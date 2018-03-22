«М.Видео», одна из крупнейших российских торговых сетей, которая специализируется на электронике и бытовой технике, покупает сеть «Эльдорадо». Как пишет РБК, в сообщении «М.Видео» говорится, что сделка будет одобрена внеочередным общим собранием акционеров, которое состоится 13 апреля. Акционеры «Эльдорадо», не согласные со сделкой или не принявшие участие в голосовании, смогут предъявить свои акции к выкупу.

В случае одобрения сделки она будет закрыта во втором квартале 2018 года, реорганизация и создание единого юрлица будет завершены к началу 2019 года.

Сумма сделки составит до 45,5 млрд рублей без учета долга «Эльдорадо». В «М.Видео» отметили, что цена признана справедливой аудитором из числа «большой четверки». Для финансирования покупки «М.Видео» придется взять в кредит 40 млрд рублей.

Необходимость сделки руководство «М.Видео» объясняет тем, что «Эльдорадо» присутствует в маленьких регионах и работает в сегменте масс-маркет, где у ритейлера как раз проблемы.

Логистический центр компании "Эльдорадо" в Ростове / flickr.com

Объединенная компания, как ожидается, войдет в десятку крупнейших по выручке публичных ретелейров электроники в мире. Ожидается, что совместная выручка компании к 2022 году составит порядка 450 млрд рублей. Объединенная компания создаст единое юрлицо, но сохранит оба бренда и конкурирующие сети.

Самое интересное, что и «М.Видео», и «Эльдорадо» фактически принадлежат одной компании, группе «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Хотя после начала расцвета интернет-торговли традиционные ритейлеры электроники сильно потеряли рынок, со временем они смогли приспособится. По оценке «М.Видео» и «Эльдорадо» за январь-сентябрь 2017 года продажи крупной бытовой техники (стиральные машины, холодильники и пр.) по сравнению с тем же периодом 2016 года в натуральном выражении выросли на 8%, до 12 млн штук, хотя в денежном выражении и зафиксирован спад на 2%, до 181 млрд рублей. В сегменте малой бытовой техники (утюги, чайники, фены для волос и т.п.) также был рост на 8%, до 18 млн штук, в натуральном выражении, но в денежном продажи остались на уровне девяти месяцев 2016 года — 50 млрд рублей.

Таким образом, так как весь рынок бытовой техники за девять месяцев в натуральном выражении вырос на 8%, до 30 млн штук, хотя в денежном и сократился на 1,5% до 231 млрд рублей, в группе «Сафмар» сделали вывод, что кризис в этом сегменте закончился.

Магазин компании "М.Видео" / flickr.com

В ноябре 2017 года стало известно, что «М.Видео» и китайская Alibaba Group обсуждают партнерство. Об этом писал РБК. Среди вариантов: вхождение китайской компании в капитал российского ритейлера или создание совместного предприятия. Главное условие — все инвестиции должны пойти на развитие совместного бизнеса в России.

Если сделка между «М.Видео» и Alibaba все-таки будет заключена, то российские покупатели смогут формально заказывать товар у российского ритейлера, но в реальности получать его с китайского склада, тем самым избежав уплаты таможенных пошлин. Alibaba, в свою очередь, сможет продавать в сетях «Сафмара» технику, которую раньше было невозможно пересылать из Китая.