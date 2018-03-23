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23 марта 2018, 19:55
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Виктория Дмитриева

#Россия 23.03 Главное

Евгений Гаврилов, бывший глава Волоколамского района Подмосковья
Евгений Гаврилов, бывший глава Волоколамского района Подмосковья

Главная новость

Глава Волоколамского района отправлен в отставку 

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Подмосковья Евгения Гаврилова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Подмосковья.

Сообщается, что новым главой Волоколамского района станет Андрей Вихарев, который сейчас руководит городским округом Лосино-Петровский в Московской области.

Напомним, после госпитализации около 60 школьников из-за выброса газа на полигоне Гаврилова атаковали собравшихся у больницы жители города. Митингующие схватили главу района, затащили в толпу, несколько раз ударили и сломали очки. В итоге Гаврилов вырвался, скрывшись в здании больницы.

Акции протеста жителей Волоколамска из-за вони с мусорного полигона проходят с начала марта. На полигоне власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повышенного содержания сероводорода и хлора в воздухе.

Между тем, стало известно, что завоз мусора на полигон «Ядрово» продолжится до 14 апреля. По словам зампреда подмосковного правительства Александра Чупракова, это связано с с требованиями голландской компании, отвечающей за дегазацию полигона.  Ранее сообщалось, что завоз мусора на полигон прекратиться 24 марта. 

Антиновость

Первый замминистра экономического развития Ставрополья подозревается в злоупотреблении полномочиями

Следственный комитет завел уголовное дело о злоупотреблении полномочиями на первого замминистра экономического развития Ставропольского края Елену Кильпа. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

По версии следствия, чиновница от имени министерства заключила госконтракт на оказание услуг по созданию медиа-контента для продвижения продукции товаропроизводителей Ставрополья, включая создание сайта и отдельного канала на YouTube.

После этого чиновница без экспертизы подписала акт сдачи-приемки услуг на сумму более 9,9 миллиона рублей, при рыночной стоимости работ в 950 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.

Непонятная новость

Красную Поляну накрыло песчаной бурей

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» на Красной Поляне в Сочи накрыло песчаной бурей. Об этом сообщает «Газета.ру». 

 
Последствия песчаной бури в Сочи /Фото: @polinamyatnaya

На фотографиях, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что песчаная пыль покрывает снежные склоны, которые окрашены в коричневый цвет. 

Сообщается также, что в некоторых районах Краснодарского края прошел дождь красно-коричневого цвета. При этом, как сообщили в Гидрометеоцентре Сочи, вредных веществ в воздухе после цветного дождя найдено не было.

По одной из версий, песчаную пыль могло принести на Черноморском побережье из Африки через греческий остров Крит. Как сообщили в центре, из-за пыльных бурь над севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками.

Ранее стало известно, что Крит накрыла африканская пыль, из-за чего небо над островом окрасилось в оранжево-красный цвет. Песчаная буря наблюдается на большой части острова, создавая серьезные проблемы для людей с заболеваниями дыхательной системы. С начала бури были госпитализированы более 20 человек.

 

Ассорти

Снятым с екатеринбургской телебашни руферам выписали штраф 

Задержанным руферам, забравшихся на телебашню в Екатеринбурге в знак протеста против ее сноса, выписали штраф и отпустили из полиции. Об этом сообщает znak.com.

 
Вид с телебашни в Екатеринбурге

Как сообщил изданию юрист Иван Волков, который является одним из участников Комитета по спасению башни, в отношении активистов составили административные протоколы по статье «мелкое хулиганство». 

Каждому из них выписали минимальный штраф в 500 рублей. 

Рано утром 23 марта к телебашне прорвались несколько активистов, протестующих против ее сноса. Часть из них задержали охранники, однако четверым руферам все же удалось забраться на вершину башни, позже один из них спрыгнул с нее. Еще трое, проведя на вершине 9 часов, спустились вниз. Одного из активистов госпитализировали, так как он повредил ногу.

Ранее сообщалось, что телебашню должны снести 24 марта.

*

Депутаты Заксобрания предложили отмечать День воспитателя‍

Депутаты петербургского Заксобрания предложили создать новый праздник – День воспитателя и всех школьных работников. Об этом сообщает «Росбалт».

Инициатива была предварительно одобрена парламентским комитетом по законодательству.

Новый праздник планируется ежегодно отмечать 27 сентября. Выбор даты связан с тем, что в Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 года был открыт первый в России детский сад.

Петербург стал лучшим туристическим направлением в РФ

Санкт-Петербург стал самым популярным городом России среди туристов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму.

 
Разведение мостов в С.Петербурге / pixabay.com

Сообщается, что Петербург стал лауреатом премии Travelers' Choice Awards 2018. Данный рейтинг составлялся на основе отзывов путешественников со всего мира за прошлый год.

В десятку популярных городов также вошли Сочи, Москва, Казань, Анапа и Екатеринбург. Замыкает десятку лидеров Нижний Новгород.

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