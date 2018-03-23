Министерство обороны подвело итоги выборов названия для новейших комплексов вооружений, которые проходили на сайте ведомства.

Новый боевой лазерный комплекс теперь будет называется «Пересвет», в честь легендарного богатыря. Новый российский беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными или ядерными боеприпасами, назовут в честь древнегреческого верховного морского бога Посейдона. А новая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник».

Не то, чтобы название оружия было очень важным параметром, но раз оно так многих волнует, то к его выбору стоит подходить ответственно. И тут, конечно, не может не радовать, что в конкурсе не победили различные «Каратели», «Владимиры» или даже «Нежданчики».