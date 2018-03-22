Кабмин: сферы возможного обновления
На фоне сообщений СМИ о том, что «чистки» губернаторского корпуса и кадровых перестановок в «Единой России» не планируется, особый интерес вызывают предстоящие изменения в правительстве, которые анонсировал президент России Владимир Путин. Путин победил на выборах главы государства 18 марта 2018 года.
О перестановках в правительстве президент России говорил еще в своем Послании Федеральному Собранию, оглашенном им 1 марта 2018 года. После же завершения голосования на президентских выборах 18 марта и оглашения их предварительных итогов на митинге он заявил, что изменения в кабмине «неизбежны», передает газета «Коммерсантъ». Да и сам глава кабмина Дмитрий Медведев 19 марта назвал свое правительство «уходящим».
Между тем, что 21 марта министр финансов Антон Силуанов заявил создании единой «бухгалтерии правительства». По его словам, этим органом, как и полноценной платежной системой должно стать казначейство. На переход к новой роли отводят два года, передает информационное агентство РБК. Возможно, это изменит расстановку сил в макроэкономическом блоке правительства.
Поговорить с «Полит.ру» о том, на каких направлениях можно было бы ожидать кадровых перестановок в правительстве, согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. Дмитрий Медведев, в настоящее время являющийся премьер-министром, с большой вероятностью сохранит этот пост, полагает он.
«Если бы премьера определяли бы сегодня-завтра, то, скорее всего, это был бы Дмитрий Медведев. Правда, что будет к маю, сказать пока сложно – там возможны неожиданные решения. Но на сегодняшний момент это – наиболее вероятный сценарий. Медведев оправился от удара, полученного весной 2017 года в связи с разоблачениями Алексея Навального – сейчас они уже ушли в историю, в них уже нет остроты. Плюс Медведев лоялен, понятен и предсказуем в своих решениях, к нему не надо привыкать. Так что как вариант это – вполне реально. Что, впрочем, не говорит о вероятности в 100%.
Насчет других решений по правительству я бы тут пошел от стоящих перед ним проблем к людям. Есть, в частности, проблема, кто будет курировать военно-промышленный проект, о котором говорил президент Владимир Путин в его Послании Федеральному Собранию. Итак, кто будет главным куратором промышленности, в том числе – промышленности оборонной? В этой связи говорят о [вице-премьере правительства Дмитрии] Рогозине, говорят о [министре промышленности и торговли Денисе] Мантурове (оба они являются членами действующего правительства, так что тут никакой неожиданности по большому счету нет). Ну, о Мантурове в связи с этим возможным назначением говорят чаще.
Кто будет руководить макроэкономическим блоком? Тут пока нет ясности. Кто будет отвечать за все это? Если говорить о министре экономического развития [Максиме Орешкине], министре финансов [Антоне Силуанове], то у них хорошие возможности сохранить свои посты. Но кто будет главным куратором блока? В 2017 году говорили о возможности повышения в статусе [министра экономического развития Максима] Орешкина как о варианте развития событий. Мол, допустим, министр экономического развития получит статус вице-премьера, то есть произойдет не переход его куда-то из министерства, а только повышение статуса. Такая вероятность обсуждалась.
Далее, если мы идем по президентскому Посланию и предвыборным месседжам, стоит вопрос образовательной политики. Образовательной политики – и вообще в целом политики будущего России, инвестиций в будущее. Это не только образование, по сути: это и оно, и медицина. Чтобы попытаться инициировать здесь достаточно серьезные перемены, возможно, потребуются новые фигуры. Центр стратегических разработок Алексея Кудрина тоже об этом говорил. Словом, под эти перемены также возможны перемены и кадровые.
Причем если говорить о социальном блоке, то в ходе кампании внимание акцентировалось на положительных, хорошо воспринимаемых обществом изменениях в зоне его ответственности (что вполне понятно). Например, когда люди видят новые школы для талантливых детей, прорывные образовательные технологии, [образовательный центр для одаренных детей] «Сириус», [детский технопарк] «Кванториум», то, конечно, у людей повышается оптимизм. Что в ходе избирательной кампании обязательно. Но социальному блоку придется отвечать и за другие вещи – не столь духоподъемные, о которых в ходе кампании не говорилось. Например, что делать с пенсионным возрастом, с пенсионерами, которые досрочно выходят на пенсию.
Есть «окно возможностей» для проведения реформ – с 2018 по 2020 годы. В сентябре 2021 года пройдут парламентские выборы, значит, где-то в 2021 году «окно возможностей» закрывается. Под это дело тоже нужны люди – чтобы они проводили эти изменения. На самом деле эти две большие задачи социального блока, наверно, приведут к достаточно существенным переменам в этом блоке. Причем для решения этих задач нужны новые технологии, а у нас новые технологии обычно связываются с новыми фигурами.
Ну, и есть любимая многими тема – Министерство культуры. У нас есть достаточно серьезный диссонанс в отношении немалой части культурного сообщества и Министерства. Это видно, в том числе, по истории с Константином Райкиным.
В целом возникла достаточно необычная для многих последних лет (уже точно не скажу даже, для скольких – может быть, что и начиная с окончания советского периода) ситуация: вокруг министерства собрались, к нему близки люди подчеркнуто консервативных взглядов. Эти люди играют заметную публичную роль и в Общественном совете при Министерстве. И риторика Министерства, конкретные его решения у той части культурной общественности, которая традиционно является немейнстримной, вызывают сильное неприятие.
Поэтому здесь тоже могут быть перемены, чтобы ситуацию как-то выровнять – и чтобы этих людей, которые в большинстве своем настроены достаточно конформистски, не против власти, успокоить.
Ну, а если брать силовые структуры и так называемые «министерства со звездочкой», то здесь главная интрига – в Министерстве иностранных дел. Слухов на эту тему очень много самых разных. Предпоследние слухи были – что министр остается. Потом появились новые слухи, связанные с аргентинской историей, наркотиками и российским посольством, снова пошли сомнения. В общем, это, наверное, тоже будет очень интересная история», — сказал Алексей Макаркин.
Ранее Алексей Макаркин высказал мнение о том, какие кадровые перестановки могут затронуть губернаторский корпус в 2018 году, а также какие кадровые изменения могут коснуться ЕР. По его оценке, массовых отставок губернаторов нет оснований ожидать, однако точечные, в особенности в Сибири и на Дальнем Востоке, не исключены.
До момента формирования нового правительства России, которое должно состояться в мае после инаугурации избранного президента, осталось два месяца. Как подчеркивают политологи, запрос на перемены в обществе есть.