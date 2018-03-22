Американская атомная подводная лодка Hartford застряла во льдах Арктики во время учений, целью которых являлось, помимо прочего, нанесение ракетного удара по вероятному противнику — иными словами, по России.

В происшествии, конечно, нет ничего необычного — несмотря на рассказы о таянии льдов в Арктике, зима есть зима, и очевидно, что условия для плавания в Северном Ледовитом океане сейчас не самые благоприятные.

Зато нам в очередной раз напомнили, что атомными подводными лодками с ядерными ракетами располагает не только Россия. И если уж доставать из-под сукна концепцию о взаимном гарантированном уничтожении, то полностью — осознавая, что угрожаем не только мы, но и нам.