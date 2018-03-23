Российские дипломаты вскоре могут быть высланы не только из Британии, но и еще из пяти стран Евросоюза. В ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии последовать примеру Британии думают во Франции, Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета The Guardian.

Накануне состоялся саммит ЕС, в ходе которого лидеры стран-членов обсуждали ответ на «нападение на Скрипалей в Солсбери». По данным властей Британии, атака была совершена при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Ответственность в связи с этим за случившееся премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву. Главы правительств стран ЕС согласились с этой позицией — по их мнению, именно Россия «с большей долей вероятности» является виновницей инцидента.

Главы МИД Великобритании и Польши подписали соглашение активизации польско-британского сотрудничества со странами Восточного партнерства в борьбе с российской пропагандой и дезинформацией Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/flickr.com

«Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность несет Россия, нет», — сообщил один из собеседников газеты.

Также о возможной высылке российских дипломатов по итогам саммита ЕС говорил и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. «Да, вполне возможно, что мы пойдем по этому пути», — отмечал он.

Более того, как пишет Reuters, лидеры Европейского союза в ходе саммита решили отозвать своего представителя в России. «Его отозвали на консультации», — рассказал агентству один из собеседников.

В настоящее время главой делегации Евросоюза в России является немецкий дипломат Маркус Эдерер.

Маркус Эдерер European External Action Service Follow/flickr.com

Судя по сообщениям прессы, для того, чтобы заручиться поддержкой ключевых союзников, Лондон делится с ними разведданными по «делу Скрипаля». Именно таким образом удалось убедить многих начать подготовку высылки российских дипломатов.

Впрочем, высылка дипломатов в любом случае является скорее символическим шагом — под прикрытием дипмиссии действительно почти всегда работают, в том числе, и представители спецслужб, но высылкой можно добиться лишь ротации сотрудников, а не отмены задания.

Напомним, в связи с отравлением отца и дочери Скрипаль Лондон 14 марта решил выслать 23 сотрудников российской дипмиссии. Россия 17 марта ответила симметрично, выслав 23 сотрудников британского посольства, а также было объявлено о закрытии Британского совета, который занимался в России продвижением британской культуры и образования.

Здание ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, где располагался Британский совет АГН "Москва"

Интересно, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT заявил, что Владимир Путин в свой новый президентский срок планирует заняться улучшением отношений со многими странами, в частности с США и Европой, и будет заниматься развитием диалога до тех пор, пока будут готовы к этому партнеры России.

По его словам, если Россия будет акцентировать внимание на своих внутренних делах больше, чем на внешних, это не приведет к ее большей изоляции от мира.

«Россия и президент Путин хотят исправить отношения там, где это возможно, развивать и продвигать отношения со многими странами, особенно с нашими партнерами в Европе, с США, и продолжить это развитие, покуда готовы наши партнеры», — заявил Песков.