Топ новостей 22 марта

Дайджест «Полит.ру» — подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Надежду Савченко задержали по подозрению в подготовке теракта, целый ряд СМИ лишился аккредитации в Госдуме из-за бойкота обвиненному в домогательствах депутату, ЦИК отчитался об отсутствии серьезных нарушений на выборах-2018.

СБУ сообщила о подозрении по уголовному делу депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко, которая ранее 22 марта была лишена депутатской неприкосновенности и задержана по подозрению в подготовке государственного переворота путем организации террористических актах на административных объектах.

В.Володин в Госдуме / duma.gov.ru

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о приостановке аккредитации журналистов из средств массовой информации, объявивших бойкот депутату Леониду Слуцкому и отозвавших своих сотрудников из нижней палаты российского парламента. Ранее бойкот Государственной думе из-за решения ее комиссии по этике встать на сторону Слуцкого объявили радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», РБК, радиостанция «Говорит Москва», телеканал RTVI, газета «Ведомости».

А вот и комментарии представительницы думского комитета по этике по вчерашнему решению по Слуцкому. НЕ ДОМАГИВАЛСЯ до неё никто, говорит. pic.twitter.com/NxE9CkLYGt — Лентач (@oldLentach) 22 марта 2018 г.

Заседание ЦИК / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в ходе голосования на выборах президента РФ 18 марта не были зафиксированы, которые могли бы повлиять на результаты.

Выступление В.Путина

В пятницу, 23 марта, россиянам продемонстрируют по телевидению обращение президента РФ Владимира Путина, посвященное прошедшим 18 марта выборам главы государства, рассказал собеседник, близкий к Кремлю, и подтвердил федеральный чиновник.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал события в подмосковном Волоколамске, жители которого требуют принятия мер в связи с выбросом свалочных газов на полигоне отходов «Ядрово». По словам Пескова, о ситуации со свалкой доложили главе государства Владимиру Путину: «Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов — соответственно Москвы и Московской области, а также с правительством. Обсуждаются различные вопросы решения проблемы».

Песков не стал комментировать скандал в Госдуме с домогательствами депутата Слуцкого потому, что это не уровень Кремля. А мусорные свалки комментирует потому, что это уровень Кремля. Так понятно? — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 22 марта 2018 г.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение регионального законодательного собрания законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в ответ на это заявил, что такая мера призвана укрепить вертикаль власти «людьми, у которых вместо носа флюгер с барометром, и которые мечтают еще больше показать лояльность власти».

Губернатор внёс закон об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. По сути, выборы сменятся назначением. Разница проста: Избранный отвечает перед людьми, а назначенный перед тем, кто назначил. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 22 марта 2018 г.

Задержание Н.Саркози

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в рамках дела о финансировании президентской кампании 2007 года. Бывший глава государства обвиняется в получении взятки, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств — по версии следствия, Саркози получил деньги на ведение предвыборной кампании от ливийского лидера Муаммара Каддафи. При этом Саркози все обвинения отрицает.

На одном из первых после президентских выборов совещаний правительства РФ обсуждался вопрос о повышении налога на доходы физических лиц — НДФЛ. Два федеральных чиновника и источник, близкий к участникам совещания, рассказали, что речь шла о повышении ставки налога на 2 процентных пункта — до 15% — и введении необлагаемого минимума.

Выборы прошли, а значит можно потихонечку повышать налоги.



Вот, например, подумывают увеличить НДФЛ с 13% до 15% pic.twitter.com/PL9SAm25OZ — Лентач (@oldLentach) 22 марта 2018 г.

Ну а что вы хотели? Выбрали - наслаждайтесь pic.twitter.com/TQASizf7s7 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 22 марта 2018 г.

Повар готовит мясные блюда / pixabay.com

Сборная Англии по футболу намерена привезти на Чемпионат мира в России своих поваров и еду. Такие меры будут предприняты в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором британская сторона обвиняет российские власти.

Из 50 названий для новых видов российского оружия, за которые посетители сайта министерства обороны могли проголосовать онлайн, осталось девять «финалистов» — по три варианта на каждый вид вооружений. СМИ отмечают, что в финал голосования не прошли лидеры предыдущего тура — названия «Песец», «Нежданчик», «Кракен» и «Язь».