Главная новость

Глава Свердловской области выступил за отмену выборов мэра Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение регионального законодательного собрания законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ будет рассмотрен на заседании 3 апреля. В случае принятия он вступит в силу 15 апреля.

В случае принятия законопроекта мэр будет избираться депутатами местной думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, наполовину состоящей из представителей администрации губернатора.

Днем ранее стало известно, что в законодательное собрание Свердловской области в ближайшее время будет внесен проект поправок, отменяющих прямые выборы мэра и изменяющих систему работы городской думы.

Как сообщает znak.com, ранее несколько депутатов Екатеринбургской гордумы предлагали написать обращение в Заксобрание с просьбой не отменять прямые выборы мэра города, однако это решение на набрало достаточное количество голосов.

Выборы мэра Екатеринбурга пройдут 9 сентября 2018 года.

Антиновость

Полигон «Ядрово» закроют на следующей неделе



Мусорный полигон «Ядрово» будет закрыт уже на следующий неделе. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил на своей странице «Вконтакте».

«Вчера у нас был непростой разговор с жителями Волоколамска. На следующей неделе мы закроем "Ядрово" и приступим к активной фазе его рекультивации. Мусор сюда свозили почти 40 лет, от неприятного запаха невозможно избавиться за один день. Мы понимаем жителей и делаем все, чтобы ликвидировать то, что копилось годами», — написал он.

Жители Волоколамска на митинге

По словам Воробьева, 21 марта было принято решение вдвое снизить нагрузку на новый участок полигона. Также по просьбе жителей в городе появится табло и онлайн-мониторинг состояния воздуха, что позволит вовремя оповещать людей о возможных выбросах.

Для контроля ситуации был назначен спецпредставитель от подмосковного правительства Александр Чупраков, который будет находиться в Волоколамске ежедневно.

«Все работы по дегазации мы завершим к 15 июня, и город задышит свободно», - пообещал он.

Непонятная новость

На Алтае будут судить торговавшую криптовалютой пенсионерку

66-летняя жительница Новосибирска обвиняется в мошенничестве с криптовалютой. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Бийского управления МВД.

Биткоин / pixabay.com

Пенсионерка, выдавая себя за эксперта международной финансовой компании, организовала в Бийске семинары для желающих научиться зарабатывать на криптовалюте. Женщина убеждала участников в доходности вложений в виртуальные деньги, после чего предлагала приобрести у нее криптовалюту по сходной цене.

В результате женщине удалось обмануть шестерых человек, которые отдали ей в общей сложности 124 тысячи рублей.

Мошенница была задержана в Новосибирске. При этом женщина и не пыталась скрываться: помещение в Бийске для проведения семинара арендовала по собственным документам. Она признала свою вину, а также вернула потерпевшим часть украденных средств.

Ассорти



Стала известна стоимость проезда по трассе М11 из Москвы в Петербург

Стоимость проезда по строящейся трассе М11 из Москвы в Петербург для легковых автомобилей составит 2 тысячи рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу «Автодора» Сергея Кельбаха.

Строительство дороги / mskagency.ru

На настоящий момент открыты участки трассы с 15 по 58 километр от Москвы до Солнечногорска и с 258 по 334 километр до обхода Вышнего Волочка.

До Санкт-Петербурга по М11 можно будет примерно за 5,5 часов.

Движение на всех участках трассы будет открыто в декабре 2018 года за исключением северного обхода Твери. Общая протяженность новой платной дороги составит 669 километров, разрешенная скорость на ней будет 130 -150 км/ч.

Омбудсмен пообщалась с учениками курганской школы

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова побеседовала с учениками школы в Шадринске, где днем ранее семиклассница обстреляла одноклассников из пневматического пистолета. Об этом сообщает «Российская газета».

Анна Кузнецова, полномоченный при президенте России по правам ребенка / oblast45.ru

«Первое, что сделала по приезде в Шадринск - встретилась с ребятами из класса, где произошел инцидент со стрельбой. Поговорили откровенно о многом», - сообщила Кузнецова на своей странице в Facebook.

Омбудсмен пообщалась с родителями девочки и ее сообщницы, а также с родителями пострадавших детей.

Как сообщалось ранее, 13-летняя школьница вместе со своей подругой запланировали нападение на одноклассников, предположительно, из-за конфликта. Во время урока одна из них попросила учителя проводить ее в медпункт. Когда они вышли из класса, другая ученица начала стрелять в одноклассников из пистолета, который она принесла из дома.



В Хабаровске открылся первый в России школьный клуб при университете

При Дальневосточном филиале Президентской академии открылся школьный клуб для выпускников 9-11 классов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказал директор Дальневосточного филиала РАНХиГС Вячеслав Кушнарев, вуз рассчитывает, что клуб станет площадкой для интеллектуального развития и последующей профориентации школьников.

Занятия будут проходить дважды в неделю в формате лекций и мастер-классов.

«В связке с "Лидерами России" дадим школьникам шанс узнать профессии в реальном секторе экономики и бизнеса. Не только крупных корпораций, но и в малом и среднем сегменте», - сказал он.

Сообщается, что на первую встречу клуба пришли более 50 школьников.