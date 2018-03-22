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22 марта 2018, 18:00

Топ новостей 22 марта

Арест Н.Савченко
Арест Н.Савченко
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Дайджест «Полит.ру» — подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Надежду Савченко задержали по подозрению в подготовке теракта, целый ряд СМИ лишился аккредитации в Госдуме из-за бойкота обвиненному в домогательствах депутату, ЦИК отчитался об отсутствии серьезных нарушений на выборах-2018.

СБУ сообщила Савченко о подозрении в подготовке госпереворота

СБУ сообщила о подозрении по уголовному делу депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко, которая ранее 22 марта была лишена депутатской неприкосновенности и задержана по подозрению в подготовке государственного переворота путем организации террористических актах на административных объектах.

Объявившие бойкот Госдуме СМИ остались без аккредитации

 
В.Володин в Госдуме / duma.gov.ru

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о приостановке аккредитации журналистов из средств массовой информации, объявивших бойкот депутату Леониду Слуцкому и отозвавших своих сотрудников из нижней палаты российского парламента. Ранее бойкот Государственной думе из-за решения ее комиссии по этике встать на сторону Слуцкого объявили радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», РБК, радиостанция «Говорит Москва», телеканал RTVI, газета «Ведомости».

ЦИК не выявил существенных нарушений на выборах-2018

 
Заседание ЦИК / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в ходе голосования на выборах президента РФ 18 марта не были зафиксированы, которые могли бы повлиять на результаты.

СМИ анонсировали благодарственное обращение Путина к россиянам

 
Выступление В.Путина

В пятницу, 23 марта, россиянам продемонстрируют по телевидению обращение президента РФ Владимира Путина, посвященное прошедшим 18 марта выборам главы государства, рассказал собеседник, близкий к Кремлю, и подтвердил федеральный чиновник.

История со свалкой «Ядрово» дошла до Путина

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал события в подмосковном Волоколамске, жители которого требуют принятия мер в связи с выбросом свалочных газов на полигоне отходов «Ядрово». По словам Пескова, о ситуации со свалкой доложили главе государства Владимиру Путину: «Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов — соответственно Москвы и Московской области, а также с правительством. Обсуждаются различные вопросы решения проблемы».

Свердловский губернатор выступил за отмену выборов мэра Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение регионального законодательного собрания законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в ответ на это заявил, что такая мера призвана укрепить вертикаль власти «людьми, у которых вместо носа флюгер с барометром, и которые мечтают еще больше показать лояльность власти».

Саркози предъявили обвинение в коррупции

 
Задержание Н.Саркози

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в рамках дела о финансировании президентской кампании 2007 года. Бывший глава государства обвиняется в получении взятки, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств — по версии следствия, Саркози получил деньги на ведение предвыборной кампании от ливийского лидера Муаммара Каддафи. При этом Саркози все обвинения отрицает.

СМИ узнали о «консенсусе» правительства по повышению НДФЛ

На одном из первых после президентских выборов совещаний правительства РФ обсуждался вопрос о повышении налога на доходы физических лиц — НДФЛ. Два федеральных чиновника и источник, близкий к участникам совещания, рассказали, что речь шла о повышении ставки налога на 2 процентных пункта — до 15% — и введении необлагаемого минимума.

Англичане привезут на ЧМ-2018 в России своих поваров и еду

 
Повар готовит мясные блюда / pixabay.com

Сборная Англии по футболу намерена привезти на Чемпионат мира в России своих поваров и еду. Такие меры будут предприняты в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором британская сторона обвиняет российские власти.

«Песец» и «Язь» не вышли в финал выбора названий нового оружия

Из 50 названий для новых видов российского оружия, за которые посетители сайта министерства обороны могли проголосовать онлайн, осталось девять «финалистов» — по три варианта на каждый вид вооружений. СМИ отмечают, что в финал голосования не прошли лидеры предыдущего тура — названия «Песец», «Нежданчик», «Кракен» и «Язь».

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