статусе [министра экономического развития Максима] Орешкина как о варианте развития событий. Мол, допустим, министр экономического развития получит статус вице-премьера, то есть произойдет не переход его куда-то из министерства, а только повышение статуса. Такая вероятность обсуждалась.

Далее, если мы идем по президентскому Посланию и предвыборным месседжам, стоит вопрос образовательной политики. Образовательной политики – и вообще в целом политики будущего России, инвестиций в будущее. Это не только образование, по сути: это и оно, и медицина. Чтобы попытаться инициировать здесь достаточно серьезные перемены, возможно, потребуются новые фигуры. Центр стратегических разработок Алексея Кудрина тоже об этом говорил. Словом, под эти перемены также возможны перемены и кадровые.

 
В.Путин в научном центре "Сириус" / kremlin.ru

Причем если говорить о социальном блоке, то в ходе кампании внимание акцентировалось на положительных, хорошо воспринимаемых обществом изменениях в зоне его ответственности (что вполне понятно). Например, когда люди видят новые школы для талантливых детей, прорывные образовательные технологии, [образовательный центр для одаренных детей] «Сириус», [детский технопарк] «Кванториум», то, конечно, у людей повышается оптимизм. Что в ходе избирательной кампании обязательно. Но социальному блоку придется отвечать и за другие вещи – не столь духоподъемные, о которых в ходе кампании не говорилось. Например, что делать с пенсионным возрастом, с пенсионерами, которые досрочно выходят на пенсию.

Есть «окно возможностей» для проведения реформ – с 2018 по 2020 годы. В сентябре 2021 года пройдут парламентские выборы, значит, где-то в 2021 году «окно возможностей» закрывается. Под это дело тоже нужны люди – чтобы они проводили эти изменения. На самом деле эти две большие задачи социального блока, наверно, приведут к достаточно существенным переменам в этом блоке. Причем для решения этих задач нужны новые технологии, а у нас новые технологии обычно связываются с новыми фигурами.

Ну, и есть любимая многими тема – Министерство культуры. У нас есть достаточно серьезный диссонанс в отношении немалой части культурного сообщества и Министерства. Это видно, в том числе, по истории с Константином Райкиным.

В целом возникла достаточно необычная для многих последних лет (уже точно не скажу даже, для скольких – может быть, что и начиная с окончания советского периода) ситуация: вокруг министерства собрались, к нему близки люди подчеркнуто консервативных взглядов. Эти люди играют заметную публичную роль и в Общественном совете при Министерстве. И риторика Министерства, конкретные его решения у той части культурной общественности, которая традиционно является немейнстримной, вызывают сильное неприятие.

 
Министерство культуры РФ

Поэтому здесь тоже могут быть перемены, чтобы ситуацию как-то выровнять – и чтобы этих людей, которые в большинстве своем настроены достаточно конформистски, не против власти, успокоить.

Ну, а если брать силовые структуры и так называемые «министерства со звездочкой», то здесь главная интрига – в Министерстве иностранных дел. Слухов на эту тему очень много самых разных. Предпоследние слухи были – что министр остается. Потом появились новые слухи, связанные с аргентинской историей, наркотиками и российским посольством, снова пошли сомнения. В общем, это, наверное, тоже будет очень интересная история», — сказал Алексей Макаркин.

Ранее Алексей Макаркин высказал мнение о том, какие кадровые перестановки могут затронуть губернаторский корпус в 2018 году, а также какие кадровые изменения могут коснуться ЕР. По его оценке, массовых отставок губернаторов нет оснований ожидать, однако точечные, в особенности в Сибири и на Дальнем Востоке, не исключены.

До момента формирования нового правительства России, которое должно состояться в мае после инаугурации избранного президента, осталось два месяца. Как подчеркивают политологи, запрос на перемены в обществе есть.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Андрей Турчак
Турчак пожалел о партийной принадлежности Слуцкого
Вячеслав Володин
Объявившие бойкот Госдуме СМИ остались без аккредитации
Владимир Путин на Манежной площади
СМИ анонсировали благодарственное обращение Путина к россиянам
Плакат "Выборы 2018"
ЦИК не выявил существенных нарушений на выборах-2018
Саммит Европейского Совета
СМИ узнали содержание заявления Евросовета по «делу Скрипаля»
17:02 СБУ зачитала Савченко подозрение
16:57 Турчак пожалел о партийной принадлежности Слуцкого
16:52 Слова Шойгу о голосовании армии за Путина вызвали неодобрение в ЦИК
16:51 Правительство РФ признало разработку резидента «Сколково» одной из лучших платформ для создания «Умного города»
16:47 Британский Совет объявил о прекращении деятельности в России

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Григорий Козинцев
Григорий Козинцев
22 марта 1905 года родился Григорий Козинцев, кинорежиссер.
16:31 Губернатор Подмосковья назвал сроки закрытия полигона «Ядрово»
16:17 Трамп удивил Белый дом анонсом скорой встречи с Путиным
16:16 Минобрнауки предложило поднять зарплату учителям в 1,5 раза
15:56 Акулы удобряют коралловые рифы
15:41 «Песец» и «Язь» не вышли в финал выбора названий нового оружия
15:34 Слияние «М.Видео» и «Эльдорадо» создаст нового гиганта в ритейле электроники
15:20 Матвиенко предложила заменить систему ОМС добровольными взносами
15:12 Надежду Савченко задержали за попытку госпереворота
14:59 Верховная Рада подвела Надежду Савченко под арест
14:56 ЦИК не выявил существенных нарушений на выборах-2018
14:41 МВД отвергло идею продления водительских прав «автоматом»
14:30 «Лаборатория Касперского» вычислила виртуального шпиона ЦРУ и АНБ
14:27 «Газпром» обжаловал решение арбитража в пользу «Нафтогаза»
14:07 СМИ анонсировали благодарственное обращение Путина к россиянам
13:58 Европейские борцы с коррупцией взялись за российских судей
13:53 К бойкоту Слуцкого и комиссии по этике присоединились «Ведомости»
13:47 Песков попенял Джонсону на неподобающие сравнения
13:43 Городские черные дрозды отличаются от сельских более слабым здоровьем
13:26 Объявившие бойкот Госдуме СМИ остались без аккредитации
13:19 Медведев объявил об индексации пенсий с 1 апреля
13:16 В Совфеде назвали цену остановки одной ракеты «Сармат» для США
12:54 История со свалкой «Ядрово» дошла до Путина
12:40 Свердловский губернатор выступил за отмену выборов мэра Екатеринбурга
12:36 СМИ узнали содержание заявления Евросовета по «делу Скрипаля»
12:15 70 тысяч лет назад пролетающая звезда мимоходом взбудоражила облако Оорта
12:05 Еще два СМИ покинули Госдуму из-за Слуцкого
12:04 В Москве открыли три новые станции метро
11:56 Экс-депутата ГД задержали по подозрению в хищении более 2 млрд рублей
11:46 Васильева назвала критику нового стандарта образования визгом и криком
11:30 ЦИК принял рекордное количество обращений после выборов
11:22 Генпрокурор Украины увязал обвинение Савченко в терроризме с Россией
11:11 В Госдуме решили поддержать призыв в армию без повесток
11:05 В древнекитайской гробнице нашли сосуд с алкогольным напитком
11:05 Tesla повысит Маску зарплату до рекордных 2,6 млрд долларов
10:34 Цукерберг повинился в утечке данных пользователей Facebook
10:20 Кабмин договорился со Сбербанком о передаче оборонных кредитов Промсвязьбанку
10:09 Росбанк подсчитал стоимость реформ из президентского Послания
09:50 СМИ узнали о «консенсусе» правительства по повышению НДФЛ
09:42 Представитель Игоря Ротенберга опроверг покупку космического «Гонца»
09:41 Трамп ответил на критику за поздравление Путину
09:31 Telegram подал в ЕСПЧ жалобу на штраф в 800 тысяч рублей
09:30 «Автодор» огласил стоимость проезда по трассе М-11 из Москвы в Петербург
09:12 Англичане привезут на ЧМ-2018 в России своих поваров и еду
09:00 «Эхо Москвы» отзовет журналистов из Госдумы
08:56 «Дождь» приостановил работу с Госдумой
Apple Bitcoin Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев Ким Чен Ын кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Ксения Собчак Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минпромторг Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония этология Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.