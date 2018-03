Топ новостей 23 марта

Дайджест «Полит.ру» — подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин обратился к россиянам по итогам публикации результатов выборов, ЕС принял решение отозвать своего посла из РФ из-за отравления Сергея Скрипаля, а во Франции террорист захватил заложников в супермаркете.

Владимир Путин обратился к гражданам, назвав свою поддержку избирателями на выборах беспрецедентной. Он заявил, что знает о проблемах страны в здравоохранении, ЖКХ, сфере роста доходов других сферах, и теперь стране необходим настоящий прорыв.«Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее, – мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всё это немедленно, прямо сейчас, всё изменить в одночасье», - отметил Путин.

Мужчина устроил стрельбу по полицейским и захватил заложников в супермаркете на юге Франции в городе Треб. Он заявил о приверженности группировке «Исламское государство» (запрещена в России). ИГ уже взяло на себя ответственность за захватом заложников. Во время инцидента погибли три человека. Впоследствии заложников освободили, а террориста уничтожили.

ЦИК признал выборы президента РФ состоявшимися и действительными. Владимир Путин избран на очередной президентский срок, получив 76,69% или 56 млн 430 тысяч 712 голосов. На втором месте - Павел Грудинин с 11,77% или 8 млн 659 тысячами 206 голосами, третье место в президентской гонке занял Владимир Жириновский (5,65% или 4 млн 154 тысячи 985 голосов), четвертое - Ксения Собчак, набравшая 1,68% (1 млн 238 тысяч 031 избирателя).

Лидеры стран Евросоюза решили отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера из-за отравления в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Посол отзывается «для консультаций», мера является временной. СМИ сообщили, что Франция, Польша, Эстония, Литва и Латвия рассматривают возможность высылки российских дипломатов. Латвия подтвердила свое намерение. В Кремле выразили сожаление в связи с этим решением, а МИД РФ заявил, что ЕС решил пойти в фарватере антироссийской кампании.

