Акции протеста в Волоколамске, где попали в больницу с признаками отравления несколько десятков детей, достигли таких масштабов, что обстановка в Московской области в целом накалилась. СМИ отмечают, что к Волоколамску, жители которого долгое время борются за закрытие мусорного полигона «Ярдово» рядом с городом, может в скором времени присоединиться и Балашиха, и ряд других городов.

Напомним, жители Волоколамска 16 марта подали иск в суд о закрытии полигона «Ядрово». 20 марта горсуд Волоколамска отклонил такой же иск Роспотребнадзора, ограничившись штрафом для управляющей свалкой организации. Однако 21 марта в районную больницу с признаками отравлениям обратились 50 волоколамских школьников. По мнению их родителей, дети отравились выбросами газа с полигона.

Андрей Воробьев и жители Волоколамска mosreg.ru

В больницу отправились губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. У больницы их встретили митингующие, один из которых ударил Гаврилова. Воробьев быстро покинул место событий; по сообщению СМИ, он тогда же провел совещание с участием инициативной группы местных жителей, по итогам которого рассказал о мерах, что он предлагает принять.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о ситуации со свалкой доложили главе государства Владимиру Путину: «Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов – соответственно Москвы и Московской области, а также с правительством. Обсуждаются различные вопросы решения проблемы», – приводит информационное агентство РБК слова Пескова.

СМИ также уделяют внимание перспективам развития ситуации и оценке причин того, что привело к ее возникновению. Побеседовать об этом с «Полит.ру» согласился Илья Гращенков, президент Центра развития региональной политики. По его мнению, социальная атмосфера в Волоколамске близка к взрывоопасной, так как жители города в течение трех лет не могли добиться никаких улучшений в связи с мусорным полигоном. Накопившееся у них и жителей соседних городов недовольство властями может вспыхнуть еще сильнее, допускает он.

Митинг против мусорного полигона "Ядрово" sobchakprotivvseh.ru

«Во-первых, ситуация по «Ядрово» не получала никакого разрешения уже в течение нескольких лет. Я сама был на митинге против использования этого полигона 1 апреля 2017 года, то есть фактически год назад. И тогда, год назад, выступавшие говорили, что уже два года пишут губернатору Московской области о происходящем. То есть острой фазе ситуации уже три года – и только сейчас губернатор предлагает организовать какие-то мобильные лаборатории для мониторинга вредных выборов. Но, знаете, когда вам три года сообщают о выбросах и о том, что вокруг полигона полный караул, а спустя эти три года вы предлагаете что-то там начать мониторить, это абсурд.

Второй момент, о котором я хотел сказать, – это то, что сейчас прогубернаторски настроенные блогеры вбрасывают мысль, что протесты в Волоколамске срежессированы, что люди не могли бы сами так сорганизоваться. Надо сказать, что тут секрета нет: у протестов этих есть конкретное лицо, это – Артем Любимов, местный оппозиционер, в Московской области довольно известный. Именно он от своего имени подавал все заявки на митинги и не скрывал этого. И то, что он – умелый организатор, использующий обстоятельства, правда. Но ведь там есть что использовать! Считать, что 20 детей отравилось для того, чтобы устроить шум федерального уровня, – это свинство. Считать, что местные жители сами травят детей, чтобы сделать гадость губернатору Воробьеву – это уже какое-то дно.

И третье обстоятельство, которое хочется отметить: издалека ситуация виднее. Не один Волоколамск, а все Подмосковье находится в этих свалках. И совершенно непонятно, почему за последние 30 лет в области ни разу не начинали переходить к реализации программ про реновации этих свалок и строительству нормальных мусороперерабатывающих заводов. Вернее, как раз понятно: тема эта криминальная и очень коррупционноемкая; многие с нее «кормятся», включая власти в районах (как я уже говорил, вывоз мусора – коррупционная тема, особенно если его считают кубометрами, а не килограммами: после прессовки из 100 кубов получаются 20, а 80 кубов, значит, приходятся на коррупционную составляющую).

Плюс эти плохо контролируемые полигоны принимают любой мусор. У меня вообще сложилось впечатление, что если кому-то надо будет выкинуть хоть плутоний, вполне можно будет договориться с каким-нибудь охранником «Ядрово» ТБО, и никто не будет даже смотреть, что именно ты выкидываешь. И это – вполне закономерная ситуация на фоне полной потери контроля со стороны Минэкологии, Роспотребнадзора или кто там еще должен этим заниматься, и со стороны губернатора как человека, который должен отвечать за всю эту систему в целом. Ну, допустим, при губернаторе Громове эти свалки уже не удалось реновировать. Но Воробьев сейчас уже идет на второй срок, так почему же опять ничего не делается? Почему в Подмосковье ни один полигон до сих пор не приведен в сколько-нибудь нормальное состояние? Кажется, даже Ростех уже предлагал построить там свои мусоросжигающие заводы – но никакого эффекта тоже не было. Видимо, мусорная тема настолько жирная, что никто ее не хочет закрывать.

В итоге когда власть приезжает и сталкивается с местными жителями, с теми, которые постоянно вынуждены иметь дело с этим мусорным беспределом, им просто нечего людям сказать. Они приезжают только показаться перед телекамерами, продемонстрировать, что они вышли к жителям, чтобы что-то порешать. А что тут решать, если никакой конструкции у них не придумано? И у жителей от бессилия в их ситуации возникает уже просто ненависть. Когда к тебе приезжает глава района, холеный, в дорогих очках, такой весь из себя технократ, а у тебя ребенок отравился неизвестно чем из-за выбросов с полигона, реакция бывает уже совсем резкой. Тем более что на предыдущем митинге этих же протестующих против «Ядрово» разгонял ОМОН. Приехали такие красивые омоновцы в современной экипировке а-ля Робокоп, и всех этих дедушек-бабушек, выступавших за закрытие полигона, похватали, побили, кого-то сажали в автозаки. Вот и получилась история обоюдная: сначала, мол, вы нас бьете, а теперь мы на вас будем бросаться.

ОМОН на митинге против полигона "Ядрово" sobchakprotivvseh.ru

Ну, и подходя к теме нарастающего до грани бунта недовольства властями: в Волоколамске, думаю, уже все возможно. Он вспыхивает уже раз десятый за последние три-четыре года. В прошлом году там, как и в Одинцово, кстати, отменяли итоги выборов и проводили новые. О чем это говорит? О том, что народ не приемлет власть, которую он воспринимает как навязанную. А эта власть очевидно не действует в интересах народа.

Когда тот же Евгений Гаврилов, нынешний глава Волоколамского района (тот самый, которого ударили на митинге) только пришел к власти, о нем много говорили. В Волоколамский район он пришел из Рузского, а туда попал из Сергиевопосадского района, и везде был прославился введением каких-то финансовых схем, которые всегда работали в ущерб району. Со всех постов его фактически выгоняли. И уже тогда в Волоколамске говорили: «Зачем нам человек, который фактически везде проявил себе негативно? Он просто пришел заработать!»

Тем не менее, его избрали, и вот – закономерный результат. Если главе района все равно и он – просто орудие в руках губернатора, так как собственных полномочий не имеет, то все, что они могут – это спустя три года предложить какие-то косметические меры по мониторингу. Ну на мой взгляд, это очень ярко характеризует власть. И, конечно, это ведет к самым плачевным для нее результатам», — считает Илья Гращенков.

Добавим: по последним данным информационного агентства ТАСС, губернатор Воробьев пообещал, что на свалку в Волоколамске будут вывозить вдвое меньше мусора.