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22 марта 2018, четверг, 11:14
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22 марта 2018, 08:46
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Илья Карпюк

Заголовки утра. 22 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ»: «"Ядрово" вышло». Жители Волоколамска атаковали чиновников, требуя закрытия свалки.

«Зарплатная кампания»: граждане отнесли предвыборные прибавки в банки.

«ФРС подняла ставки»: регулятор вернулся к ужесточению политики.

«Ведомости»: «Правительство обсуждает повышение подоходного налога». Такой «подарок» может принести населению четвертый срок Путина.

«Telegram будет судиться с Россией в Страсбурге»: мессенджер оспорил в ЕСПЧ штраф за отказ раскрыть ФСБ ключи шифрования

«От ЦБ ждут снижения ставки в пятницу»: рост цен и инфляционные ожидания россиян остаются рекордно низкими.

РБК: «Воздушная струя Globaltrans». Роман Троценко может купить долю в железнодорожном операторе.

«Четыре недвижимых фактора»: эксперты ВШЭ связали цены на жилье в Москве с ценами на нефть.

«Мусорная акция»: выброс газа на свалке привел к массовому отравлению в Волоколамске.

«Известия»: «"Терминатор-2". День приемки». Российская армия берет на вооружение боевую машину поддержки танков.

«Смертельный ЗОЖ»: почему российские школьники ненавидят уроки физкультуры.

«Шашечная партия»: ФАС собирается засудить московские аэропорты из-за такси.

«Газета.ru» в статье «Нерешительный Пауэлл: рубль снова в игре» пишет, что ФРС повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовых.

«Новичок, старичок, дурачок: российский МИД о деле Скрипаля». На Смоленской площади прошел брифинг по делу Скрипаля‍.

«Золотой утиль»: с 1 апреля вырастут ставки утилизационного сбора на автомобили.

The Economist: «Есть что-то сомнительное в британской сделке по Brexit-переходу» (There’s something fishy about Britain’s Brexit transition deal). Главный повод для беспокойства — это то, что предполагаемый переходный период очень короток.

Bloomberg: «Находясь под огнем и утрачивая доверие, Facebook строит из себя жертву» (Under Fire and Losing Trust, Facebook Plays the Victim). Очередной скандал плохо сказался на репутации корпорации Facebook.

The Wall Street Journal: «Техногигантам грозит перспектива сотен миллионов в виде повышенных налогов ЕС» (Tech Giants Face Hundreds of Millions in Higher EU Taxes). ЕС обнародовал предлоложения по повышению налогов для больших технологических компаний, рискуя разозлить американское руководство в тот момент, когда трансатлантические отношения и без того сильно натянуты.

The New York Times: «Марк Цукерберг отсутствует во время кризиса "Фейсбука"». (Missing From Facebook’s Crisis: Mark Zuckerberg). Когда разразился скандал в связи с данными «Фейсбука», его глава Марк Цукерберг и операционный директор Шерил Сэндберг полностью исчезли из общественного поля зрения.

The Guardian: «Борис Джонсон сравнил российский чемпионат мира по футболу с гитлеровской Олимпиадой в 1936 году» (Boris Johnson compares Russian World Cup to Hitler's 1936 Olympics). Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон беспокоится о судьбе английских футбольных фанатов в ситуации дипломатической напряженности между Россией и Британией.

Reuters: «Что означает повышение ставки федеральной резервной системой для американских домохозяйств» (What a Federal Reserve rate hike means for U.S. households). Федеральная резервная система США в среду подняла процентную ставку. Это может сказаться не только на американском бизнесе, но и на семейных бюджетах.

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