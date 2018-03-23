23 марта 2018, 17:54
#100 СЛОВ. Минобороны определило назвния для «оружия Путина»
Министерство обороны подвело итоги выборов названия для новейших комплексов вооружений, которые проходили на сайте ведомства.
Новый боевой лазерный комплекс теперь будет называется «Пересвет», в честь легендарного богатыря. Новый российский беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными или ядерными боеприпасами, назовут в честь древнегреческого верховного морского бога Посейдона. А новая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник».
Не то, чтобы название оружия было очень важным параметром, но раз оно так многих волнует, то к его выбору стоит подходить ответственно. И тут, конечно, не может не радовать, что в конкурсе не победили различные «Каратели», «Владимиры» или даже «Нежданчики».
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