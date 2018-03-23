Топ новостей 23 марта

Дайджест «Полит.ру» — подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин обратился к россиянам по итогам публикации результатов выборов, ЕС принял решение отозвать своего посла из РФ из-за отравления Сергея Скрипаля, а во Франции террорист захватил заложников в супермаркете.

Владимир Путин обратился к гражданам, назвав свою поддержку избирателями на выборах беспрецедентной. Он заявил, что знает о проблемах страны в здравоохранении, ЖКХ, сфере роста доходов других сферах, и теперь стране необходим настоящий прорыв.«Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее, – мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всё это немедленно, прямо сейчас, всё изменить в одночасье», - отметил Путин.

Путин выступил с обращением



- Нам нужен настоящий прорыв!



Народ



- А доживём ли мы? pic.twitter.com/Ira6Ir4wUI — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 23 марта 2018 г.

Песков: «Единственная цель, которую Путин преследует,— это обеспечение растущего благосостояния граждан.»

А фамилии граждан Песков назвать не захотел. — Тётя Роза (@Anakoyher) 23 марта 2018 г.

Путин в своём обращении к народу несколько раз специально акцентировал то,что за него проголосовало большинство граждан.

Сейчас все свои делишки он будет оправдывать поддержкой большинства населения.

Закручивание гаек,войну,необходимость затянуть пояса.

Всё по просьбе трудящихся. — СмутноеВремя (@Durevestnik) 23 марта 2018 г.

Машина на месте захвата заложников / twitter.com

Мужчина устроил стрельбу по полицейским и захватил заложников в супермаркете на юге Франции в городе Треб. Он заявил о приверженности группировке «Исламское государство» (запрещена в России). ИГ уже взяло на себя ответственность за захватом заложников. Во время инцидента погибли три человека. Впоследствии заложников освободили, а террориста уничтожили.

Утверждение результатов выборов в ЦИК / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

ЦИК признал выборы президента РФ состоявшимися и действительными. Владимир Путин избран на очередной президентский срок, получив 76,69% или 56 млн 430 тысяч 712 голосов. На втором месте - Павел Грудинин с 11,77% или 8 млн 659 тысячами 206 голосами, третье место в президентской гонке занял Владимир Жириновский (5,65% или 4 млн 154 тысячи 985 голосов), четвертое - Ксения Собчак, набравшая 1,68% (1 млн 238 тысяч 031 избирателя).

Флаг ЕС на здании представительства Евросоюза в Москве / tvc.ru

Лидеры стран Евросоюза решили отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера из-за отравления в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Посол отзывается «для консультаций», мера является временной. СМИ сообщили, что Франция, Польша, Эстония, Литва и Латвия рассматривают возможность высылки российских дипломатов. Латвия подтвердила свое намерение. В Кремле выразили сожаление в связи с этим решением, а МИД РФ заявил, что ЕС решил пойти в фарватере антироссийской кампании.

To me, this is the most important thing of the Russian WMD attack episode:



France is planning to expel Russian intelligence officers.



Is France joins the group of likeminded EU member states on Russia, this would be the most important development in a year.@edwardlucas — Jakub Janda (@_JakubJanda) 23 марта 2018 г.

Государственная Дума РФ / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

В Кремле заявили, что Госдума в состоянии самостоятельно выстроить отношения с журналистами, посредничество президента здесь не нужно. Так Дмитрий Песков прокомментировал конфликт нижней палаты парламента с целым рядом СМИ из-за депутата Леонида Слуцкого. Между тем Вячеслав Володин призвал отказаться от травли думского комитета по этике. На сегодняший день из-за ситуации со Слуцким аккредитации при ГД лишены 48 журналистов.

Я конечно, не согласна, что Слуцкий должен уйти из Думы. Животные не должны выходить за ворота зоопарка. — pani Walewska (@pani_walewska) 21 марта 2018 г.

К бойкоту Госдумы присоединяются неожиданные игроки pic.twitter.com/E3kJ0uaCBC — Эхо Москвы (@EchoMskRu) 23 марта 2018 г.

Евгений Гаврилов, глава Волоколамского района

Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов отправлен в связи с событиями вокруг мусорного полигона «Ядрово». Сначала это подтвердил подтвердил источник в подмосковном правительстве, а затем - сам Андрей Воробьев. Район возглавит глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев. Работа же полигона не прекратится до 14 апреля.

Мне это напоминает лабиринт из Принца Персии, где тебе надо пройти между лязгающими лезвиями. Или побег из тюрьмы между патрулями.

Живут как в сказке. pic.twitter.com/30y09M6Khd — Хьюстон, у нас п (@sitcom7) 22 марта 2018 г.

Тем временем, единственно подходящее название для ядерной ракеты предложили читатели паблика Ёшкин Крот pic.twitter.com/vmhYLCUMCe — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) 22 марта 2018 г.

ЦБ понизил ключевую ставку на 25 п.п. до 7,25% годовых, так как «годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, инфляционные ожидания постепенно снижаются». По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году. В ЦБ указали на смягчение денежно-кредитных условий и рост экономической активности.

WhatsApp мессенджер

Минкомсвязи имеет больше вопросов к WhatsApp и Facebook Messenger, чем к Telegram. Николай Никифоров заявил, что «мессенджеров много, российских и зарубежных», но главное, по его мнению, «чтобы был единый подход». Он призвал «устраивать меньше информационных поводов, связанных с одним только Telegram». По словам Никифорова, в РФ началась разработка собственных мессенджеров.

Лаборатория в больнице / pixabay.com

Минздрав пожалуется в Генпрокуратуру на ФАС из-за проверки, выявившей сговор между ведомством и компанией «Р-Фарм» — поставщиком лекарств для лечения ВИЧ-инфекции. По данным ФАС, компания «могла быть отстранена и включена в реестр недобросовестных поставщиков», но этого не произошло. В Минздраве заявили, что контракты с компанией «были заключены по результатам открытых электронных аукционов», а в отношении компании были начислены штрафные санкции.

Госдума приняла в окончательном чтении закон, разрешающий потребителям заключать прямые договоры на оказании коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании. Теперь собственники смогут на общем собрании принять решение о заключении прямых договоров с РСО на поставку холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, вывоз мусора.

#Заседание: Принят закон о прямой оплате услуг ЖКХ. Управляющие компании исключат из цепочки коммунальных платежей. Зачем это нужно? Подготовили для вас карточки 👇 pic.twitter.com/mz0iXeos6O — Государственная Дума (@dumagovru) 23 марта 2018 г.