Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, которую только что лишили депутатской неприкосновенности, задержана в Киеве по подозрению в подготовке государственного переворота путем организации террористических актах в Верховной Раде. На прошлой неделе, 15 марта, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко готовила теракт в здании Рады. Позднее он внес в парламент представление о согласии на привлечение депутата к уголовной ответственности, а также задержание и арест. По словам Луценко, у следователей есть «неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную».

Юрий Луценко ВАДИМ ЧУПРИНА/Wikimedia Commons

Сама Савченко рассказала журналистам, что пришла в здание Рады с наградным оружием. Но содержимое своей сумки Савченко показать отказалась, сославшись на закон о статусе депутата. После этого Рада спешно приняла закон, который запрещает проходить в здание парламента с оружием кому угодно кроме сотрудников государственной охраны.

Прокуратура считает, что оружие Савченко могла получить с территории самопровозглашенных «народных республик». 8 марта на пропускном пункте в Донецкой области был задержан руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, его подозревают в транспортировке гранат и минометов.

Савченко после этого была вызвана в СБУ на допрос. На пресс-конференции после посещения СБУ она заявила, что намерена взять Рубана на поруки и рассказала, что на Украине идет «война спецслужб», а Киев проводит ​специальные военные операции, в которых нужно использовать оружие, которое бы доказывало, что оно поставляется из России.

«А теперь, украинцы, задайте себе вопрос: кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывали на всех «майданах». Кто не думал подорвать Банковую или Верховную раду?» — заявила она, добавив, что ​стране нужна «тотальная смена политической системы».

Юлия Тимошенко, лидер партии, которая провела Савченко в парламент, спешно «слила» свою бывшую соратницу. Она заявила, что «Батькивщина» будет голосовать за лишение Савченко неприкосновенности. Впрочем Савченко, хоть и попала в парламент по спискам «Батькивщины», затем покинула фракцию и сейчас является независимым депутатом.

Юлия Тимошенко и Надежда Савченко facebook.com

Сама Савченко даже попыталась пойти в ответную атаку. Она заявила, что лидер партии ​«Батькивщина» и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко встречалась с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко.

Савченко рассказала, что об этой встрече узнала, когда сама поехала на переговоры с Захарченко и Игорем Плотницким, который тогда возглавлял ЛНР. «Я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась», — рассказала Савченко. Встреча, таким образом, произошла где-то весной 2014 года.

Но такой политический шаг, как видно, не слишком помог депутату Савченко.

Напомним, Надежда Савченко — бывшая украинская военнослужащая, которую захватили в плен на востоке страны во время боевых действий с сепаратистами, а потом она оказалась в России. Суд в Ростовской области признал ее виновной в убийстве россиян, которые в Донецкой области попали под артобстрел украинских сил, но Владимир Путин ее сразу помиловал и она вернулась на Украину. Пока Савченко находилась в российском СИЗО, ее избрали в Верховную Раду, так что домой она уже вернулась чуть ли ни народным героем. При этом в политическую системы страны встроиться, как показала практика, ей так и не удалось.