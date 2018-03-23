Еще один регион стремится к ликвидации местного самоуправления: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в областной парламент проект закона об отмене выборов мэра Екатеринбурга. Как сообщает газета «Коммерсантъ», глава региона при этом подчеркнул, что «эта схема управления городами неоднократно доказывала свою эффективность».

По мнению нынешнего мэра Евгения Ройзмана, идея поправок к закону «Об избрании органов местного самоуправления», проект который внес глава региона, возникла потому, что новые выборы он точно выиграет. «Они понимают, что я выборы мэра выиграю», — приводит издание слова Ройзмана.

В настоящее время в Екатеринбурге мэром считается спикер городской думы, который избирается на всенародных выборах, а городской администрацией руководит нанятый по контракту сити-менеджер. Ройзман, оппозиционный политик, выиграл в 2013 году именно выборы мэра. А губернатор Куйвашев предлагает впредь отказаться от такой системы и избирать мэра депутатами из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

Александр Эдмундович Якоб, Глава Администрации Екатеринбурга екатеринбург.рф

Проект отмены прямых выборов мэра поступил в Законодательное собрание области, сообщило 22 марта информационное агентство РБК. Напомним, 20 марта оно передавало слова Ройзмана о том, что Заксобрание примет решение по отмене прямых выборов мэра уже в ближайшие недели. А ранее о запуске реформы муниципальных выборов в Свердловской области (с отменой прямых выборов мэра Екатеринбурга) сообщало интернет-издание Znak.com.

В беседе с журналистами «Коммерсанта» Ройзман подчеркнул, что в случае изменения системы выборов баллотироваться в гордуму Екатеринбурга он не собирается. «Мне есть чем заняться, я самодостаточный человек. Все самое серьезное в жизни я сделал, не обладая ни должностью, ни полномочиями. Я на своей должности сделал все, что мог. И гораздо больше»,— сказал он.

Побеседовать с «Полит.ру» о ситуации согласилась Татьяна Ворожейкина, историк, политолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук. По ее оценке, предложенные главой региона поправки к закону действительно в первую очередь нацелены на то, чтобы не допустить переизбрания Евгения Ройзмана— и к тому же укладываются в общую тенденцию последних лет по ликвидации системы местного самоуправления.

«С моей точки зрения, конкретно это решение по поводу выборов мэра направлено именно против Ройзмана. Евгений Ройзман — человек независимый; хотя, в общем. должность мэра, на которую он был избран, лишена властных полномочий, но по крайней мере он имеет возможность высказываться и критиковать решения губернатора.

Губернатору он явно — кость в горле, ведь Ройзан — гораздо более яркий человек, чем сам Куйвашев, независимый человек, оппозиционный политик. Так что, думаю, это решение действительно нацелено на то, чтобы не допустить переизбрания Ройзмана на пост мэра. Но одновременно оно лежит в русле тенденций по ликвидации местного самоуправления в стране.

Евгений Куйвашев kremlin.ru

Местное самоуправление в регионах России ликвидируется уже практически лет десять. Отменяются выборы мэров — в большинстве городов это уж произошло или сейчас происходит — и назначаются сити-менеджеры, то есть выстраивается властная вертикаль, а местное самоуправление лишается всяких полномочий. Да, мэр формально остается, но у него уже нет никаких рычагов власти. Этот процесс укладывается в общую тенденцию, в политику строительства вертикали и, в общем, разрушения федерации.

Велик ли шанс на принятие такого проекта закона в Свердловской области? Судя по всему, у Куйвашева в областном парламенте большинство, так что не просто шансы на принятие есть, а скорее всего закон будет принят. Тем более, что я думаю, что ситуация после выборов к этому располагает.

Те результаты, которые власть себе "нарисовала" на президентских выборах, и тот уровень поддержки народа, который она изображает, позволяет, в общем-то, делать все. От отмены выборов мэра до ареста людей, протестующих в Волоколамске. На мой взгляд, теперь руки развязаны у всех, кто хочет в еще большей мере усилить произвол в жизни россиян.

Причем я бы не говорила тут о большей управляемости сверху — я вообще не назвала бы это управляемостью. Управляемость в нормальном смысле этого слова — это демократическая управляемость, когда выбранные чиновники соответствующего уровня отвечают перед своими избирателями. Ройзман — перед избирателями Екатеринбурга, Гаврилов — перед избирателями Волоколамского муниципального района.

А когда чиновников назначают сверху, то это как раз не управляемость. Это фактически означает выстраивание некоей системы, которая крайне неэффективна как система управления, потому что она работает только на себя. Она порождает коррупцию, а к реальному взаимодействию с людьми отношения не имеет.

Евгений Гаврилов отчитывается о состоянии воздуха в Волоколамском районе volokolamsk-rayon.ru

Это, по сути, есть выстраивание системы колониальной эксплуатации страны. Мусорными ли свалками, вывозом ли нефти, строительством ли многоэтажных домов там, где это ни к чему — любой эксплуатации. Это — система выкачивания ресурсов в частных целях самих управленцев, это даже государством сложно назвать. И, конечно, стремление устранить Ройзмана, связано с тем, чтобы иметь возможность такую систему частной власти выстроить без помех», — сказала Татьяна Ворожейкина.

Выборы мэра Екатеринбурга назначены на сентябрь 2018 года.

В случае отмены выборов мэра Екатеринбурга всенародные выборы глав сохранятся только в семи из 80 региональных центров России.