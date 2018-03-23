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23 марта 2018, 08:09
Андрей Воробьев Госдума депутат Слуцкий Евросоюз здравоохранение в России Минздрав Минобрнауки Михаил Гуцериев Московская область СМИ США Украина
Илья Карпюк

Заголовки утра. 23 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ»: «Подмосковье не хочет знать, что под ним». Андрей Воробьев предложил отказаться от историко-культурной экспертизы территорий.

«Здравоохранению ищут деньги»: в Совфеде обсудили перспективы социальной части послания президента.

«Евгения Ройзмана изолируют от выборов»: свердловский губернатор предложил назначать главу Екатеринбурга.

«Ведомости»: «ФАС подозревает крупнейшего поставщика лекарств в сговоре с Минздравом». «Р-фарм» нарушил условия контрактов на 8 млрд рублей, но не был отстранен от торгов.

«Два десятка СМИ решили бойкотировать работу Госдумы»: это реакция на оправдание обвиняемого в домогательствах депутата Слуцкого.

«В России провалена программа строительства военно-морского флота»: программы для авиации и РВСН выполнены гораздо лучше.

РБК: «Сам себе продавец». Как семья Гуцериева заработала на своих же активах.

«Журналисты уходят из Думы»: решение РБК о бойкоте нижней палаты парламента поддержали другие СМИ.

«Знания переоценят»: Минобрнауки предложило поднять зарплату учителям в 1,5 раза.

«Известия»: «Россияне заработают 60 трлн рублей». Их благосостояние вырастет в этом году впервые после кризиса.

«Избирателям не хватило партий»: эксперты прогнозируют появление новых политических сил после выборов.

«Регионы увеличат производительность труда»: через семь лет россияне будут создавать валового внутреннего продукта на $31,3 в час.

«Газета.ru» в статье «Россия-2024: кто заплатит за реформы» пишет, что Минфин не заметил предложений о повышении НДФЛ.

«Украина неуклонно движется к визовому режиму с Россией»: Порошенко ужесточил правила въезда россиян на Украину.

The Economist: «Facebook переживает репутационный кризис» (Facebook faces a reputational meltdown). Материал с рекомендациями «Фейсбуку» и другим представителям его отрасли о том, как следует реагировать в двусмысленных ситуациях.

Bloomberg: «Европа на пути к освобождению от трамповских пошлин на импортные металлы» (Europe on Track for Exemption From Trump’s Metal-Import Tariffs). ЕС убежден, что он может добиться освобождения от американских протекционистских пошлин, и это снижает риск трансатлантической торговой войны.

The Wall Street Journal: «США собираются ввести пошлины на китайский импорт на сумму до $50 млрд». (U.S. to Apply Tariffs on Up to $50 Billion of Chinese Imports). Президент США Дональд Трамп собирается ввести пошлины на импортные китайские товары, а также ограничить технологический обмен и приобретения с целью противостоять нечестным, с точки зрения США, торговым и инвестиционным методам Пекина.

The Washington Post: «Палата представителей одобрила республиканский отчет, утверждающий, что никакого сговора между Трампом и Россией не обнаружено» (House panel votes to approve GOP report finding no collusion between Trump and Russia). Демократы в ярости из-за того, что республиканцы, по их мнению, слишком рано завершили расследование связей между президентом США Дональдом Трампом и Россией. Они называют итоговый отчет попыткой защитить Трампа.

CNBC: «Рынок с трудом пытается приспособиться к новшествам в ФРС» (The market is having a hard time adjusting to a new day at the Fed). Если новый глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл хотел подчеркнуть свое отличие от предшественников, то события этой недели стали как минимум существенным шагом в этом направлении.

BBC: «Мы допустили ошибки, признает глава "Фейсбука"» (We made mistakes, admits Facebook chief). Марк Цукерберг обещает, что по итогам истории с Cambridge Analytica произойдут изменения в политике компании.

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