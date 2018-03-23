В пятницу, 23 марта, в 12:30 Центральная избирательная комиссия подписала итоговый протокол президентских выборов. Подсчитано, что явка составила 67,5%, за Владимира Путина проголосовали 76,7%.

В абсолютных цифрах все выглядит еще внушительнее: 109 млн зарегистрированных избирателей, в урны опущено более 73,5 млн бюллетеней, из них испорчены чуть менее 800 тысяч или около 1%, за Владимира Путина проголосовали 56,4 млн человек.

На втором месте с огромным отрывом кандидат от КПРФ Павел Грудинин (8,7 млн голосов, 11,8%), следом идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский (4,1 млн голосов, 5,6%)

П. Грудинин на встрече В.Путина с кандидатами в президенты / kremlin.ru

Сразу после сообщения Центризбиркома Владимир Путин опубликовал свое обращение к нации. Стоит отметить, что это крайне редкий формат для действующего президента — обычно, даже если Владимир Путин хочет обратиться к максимально широкой аудитории, он делает это в виде выступления перед журналистами, чиновниками или, раз в год, в виде «Прямой линии».

На этот раз Путин все-таки решил напрямую поблагодарить россиян за оказанное доверие. Отметил «беспрецедентную поддержку», которую он получил 18 марта, и заявил, что видит в высокой активности избирателей свидетельство их готовности к переменам.

«Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему», — сказал Путин. Президент отметил, что стране необходим «настоящий прорыв», а сам он понимает «свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной».

«Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее, — мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всё это немедленно, прямо сейчас, всё изменить в одночасье», — заявил Путин и пообещал, что все принимаемые им в течение нового президентского срока решения будут приниматься «исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений».

Также он отдельно упомянул тех, кто голосовал за других кандидатов. «С уважением отношусь к вашей позиции, вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны, и у нас одна, общая забота — судьба России, ее процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание целей, устремления миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед», — резюмировал Путин. О тех, кто предпочел не ходить голосовать или испортить бюллетень Путин предпочел не говорить.

Встреча В.Путина с кандидатами в президенты / kremlin.ru

Отметим, что сейчас уже от Владимира Путина или его команды ожидаются куда более конкретная информация — например о том, будут ли повышаться налоги, за чей счет будут расти вложения в медицину, образование и инфраструктуру и т. д. Пока что, если верить министрам и работникам Администрации президента, окончательные решения по всем этим вопросам не приняты.

Ранее Владимир Путин уже говорил о своей благодарности тем, кто выступал в его поддержку. «Вы — наша общая команда, я — член вашей команды, и все, кто сегодня голосовал, — это наша большая общенациональная команда... Очень важно привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, нам нужно ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны», — сказал Путин вечером 18 марта на митинге в центре Москвы. А в понедельник Путин встретился со своими конкурентами — Борисом Титовым, Максимом Сурайкиным, Ксенией Собчак, Владимиром Жириновским, Григорием Явлинским, Сергеем Бабуриным и Павлом Грудининым. Глава государства призвал их объединить усилия «для конструктивной работы на благо страны».