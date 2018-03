«Коммерсантъ»: «Подмосковье не хочет знать, что под ним». Андрей Воробьев предложил отказаться от историко-культурной экспертизы территорий.

«Здравоохранению ищут деньги»: в Совфеде обсудили перспективы социальной части послания президента.

«Евгения Ройзмана изолируют от выборов»: свердловский губернатор предложил назначать главу Екатеринбурга.

«Ведомости»: «ФАС подозревает крупнейшего поставщика лекарств в сговоре с Минздравом». «Р-фарм» нарушил условия контрактов на 8 млрд рублей, но не был отстранен от торгов.

«Два десятка СМИ решили бойкотировать работу Госдумы»: это реакция на оправдание обвиняемого в домогательствах депутата Слуцкого.

«В России провалена программа строительства военно-морского флота»: программы для авиации и РВСН выполнены гораздо лучше.

РБК: «Сам себе продавец». Как семья Гуцериева заработала на своих же активах.

«Журналисты уходят из Думы»: решение РБК о бойкоте нижней палаты парламента поддержали другие СМИ.

«Знания переоценят»: Минобрнауки предложило поднять зарплату учителям в 1,5 раза.

«Известия»: «Россияне заработают 60 трлн рублей». Их благосостояние вырастет в этом году впервые после кризиса.

«Избирателям не хватило партий»: эксперты прогнозируют появление новых политических сил после выборов.

«Регионы увеличат производительность труда»: через семь лет россияне будут создавать валового внутреннего продукта на $31,3 в час.

«Газета.ru» в статье «Россия-2024: кто заплатит за реформы» пишет, что Минфин не заметил предложений о повышении НДФЛ.

«Украина неуклонно движется к визовому режиму с Россией»: Порошенко ужесточил правила въезда россиян на Украину.

The Economist: «Facebook переживает репутационный кризис» (Facebook faces a reputational meltdown). Материал с рекомендациями «Фейсбуку» и другим представителям его отрасли о том, как следует реагировать в двусмысленных ситуациях.

Bloomberg: «Европа на пути к освобождению от трамповских пошлин на импортные металлы» (Europe on Track for Exemption From Trump’s Metal-Import Tariffs). ЕС убежден, что он может добиться освобождения от американских протекционистских пошлин, и это снижает риск трансатлантической торговой войны.

The Wall Street Journal: «США собираются ввести пошлины на китайский импорт на сумму до $50 млрд». (U.S. to Apply Tariffs on Up to $50 Billion of Chinese Imports). Президент США Дональд Трамп собирается ввести пошлины на импортные китайские товары, а также ограничить технологический обмен и приобретения с целью противостоять нечестным, с точки зрения США, торговым и инвестиционным методам Пекина.

The Washington Post: «Палата представителей одобрила республиканский отчет, утверждающий, что никакого сговора между Трампом и Россией не обнаружено» (House panel votes to approve GOP report finding no collusion between Trump and Russia). Демократы в ярости из-за того, что республиканцы, по их мнению, слишком рано завершили расследование связей между президентом США Дональдом Трампом и Россией. Они называют итоговый отчет попыткой защитить Трампа.

CNBC: «Рынок с трудом пытается приспособиться к новшествам в ФРС» (The market is having a hard time adjusting to a new day at the Fed). Если новый глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл хотел подчеркнуть свое отличие от предшественников, то события этой недели стали как минимум существенным шагом в этом направлении.

BBC: «Мы допустили ошибки, признает глава "Фейсбука"» (We made mistakes, admits Facebook chief). Марк Цукерберг обещает, что по итогам истории с Cambridge Analytica произойдут изменения в политике компании.