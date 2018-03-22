Президент еще не успел официально продлить свои полномочия и назначить нового премьер-министра (или переназначить старого), а правительство уже обсуждает повышение налогов. Тенденция, стоит признать, не самая приятная.

На одном из первых после 18 марта совещаний в правительстве, как пишут в четверг «Ведомости», обсуждалось повышение ставки НДФЛ, подоходного налога, до 15%. Окончательного решения нет, но, как пишет издание, «консенсус достигнут».

Совещание Правительства по экономическим вопросам government.ru

С НДФЛ все, впрочем, не так плохо. Одновременно с повышением основной ставки обсуждается введение необлагаемого минимума. Таким образом, вместо плоской шкалы подоходного налога, когда одинаковый процент, хотя бы в теории, платит и миллиардер, и нищий, планируется ввести т. н. «одноступенчатую», когда с маленьких доходов подоходный налог не взимается вовсе, а взамен все остальные граждане платят немного больше.

Если ставка НДФЛ будет увеличена на 2 п.п., то платить придется и правда не сильно больше. Учитывая, что медианная зарплата по стране составляет около 25 тысяч рублей, бюджет получит примерно по 6 тысяч с работника в год дополнительно.

Интересно, что министр финансов Антон Силуанов ровно за месяц до выборов, на Сочинском форуме, признался, что является противником изменения ставки НДФЛ. «Есть различные подходы: сделать ставку прогрессивной, увеличить ее, сделать прогрессию вместе с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает», — сказал министр.

Еще стоит учитывать, что «серые» зарплаты вовсе выведены из-под НДФЛ. Для того, чтобы и их получатели платили побольше налогов, обсуждается другой налоговый маневр. Повышение НДС при одновременном снижении взносов в страховые фонды (Пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования). Смысл этого маневра в том, чтобы прямые сборы с доходов (зарплат) стали косвенными. НДС, волей-неволей, платят все, кто покупает хоть что-нибудь в магазинах, и не важно, откуда у него деньги. Страховые взносы платятся только с «белой» зарплаты. В теории можно сбалансировать этот налоговый маневр таким образом, что в среднем россияне ничего не потеряют — но тогда он теряет всякий смысл.

По всей видимости, в правительстве все-таки рассчитывают, что повышение НДС с 18% до 22% с попутной отменой скидок и льготных ставок и снижением страховых взносов с 30% до тех же 22% должно все-таки пополнить бюджет.

Антон Силуанов общается с журналистами ru_minfin/flickr.com

Отметим, что деньги правительству, судя по всему, и правда нужны. Затраты на реализацию экономических реформ, анонсированных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, могут достичь 20,5 трлн рублей за шесть лет. Об этом, как пишет РБК, говорится в обзоре «Россия после выборов», который подготовлен экономистами Росбанка Евгением Кошелевым и Анной Заигриной.

Из них 8,4 трлн рублей придется на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, 5,2 трлн — на повышение качества здравоохранения, 3,6 трлн — на совершенствование образования и 3,4 трлн — на улучшение демографии, оценил Росбанк.