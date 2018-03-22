На фоне сообщений СМИ о том, что «чистки» губернаторского корпуса и кадровых перестановок в «Единой России» не планируется, особый интерес вызывают предстоящие изменения в правительстве, которые анонсировал президент России Владимир Путин. Путин победил на выборах главы государства 18 марта 2018 года.

О перестановках в правительстве президент России говорил еще в своем Послании Федеральному Собранию, оглашенном им 1 марта 2018 года. После же завершения голосования на президентских выборах 18 марта и оглашения их предварительных итогов на митинге он заявил, что изменения в кабмине «неизбежны», передает газета «Коммерсантъ». Да и сам глава кабмина Дмитрий Медведев 19 марта назвал свое правительство «уходящим».

Антон Силуанов, министр финансов РФ / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Между тем, что 21 марта министр финансов Антон Силуанов заявил создании единой «бухгалтерии правительства». По его словам, этим органом, как и полноценной платежной системой должно стать казначейство. На переход к новой роли отводят два года, передает информационное агентство РБК. Возможно, это изменит расстановку сил в макроэкономическом блоке правительства.

Поговорить с «Полит.ру» о том, на каких направлениях можно было бы ожидать кадровых перестановок в правительстве, согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. Дмитрий Медведев, в настоящее время являющийся премьер-министром, с большой вероятностью сохранит этот пост, полагает он.

Алексей Макаркин

«Если бы премьера определяли бы сегодня-завтра, то, скорее всего, это был бы Дмитрий Медведев. Правда, что будет к маю, сказать пока сложно – там возможны неожиданные решения. Но на сегодняшний момент это – наиболее вероятный сценарий. Медведев оправился от удара, полученного весной 2017 года в связи с разоблачениями Алексея Навального – сейчас они уже ушли в историю, в них уже нет остроты. Плюс Медведев лоялен, понятен и предсказуем в своих решениях, к нему не надо привыкать. Так что как вариант это – вполне реально. Что, впрочем, не говорит о вероятности в 100%.

Насчет других решений по правительству я бы тут пошел от стоящих перед ним проблем к людям. Есть, в частности, проблема, кто будет курировать военно-промышленный проект, о котором говорил президент Владимир Путин в его Послании Федеральному Собранию. Итак, кто будет главным куратором промышленности, в том числе – промышленности оборонной? В этой связи говорят о [вице-премьере правительства Дмитрии] Рогозине, говорят о [министре промышленности и торговли Денисе] Мантурове (оба они являются членами действующего правительства, так что тут никакой неожиданности по большому счету нет). Ну, о Мантурове в связи с этим возможным назначением говорят чаще.

Кто будет руководить макроэкономическим блоком? Тут пока нет ясности. Кто будет отвечать за все это? Если говорить о министре экономического развития [Максиме Орешкине], министре финансов [Антоне Силуанове], то у них хорошие возможности сохранить свои посты. Но кто будет главным куратором блока? В 2017 году говорили о возможности повышения в статусе [министра экономического развития Максима] Орешкина как о варианте развития событий. Мол, допустим, министр экономического развития получит статус вице-премьера, то есть произойдет не переход его куда-то из министерства, а только повышение статуса. Такая вероятность обсуждалась.

Далее, если мы идем по президентскому Посланию и предвыборным месседжам, стоит вопрос образовательной политики. Образовательной политики – и вообще в целом политики будущего России, инвестиций в будущее. Это не только образование, по сути: это и оно, и медицина. Чтобы попытаться инициировать здесь достаточно серьезные перемены, возможно, потребуются новые фигуры. Центр стратегических разработок Алексея Кудрина тоже об этом говорил. Словом, под эти перемены также возможны перемены и кадровые.

В.Путин в научном центре "Сириус" / kremlin.ru

Причем если говорить о социальном блоке, то в ходе кампании внимание акцентировалось на положительных, хорошо воспринимаемых обществом изменениях в зоне его ответственности (что вполне понятно). Например, когда люди видят новые школы для талантливых детей, прорывные образовательные технологии, [образовательный центр для одаренных детей] «Сириус», [детский технопарк] «Кванториум», то, конечно, у людей повышается оптимизм. Что в ходе избирательной кампании обязательно. Но социальному блоку придется отвечать и за другие вещи – не столь духоподъемные, о которых в ходе кампании не говорилось. Например, что делать с пенсионным возрастом, с пенсионерами, которые досрочно выходят на пенсию.

Есть «окно возможностей» для проведения реформ – с 2018 по 2020 годы. В сентябре 2021 года пройдут парламентские выборы, значит, где-то в 2021 году «окно возможностей» закрывается. Под это дело тоже нужны люди – чтобы они проводили эти изменения. На самом деле эти две большие задачи социального блока, наверно, приведут к достаточно существенным переменам в этом блоке. Причем для решения этих задач нужны новые технологии, а у нас новые технологии обычно связываются с новыми фигурами.

Ну, и есть любимая многими тема – Министерство культуры. У нас есть достаточно серьезный диссонанс в отношении немалой части культурного сообщества и Министерства. Это видно, в том числе, по истории с Константином Райкиным.

В целом возникла достаточно необычная для многих последних лет (уже точно не скажу даже, для скольких – может быть, что и начиная с окончания советского периода) ситуация: вокруг министерства собрались, к нему близки люди подчеркнуто консервативных взглядов. Эти люди играют заметную публичную роль и в Общественном совете при Министерстве. И риторика Министерства, конкретные его решения у той части культурной общественности, которая традиционно является немейнстримной, вызывают сильное неприятие.

Министерство культуры РФ

Поэтому здесь тоже могут быть перемены, чтобы ситуацию как-то выровнять – и чтобы этих людей, которые в большинстве своем настроены достаточно конформистски, не против власти, успокоить.

Ну, а если брать силовые структуры и так называемые «министерства со звездочкой», то здесь главная интрига – в Министерстве иностранных дел. Слухов на эту тему очень много самых разных. Предпоследние слухи были – что министр остается. Потом появились новые слухи, связанные с аргентинской историей, наркотиками и российским посольством, снова пошли сомнения. В общем, это, наверное, тоже будет очень интересная история», — сказал Алексей Макаркин.

Ранее Алексей Макаркин высказал мнение о том, какие кадровые перестановки могут затронуть губернаторский корпус в 2018 году, а также какие кадровые изменения могут коснуться ЕР. По его оценке, массовых отставок губернаторов нет оснований ожидать, однако точечные, в особенности в Сибири и на Дальнем Востоке, не исключены.

До момента формирования нового правительства России, которое должно состояться в мае после инаугурации избранного президента, осталось два месяца. Как подчеркивают политологи, запрос на перемены в обществе есть.