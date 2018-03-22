Российские СМИ вошли в конфликт с Госдумой, Комиссия по этике которой не нашла нарушений в действиях обвиняемого журналистами депутата Леонида Слуцкого, председателя думского Комитета по международной политике. Ряд СМИ приняли решение отозвать своих корреспондентов из ГД, другие ограничились бойкотом действий Комиссии и субъекта ее разбирательств.

В частности, о решении бойкотировать работу нижней палаты российского парламента и об отзыве своих журналистов сообщили информационное агентство РБК, телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы» (о решении радиостанции написал в своем телеграм-канале ее главный редактор Алексей Венедиктов). Так они выразили несогласие с результатами разбирательства думской Комиссии по этике обвинений в домогательствах Слуцкого к женщинам-журналистам.

Кроме того, издательский дом «Коммерсантъ» заявил о намерении прекратить взаимодействие непосредственно с Леонидом Слуцким и Комиссией по этике. Сходное решение приняла газета «Ведомости». Бойкот в отношении Слуцкого поддержали радиостанция «Говорит Москва» и телеканал RTVI. «Все новости про Леонида Слуцкого и про комиссию Госдумы по этике, которая накануне не нашла нарушений в поведении депутата, на сайте и в эфире радиостанции будут сопровождаться упоминанием об обвинениях про домогательства», — сообщила «Говорит Москва».

Депутат Оксана Пушкина

Депутат Оксана Пушкина одобрила действия РБК и «Коммерсанта», передает информационное агентство РИА Новости. А председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, в свою очередь, заявил, что решение ряда СМИ о приостановке работы с нижней палатой парламента является эмоциональным. Он считает, что подобные действия противоречат задаче прессы по информированию общества.

В связи со случившимся СМИ спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о приостановке аккредитации журналистов из СМИ, объявивших бойкот Слуцкому и отозвавших своих сотрудников. В то же время он заявил, что никаких изменений в принципы аккредитации СМИ при нижней палате не произошло. «Если аккредитация заканчивается и СМИ отзывает своих журналистов, опять-таки в соответствии с положением об аккредитации, пропуска отзываются», — цитирует слова Володина информационное агентство «Интерфакс».

Между тем интернет-издание Republic поддержало идею бойкота. В своем микробоге в Twitter оно сообщило, что отныне «в редакционных статьях при упоминании Государственной думы Republic будет добавлять в скобках: "Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства"». Аналогичное заявление в Twitter сделало и издание «Секрет фирмы».

Между тем по мнению Олега Матвейчева, эксперта СМИ, профессора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кампания, разворачивающаяся в российских СМИ в связи с историей со Слуцким, является искусственной.

«Эта компания совершенно искусственна; она затеяна как продолжение нашумевшей в Америке кампании против домогательств. Теперь решили попробовать сделать то же самое и на нашей почве. Это никак не сработало и нигде не сыграло, но кампанию продолжают искусственно добивать.

Заседание "Комиссии по этике" / YouTube.com

Что здесь важно, в чем Комиссия по этике, условно говоря, права? В том, что ни одна из журналисток, которые говорили, что испытали домогательства (что, вообще-то, еще надо доказать), не находились в отношениях зависимости от этого депутата. Они не работали на него, не получали от него каких-либо денег, не могли быть уволены; он не мог испортить им карьеру и не мог их каким-то образом "продвинуть", что совершенно четко отличается от истории того же американского продюсера Вайнштейна, который, в зависимости от реакции на его домогательства, актрис "продвигал" или мог "задвинуть".

Вообще домогательства всегда связаны с положением зависимости и использованием этого положения в каком-то деле. Здесь же никакой зависимости не было, да и ответ на ситуацию простой: если вы не хотите общаться с этим человеком, не общайтесь с ним. Если считаете его хамом, негодяем и тому подобное, не работайте с ним. А демарши, нацеленные на то, что человека должны наказать за его излишне гусарское поведение, — это просто попытка подогреть скандал, развить его дальше, чтобы можно было отчитаться от его результатах», — такое мнение высказал он в беседе с «Полит.ру»

Иную позицию занимает Глеб Павловский, российский журналист, публицист, политолог, президент Фонда эффективной политики, главный редактор «Русского журнала», директор Русского института.

«А чего еще должны добиться СМИ? СМИ — это общественный институт. Они пошли на крайне резкие, беспрецедентные шаги, и в каком-то смысле главное уже состоялось.

Государственная Дума публично дезавуирована как имеющий репутацию институт, и ей придется с этим как-то жить. Так или иначе, Слуцкий тоже полностью дискредитирован с учетом его должности — случившееся чрезвычайно затрудняет его работу в этой должности. Он практически не может исполнять свои обязанности при такой репутации, которую поддерживают российские СМИ.

Леонид Слуцкий / duma.gov.ru

Это конфликт, остро обозначенный политический конфликт. И это — огромный шаг вперед в нашей деполитизированной ситуации. Дума, которая надеялась "отсидеться в окопе", не смогла этого сделать — теперь она вытащена на свет, и ей придется как-то действовать. То есть люди будут выражать свои мнения, и, думаю, дело дойдет и до выражения мнений депутатами. Теперь важны их голоса, важно, чтобы они объяснили, что думают о своем коллеге.

И, наверно, Слуцкий теперь должен уйти как минимум с поста главы думского комитета. Если он не уйдет, он просто парализует работу комитета, с которым и многие международные представители не захотят иметь дела. Для них бойкот со стороны российских средств массовой информации означает невозможность контакта с таким лицом. Так что Слуцкий превратился не что в "хромую утку", а прямо-таки в "утку без обеих ножек".

Ну, таков на настоящий момент результат, а развитие предполагает какие-то дальнейшие шаги с обеих сторон. Ну, посмотрим, что будет. Вообще в нашем обществе тактика бойкота отдельным лицам и институциям может оказаться довольно сильной тактикой», — сказал он в разговоре с «Полит.ру».

По последним данным, к числу СМИ, объявивших бойкот Госдуме в связи с этой историей, присоединились интернет-издания Lenta.ru и Znak.com, а также «Новая газета», интернет-газета «Бумага» и интернет-издание «Бизнес онлайн».